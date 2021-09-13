Шведам не разрешили назвать сына в честь российского президента

Налоговое агентство Швеции запретило молодой паре называть своего сына Владимиром Путиным.

Молодые родители из Лахольма на юге Швеции, решив назвать мальчика в честь президента России, подали в налоговую службу соответствующее заявление, как того требует шведское законодательство. Однако им запретили использовать это имя. По требованию чиновников, они были вынуждены придумать другое имя для мальчика.

В Швеции прежде, чем дать имя ребенку, родители должны утвердить его у регистратора в налоговой службе страны. Как говорится в законе, имена могут быть запрещены, если они оскорбительны или могут вызвать «дискомфорт у носителя», однако в данном случае доводы агентства не раскрываются.