"Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов

Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете

Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть

Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах

"Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах

Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин

Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете