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Шведам не разрешили назвать сына в честь российского президента

Шведам не разрешили назвать сына в честь российского президента (3 фото)

Автор:
13 сентября 2021 18:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Лахольм   владимир путин   выбор имени   имена   новости   странные запреты   швеция   
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Супруги из Лахольма в южной Швеции решили дать новорожденному сыну имя Владимир Путин в честь президента России. Однако регистрационная палата отказала им в этом, не раскрыв причин.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Лахольм   владимир путин   выбор имени   имена   новости   странные запреты   швеция   
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10  комментариев
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5k
Ya 14 минут назад
Евро3,14.ары в ужасе только от одного имени. Пусть потерпят, скоро у негров и азиатов будут отсасывать. Европейская демократия=опять фашизм на подходе..
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17k
KOSTELLO 5 минут назад
Есть такой французский фильм "дружить по русски"
Там чувак с именем Путин всех люто кошмарит.
У Европейцев, видимо, это имя может вызывать только ужас

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13k
aalexey3 20 минут назад
Нормальные адекватные законы. У Родителей с головой всё в порядке? Это как если россиянин назовёт ребёнка Барак Обама, например... И что это за имя из двух слов, или они и фамилию ему выбирают?
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1k
-(0)_(0)- 24 минуты назад
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1k
-(0)_(0)- Полчаса назад
Так и в России не дадут назвать малыша, сажем Адольф Гитлер!
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