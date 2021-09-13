Попали в точку: убойный и смешной пост о наших любимых и дорогих мамах

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В этом посте собраны различные переписки с мамами и мемы про них. И хоть авторы данных креативов шутили про своих дорогих и любимых женщинах, но кажется, что они откуда-то знакомы с мамой каждого из нас... настолько все эти моменты родные. Вот увидите, в героинях данного посты вы увидите своих ненаглядных мам, что вызовет на лицах искренние улыбки.
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