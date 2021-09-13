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Попали в точку: убойный и смешной пост о наших любимых и дорогих мамах

Попали в точку: убойный и смешной пост о наших любимых и дорогих мамах (19 фото)

Автор:
13 сентября 2021 16:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дочь   мама   материнство   мать   прикол   смех   
1120
19
В этом посте собраны различные переписки с мамами и мемы про них. И хоть авторы данных креативов шутили про своих дорогих и любимых женщинах, но кажется, что они откуда-то знакомы с мамой каждого из нас... настолько все эти моменты родные. Вот увидите, в героинях данного посты вы увидите своих ненаглядных мам, что вызовет на лицах искренние улыбки.
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Метки: Юмор   дочь   мама   материнство   мать   прикол   смех   
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8k
Izrin Maria 42 минуты назад
Ничё, ребята! Все там будем...
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Cornho 20 минут назад
Многое притянуто, конечно. Но вот это жизненно:

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39k
dima423 39 минут назад
Комментарий к фото
нет бы сказать бросай эту долбайопку если она такой херней страдает....
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