Так всё же вятскополя́нцы или вятичи? О неочевидных названиях жителей городов в России

Пост будет интересен в первую очередь тем, кто интересуется русским языком и любит головоломки. В русском языке не всегда катойконимы* образуются по одному шаблону. Самыми неоднозначными являются названия жителей городов, образованные из двух и более слов. Все уже привыкли называть жителей Ростова-на-Дону ростовчанами. Но это крупный город. А как быть с городами поменьше? В этом посте проведён обзор самых неочевидных катойконимов. Кстати, в некоторых случаях, у жителей одного города может быть не одно или два катойконима, а сразу четыре!