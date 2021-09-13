Шведам не разрешили назвать сына в честь российского президента

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Супруги из Лахольма в южной Швеции решили дать новорожденному сыну имя Владимир Путин в честь президента России. Однако регистрационная палата отказала им в этом, не раскрыв причин.
Налоговое агентство Швеции запретило молодой паре называть своего сына Владимиром Путиным.
Молодые родители из Лахольма на юге Швеции, решив назвать мальчика в честь президента России, подали в налоговую службу соответствующее заявление, как того требует шведское законодательство. Однако им запретили использовать это имя. По требованию чиновников, они были вынуждены придумать другое имя для мальчика.
В Швеции прежде, чем дать имя ребенку, родители должны утвердить его у регистратора в налоговой службе страны. Как говорится в законе, имена могут быть запрещены, если они оскорбительны или могут вызвать «дискомфорт у носителя», однако в данном случае доводы агентства не раскрываются.
Молодые родители из Лахольма на юге Швеции, решив назвать мальчика в честь президента России, подали в налоговую службу соответствующее заявление, как того требует шведское законодательство. Однако им запретили использовать это имя. По требованию чиновников, они были вынуждены придумать другое имя для мальчика.
В Швеции прежде, чем дать имя ребенку, родители должны утвердить его у регистратора в налоговой службе страны. Как говорится в законе, имена могут быть запрещены, если они оскорбительны или могут вызвать «дискомфорт у носителя», однако в данном случае доводы агентства не раскрываются.
В последнее время налоговое агентство Швеции уже отклоняло такие имена, как Аллах, Форд, Майкл Джексон, Пилзнер, Кью и Токен. Однако в 2007 году пара успешно оспорила судебное решение после того, как налоговое агентство запретило им дать дочери имя Металлика, и добилась такого права. Другие родители смогли без проблем назвать своего мальчика именем Гугл.
В 2019 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Швеции был Лукас, за ним следуют Лиам и Уильям. Для девочек самыми популярными именами были Алиса, Оливия и Астрид.
В 2019 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Швеции был Лукас, за ним следуют Лиам и Уильям. Для девочек самыми популярными именами были Алиса, Оливия и Астрид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Давно уже....
Там чувак с именем Путин всех люто кошмарит.
У Европейцев, видимо, это имя может вызывать только ужас
От супермена, до Хана соло и Йоды.
А почему обычными именами нельзя тогда?
Обама или Путин, хотя бы не так дико как например Халк