Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей

Герои этой подборки давно не обещают себе похудеть к лету/осени/зиме/весне, они давно смерились с имеющимся у них лишним весом. Кроме всего прочего, они искренне верят, что дополнительные килограммы - это один большой плюс.

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1. Перед вами люди, которые еще парятся по поводу своего веса 0 Источник:

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2. Такие они - последствия семейных отношений 0 Источник:

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4. Посмеялись, а теперь перейдем к плюсам, которые дарят нам дополнительные килограммы веса 0 Источник:

5. В период холодов тепло! 0 Источник:

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7. Можно на этом заработать 0 Источник:

8. Индустрия моды уже давно предлагает интересные модели для больших людей 0 Источник:

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11. Можно говорить о своей схожести с голливудскими актерами 0 Источник:

12. ... или футболистами мирового масштаба 0 Источник:

13. Большой вес говорит о достатке 0 Источник:

14. Толстяки - те еще добряки 0 Источник:

15. И вообще... толстые - не толстые 0 Источник:

16. Какие вам нужные еще доказательства? 0 Источник:

17. Приходит момент, когда ты перестаешь париться по поводу своего лишнего веса 0 Источник:

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19. Уровень самоуверенности: Катя 0 Источник: