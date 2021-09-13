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Жудкие потроебители и чье-те про те же

Жудкие потроебители и чье-те про те же (18 фото)

Автор:
13 сентября 2021 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   грамотность   опечатки   ошибки   русский язык   
1239
18

Привет. Новая неделя, новый список старых ошибок. Заходите, смотрите, выбирайте, здесь есть все - рок ебол, последователи майки Джексона, Галины Стоп, Кокошиного Эля и еще куча интересного.

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Метки: Граммар-наци   Юмор   грамотность   опечатки   ошибки   русский язык   
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sedoisever 53 минуты назад
"Чьё-то протеже" доставило. )
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Nata 44 минуты назад
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RUSSfan 45 минут назад
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