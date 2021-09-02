Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин

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Пост про феминитивы, в котором даже шутка есть. Очень смешная, потому что правдивая.
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А "человечиха", "человесса", "человиня" или ещё как, вовсе не "звучит гордо".
Феминистки - лицемерки. Знавал коллективы, в которые начальницы-феминистки нанимали исключительно мужчин, поскольку сами были полным нулями. С женщинами не уживались, со своми же феминистками постоянно скандалили.