15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными

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Знать родной язык в совершенстве - настоящая мечта. В русском много правил, которые порой можно только заучить, а не понять. Перед вами 15 слов, в которых люди часто допускают ошибки. Запомните их!
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А с какими словами у вас возникают трудности?
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Они сыграли (как?) ВНИЧЬЮ.
Он зашел В (в какую?) НИЧЬЮ квартиру.
Он был (как?) НАЧЕКУ.
НА (на что?) ЧЕКУ села муха.
Видит Грека в реке рак.
Сунул в реку руку Грека.
Рак за руку Греку - в реку.
Грека реку руку рака.
Рак за Греку руку рек.
Река руку Греки рака.
Греко - Ракская борьба.