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Пока всем миром пытаются выкопать контейнеровоз Ever Given, который с 23 числа просто парализовал движение кораблей в Суэцком канале, пользователи соцсетей фантазируют, как сложится судьба того самого капитана-неудачника.
1. Изначально в интернете распространили информацию, что капитаном контейнеровоза является Марва Эль Селигдар
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2. Кто-то даже предположил, что она является родственницей кого надо. Ведь России так выгодна эта пробка...
3. Позже стало известно, что женщина не была на этом корабле, а вся распространенная про нее информация - фейк
5. Интернет-пользователи уверены, что российское правительство давно готовило это мероприятие в Суэцком канале
7. Вернемся к теме с капитаном судна. Пользователи соцсетей уверены, что именно так выглядело его лицо после того, как он посадил огромный контейнеровоз на мель
10. Владельцы судна не рассекречивают настоящее имя капитана судна, но интернет-тролли и так все прекрасно знают
12. Члены гильдии фотошопа тоже немного пофантазировали на тему ситуации вокруг Суэцкого канала
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Всегда отвечает капитан. Всегда. Разница лишь в том что если лоцман на борту то он тоже несёт часть ответственности
Причин могут быть сотни и расследование может затянуться на месяцы
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Уже который пост и, если не ошибаюсь, не впервый раз именно от тебя.
Стасян, указать правильное название (EVERGREEN) религия не позволяет, что ли?
В 2020 бейрутский сварщик
В 2021 капитан