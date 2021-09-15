Так всё же вятскополя́нцы или вятичи? О неочевидных названиях жителей городов в России

Пост будет интересен в первую очередь тем, кто интересуется русским языком и любит головоломки. В русском языке не всегда катойконимы* образуются по одному шаблону. Самыми неоднозначными являются названия жителей городов, образованные из двух и более слов. Все уже привыкли называть жителей Ростова-на-Дону ростовчанами. Но это крупный город. А как быть с городами поменьше? В этом посте проведён обзор самых неочевидных катойконимов. Кстати, в некоторых случаях, у жителей одного города может быть не одно или два катойконима, а сразу четыре!
2.
*Катойконимы – именование жителей определённой местности.
26.
Как вы видите, всё не очень просто и не всегда очевидно. Кстати, жители Алупки и города Полярные Зори... Отзовитесь, как правильно вас называть?
Источник:
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А вятичи про себя шутят: «Мы, вятские,- мужики хватские! Один пропьёт, сколько семеро не заработают!».