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Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей

Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей (21 фото)

Автор:
07 сентября 2021 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   еда   жирный   лишние килограммы   полнота   прикол   смех   толстый   
2637
21
Герои этой подборки давно не обещают себе похудеть к лету/осени/зиме/весне, они давно смерились с имеющимся у них лишним весом. Кроме всего прочего, они искренне верят, что дополнительные килограммы - это один большой плюс.
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Метки: Юмор   еда   жирный   лишние килограммы   полнота   прикол   смех   толстый   
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noName 2 часа назад
Всё это мило и забавно пока не начинаются уже серьезные проблемы со здоровьем...
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483
liveevil Час назад
ПОПРАВОЧКА!
Gordo - это толстый, а жирный - это Graso.

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