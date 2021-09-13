"Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов

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Любой женский форум - это настоящий кладезь самого настоящего трешака, который рождает женский мозг. Здесь дамы делятся самым сокровенным. Да, такое они не вываливают в беседах даже с лучшими подружками.
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Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: - Это что такое?
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?
- А квартира,машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь,почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: Почему кормилец босиком стоит?!