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Гайд по кринжовому юзанию русского лэнгвиджа

Гайд по кринжовому юзанию русского лэнгвиджа (16 фото)

Автор:
06 сентября 2021 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   англицизмы   интересное   подборка   русский язык   филология   языки   
1077
16

Если вас коробят фразочки вроде "окей", "месседж" и "рилли", то вам лучше не открывать данную подборку, изобилующую англицизмами.

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Метки: Юмор   англицизмы   интересное   подборка   русский язык   филология   языки   
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V2.Smirnov 49 минут назад
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Kostick Полчаса назад
помнится малым читал сию книженцию. так в том великом и могучем, всегда было очень много заимствований. а язык - живой, постоянно изменяется.
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