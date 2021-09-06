Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез

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Люди, работающие на себя знают, что самое сложное в этом деле - общение с заказчиками. Иногда персонажи бывают со странностями, поэтому терпение у "самозанятых" должно быть на высоте. В данном посте мы собрали самые курьезные ситуации, которыми поделились сами действующие лица.
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3. Главная цель любого заказчика - получить услугу как можно дешевле, а лучше - вообще бесплатно
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Но особо не удивило, в моей практике было от: Вы начинайте работу, а мы пока подумаем на счёт оплаты. До: закон мне гарантирует бесплатную юридическую помощь и мне обязаны её оказать. (объяснить человеку, что даже бесплатная юридическая помощь оплачивается государством и что её предоставляют лишь в адвокатских образованиях не принимается и люди ведутся на рекламу (зачастую не чистых на руку людей) в сети интернет, которая сулит им ту самую бесплатную помощь, а по сути лишает крупных сумм без выполнения работы)