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Так всё же вятскополя́нцы или вятичи? О неочевидных названиях жителей городов в России

Так всё же вятскополя́нцы или вятичи? О неочевидных названиях жителей городов в России (24 фото)

Автор:
15 сентября 2021 10:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   катойконимы   названия   названия жителей   русский язык   словообразование   
871
24

Пост будет интересен в первую очередь тем, кто интересуется русским языком и любит головоломки. В русском языке не всегда катойконимы* образуются по одному шаблону. Самыми неоднозначными являются названия жителей городов, образованные из двух и более слов. Все уже привыкли называть жителей Ростова-на-Дону ростовчанами. Но это крупный город. А как быть с городами поменьше? В этом посте проведён обзор самых неочевидных катойконимов. Кстати, в некоторых случаях, у жителей одного города может быть не одно или два катойконима, а сразу четыре!

2.

*Катойконимы – именование жителей определённой местности.
×

26.

Как вы видите, всё не очень просто и не всегда очевидно. Кстати, жители Алупки и города Полярные Зори... Отзовитесь, как правильно вас называть?

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Метки: Города России   катойконимы   названия   названия жителей   русский язык   словообразование   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Бабки за халупки жителям Алупки нужно платить молча, не выпендриваясь с катайконимами)))
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261
felix 46 минут назад
Старая Русса - рушане
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4k
ayekaramba 59 минут назад
А где Кривой Рог?
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6k
sumrаknn 59 минут назад
Нижний Новгород - нижненовгородцы
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137
Игорь 2 часа назад
Киев-киевляне. Харьков-харьковчане. Сургут-сургутяне. Осло-…?
А вятичи про себя шутят: «Мы, вятские,- мужики хватские! Один пропьёт, сколько семеро не заработают!».
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