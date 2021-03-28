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"Приставить к госнаграде", или что ждет капитана застрявшего контейнеровоза в Суэцком канале

"Приставить к госнаграде", или что ждет капитана застрявшего контейнеровоза в Суэцком канале (20 фото)

Автор:
28 марта 2021 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: Ever Given   Юмор   капитан   прикол   реакция соцсетей   смех   суэцкий канал   
4423
20
Пока всем миром пытаются выкопать контейнеровоз Ever Given, который с 23 числа просто парализовал движение кораблей в Суэцком канале, пользователи соцсетей фантазируют, как сложится судьба того самого капитана-неудачника.
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Метки: Ever Given   Юмор   капитан   прикол   реакция соцсетей   смех   суэцкий канал   
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8k
uutb Час назад
Идея для ребнендинга)
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−61
С миру по нитке 9 минут назад
плакать надо а не смеяться
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2k
alessandrok 15 минут назад
куда же без путина. тьфу!
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13k
aalexey3 38 минут назад
Причём здесь капитан? Судно вёл лоцман. С момента, когда лоцман ступает на борт, ни капитан, ни команда практически ни за что не отвечают.
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4k
Константин Безумов aalexey3 Полчаса назад
Не совсем так.
Всегда отвечает капитан. Всегда. Разница лишь в том что если лоцман на борту то он тоже несёт часть ответственности
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6k
zurapod 46 минут назад
В каком хрупком мире мы живем. 1 ОДИН человек (и не особенно важный человек ) допустил ошибку и ВСЯ мировая экономика встала раком . есть о чем задуматься. я не знаю что там случилось и кто накосячил но может какой ни будь Вася не затянул гайку на руле (или что-то подобное ) и именно этой разболтанности не хватило чтоб вырулить
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4k
Константин Безумов zurapod Полчаса назад
Может и так
Причин могут быть сотни и расследование может затянуться на месяцы
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−53
nur Час назад
Только неудачники могут быть счастливы, если у соседа сдохла корова
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22k
Владимир nur 55 минут назад
То есть весь мир, который сейчас стебется, неудачники?
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7k
Andrei Владимир 17 минут назад
В общем, да.
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20k
Влад Час назад
А слабо Панамский завалить?
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Константин Безумов Влад 23 минуты назад
Слабо. Там паровозик судно на швартовах тянет и не своим ходом идут
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4k
Константин Безумов 22 минуты назад
Хотя конечно есть места...
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10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"...контейнеровоз Ever Given..."
==================
Уже который пост и, если не ошибаюсь, не впервый раз именно от тебя.
Стасян, указать правильное название (EVERGREEN) религия не позволяет, что ли?
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22k
Владимир Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
Тот случай, когда лучше молчать, что бы за умного сойти.
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126
Борис Агент Безопасной Национальности 52 минуты назад
Ты действительно долбооеб или притворяешься?
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10k
Агент Безопасной Национальности Борис 49 минут назад
Борис, я б тебя послал, но ты и так уже там. Причем, своим очком сверху уселся, чтобы никто место не занял.
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18k
Ватаку Накомоде Агент Безопасной Национальности 49 минут назад
Да это понятно что эвергрин это компания, а эвергивен название корабля. Но мы же можем сказать «разбившийся самолёт Аэрофлота» и «разбившийся самолёт Боинг 737», и то и другое будет правильно и понятно. Хватит занудствовать)
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4k
samsr Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
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53k
Андрей Час назад
Сейчас во всём мире под эту аварию спишут все свои недочёты и промахи в экономике. И - санкции, обязательно.
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9k
Максим Андрей 42 минуты назад
А лучше гудзон)
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18k
Андрей Иванов Час назад
Капитан, похоже, выиграет в номинации "Долбо..б года"
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Cornho Андрей Иванов Час назад
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18k
Ватаку Накомоде Андрей Иванов 47 минут назад
В 2019 в этой номинации победил китайский повар
В 2020 бейрутский сварщик
В 2021 капитан
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10k
Артем Snork Snorkoff 45 минут назад
Путин купил?
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Андрей Иванов Cornho 43 минуты назад
Ну если такую пластику сделает, то может и не найдут
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samsr Андрей Иванов Полчаса назад
Погоди) год только начался
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