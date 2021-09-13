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"Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов

"Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов (21 фото)

Автор:
13 сентября 2021 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женский форум   женщины   прикол   смех   форум   
1494
21
Любой женский форум - это настоящий кладезь самого настоящего трешака, который рождает женский мозг. Здесь дамы делятся самым сокровенным. Да, такое они не вываливают в беседах даже с лучшими подружками.
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Метки: Юмор   девушки   женский форум   женщины   прикол   смех   форум   
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5  комментариев
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29k
ACU900 Полчаса назад
Прямо как в анекдоте:
Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: - Это что такое?
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?
- А квартира,машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь,почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: Почему кормилец босиком стоит?!
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307
Елена Букреева 10 минут назад
Нужен обмен мыслями и чувствами, м/ж чего-то ожидают друг от друга, но не достаточно ясно обсуждают свои потребности, потом накапливаются обиды и отношения рушатся.
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9k
Cornho 15 минут назад
До конца не смог дочитать этот бред. Мда, какой только х.рнёй не страдают люди!
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71
Юденич 19 минут назад
Комментарий к фото
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8k
insaider 19 минут назад
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Richard

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