Гайд по кринжовому юзанию русского лэнгвиджа

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Если вас коробят фразочки вроде "окей", "месседж" и "рилли", то вам лучше не открывать данную подборку, изобилующую англицизмами.
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