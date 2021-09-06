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15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными

15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными (15 фото)

Автор:
06 сентября 2021 10:16
Сообщество : Факты
Метки: ошибки   правила   правила русского языка   русская речь   русский язык   слова   
2273
15

Знать родной язык в совершенстве - настоящая мечта. В русском много правил, которые порой можно только заучить, а не понять. Перед вами 15 слов, в которых люди часто допускают ошибки. Запомните их!

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А с какими словами у вас возникают трудности?

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Метки: ошибки   правила   правила русского языка   русская речь   русский язык   слова   
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16  комментариев
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656
Палыч Час назад
которые мы часто пишем неправильно ©
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22k
SerGProS 44 минуты назад
Правильно - ДерЬмантин
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10k
BWSHARK 46 минут назад
Спасибо. В пяти случаях написал бы не правильно.
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7k
кот базилий 47 минут назад
Вот еще интересное слово - "взбзднуть".Выговорить тяжело, не то что написать.
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1k
roman-delisov 49 минут назад
И ежу понятно, если наречие -- слитно. Поэтому "вничью" и "начеку" -- в зависимости от контекста:

Они сыграли (как?) ВНИЧЬЮ.
Он зашел В (в какую?) НИЧЬЮ квартиру.

Он был (как?) НАЧЕКУ.
НА (на что?) ЧЕКУ села муха.
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206k
Барон Мюнхгаузен 59 минут назад
Шпаргалка для поколения тик-тока?
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−2
sergey mikula Час назад
Ехал Грека через реку, а оказалось черес чур.
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16k
Serg2001 Час назад
Таки да!... дерматин и чересчур писал неправильно... Как говорится, век живи... ))
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2k
VikaR Час назад
Куннилингус (я пишу с одним Н)
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5k
Борис Карабанов Час назад
О, не всё так просто! На "Фишках можно и такой вариант встретить:
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121k
Игорь Час назад
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