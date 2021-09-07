Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей

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Герои этой подборки давно не обещают себе похудеть к лету/осени/зиме/весне, они давно смерились с имеющимся у них лишним весом. Кроме всего прочего, они искренне верят, что дополнительные килограммы - это один большой плюс.
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4. Посмеялись, а теперь перейдем к плюсам, которые дарят нам дополнительные килограммы веса
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