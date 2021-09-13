Попали в точку: убойный и смешной пост о наших любимых и дорогих мамах

В этом посте собраны различные переписки с мамами и мемы про них. И хоть авторы данных креативов шутили про своих дорогих и любимых женщинах, но кажется, что они откуда-то знакомы с мамой каждого из нас... настолько все эти моменты родные. Вот увидите, в героинях данного посты вы увидите своих ненаглядных мам, что вызовет на лицах искренние улыбки.

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1. Просто мама и мама почувствовавшая свободу - это две разные мамы 0 Источник:

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2. Мамы школьников, узнали себя? 0 Источник:

3. Когда взрослеешь, то все становится понятным 0 Источник:

4. Потенциальные невестки со своими Натальными картами, мам своих женихов вы не проведете 0 Источник:

5. Иногда может показаться, что они нас совсем не любят, но это неправда 0 Источник:

6. И в номинации "Мать года" побеждает... 0 Источник:

7. "Спасибо, мам" 0 Источник:

8. С овощами у них особые отношения 0 Источник:

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11. И смех и грех 0 Источник:

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13. А вот это уже фриланс... 0 Источник:

14. Типичные ситуации, которые знакомы многим 0 Источник:

15. У все было? 0 Источник:

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17. Мамы часто завидуют папам 0 Источник: