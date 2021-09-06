Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез

Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi

Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом

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