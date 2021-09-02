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Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин

Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин (15 фото)

Автор:
02 сентября 2021 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Феминитивы   Юмор   подборка   прикол   русский язык   феминистки   
13411
15

Пост про феминитивы, в котором даже шутка есть. Очень смешная, потому что правдивая.

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Метки: Феминитивы   Юмор   подборка   прикол   русский язык   феминистки   
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10k
K7OO 6 часов назад
Эх, устроить бы эпический гладиаторский бой между феминистками и теми, кто борется за гендерно нейтральное обращение. Представляю, как они рвали бы друг друга зубами. А в конце победителей поздравить и торжественно сжечь напалмом.
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1k
sedoisever Полчаса назад
В таком случае, женщина не человек.
А "человечиха", "человесса", "человиня" или ещё как, вовсе не "звучит гордо".
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10k
Пастор Шланг 36 минут назад
д.о.л.б.о.е.б.е.с.с.а
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19k
Abominog Час назад
Тогда уж не феминистка а феминистесса. Еще бы с врчом разобраться. Может кто подскажет?
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724
Hypnosis Час назад
Больные уродихи
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9k
андрей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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14k
L.Nemo 2 часа назад
Пост, конечно, смешной, только при чем тут Черномырдин? Он-то, как раз, русским владел виртуозно. И афористичность его языка- лучшее тому подтверждение.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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2k
Leon 2 часа назад
В небольшом количестве эти шутки можно воспринимать, но целый пост коверкать слова...
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6k
Сергей 2 часа назад
В принципе все фемменитивы можно заменить одним словом "дура", и главное не ошибёшься.
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311
Роман 2 часа назад
Эти феминистки со своими закидонами - уже задолбали!
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731
Алексей Попов 2 часа назад
Да забейте на них, это те же .идорасы только женского рода.
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20k
Дмитрий К. 3 часа назад
Страшные вещи творит женский недотрах.
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6k
Енот Потаскун 3 часа назад
Всё это туфта. Просто имбицилки из кожи вон лезут, что бы привлечь к своей никчёмной персонке хоть какое-то внимание. А за коверканье родного языка нужно нещадно пиз*ить по е*алу словарём.
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239
阿鋒 3 часа назад
А вот феминитив для слова «феминитив» как по-русски будет? :)
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227
Александр 3 часа назад
Феминитив от слова ПЕС - это ПЕС....ДА
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305
Andiks 3 часа назад
Люблю русский язык и считаю феминитивы издевательством над ним.
Феминистки - лицемерки. Знавал коллективы, в которые начальницы-феминистки нанимали исключительно мужчин, поскольку сами были полным нулями. С женщинами не уживались, со своми же феминистками постоянно скандалили.
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9k
Valiko 3 часа назад
Мозг мужского рода, поэтому он не приживается у феминюх. Остальное - последствия этой фрустрации.
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8k
Пётр 3 часа назад
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9k
Alex 3 часа назад
Фалломорфирую с этих офиминивтивших феминисток...
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4k
Zhora 3 часа назад
Кстати, а почему мы ничего не знаем о феминистках Саудовской Аравии, Ирана или Афганистана ? Ведь там для их деятельности просто поле не паханное !
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