Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости

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Миллиардеры Джефф Безос и Юрий Милнер инвестируют в биотехнологический стартап Altos Labs. С начала этого года компания собрала более 270 миллионов долларов на изучение технологии перепрограммирования клеток и способов продления молодости. Сейчас компания исследует способы борьбы со старением с помощью животных, и они уже показали успешные результаты.
О стартапе Altos Labs известно немного. Компания была зарегистрирована в США и Великобритании в начале 2021 года, и на данный момент собрала больше 270 миллионов долларов. Она занимается изучением технологии перепрограммирования клеток, и ищет различные способы продления молодости организма - пока что исследования касаются животных, но в будущем технологию, вероятно, планируют применять к людям.
Японский доктор Синъя Яманака - один из приглашенных специалистов
В проекте примет участие выдающийся японский доктор Синъя Яманака - он первым исследовал перепрограммирование клеток, получив за это Нобелевскую премию в 2012 году. Он станет неоплачиваемым старшим научным сотрудником в научно-консультативном совете стартапа. Когда-то он сделал уникальное открытие, обнаружив, что с помощью четырех белков клетки можно "проинструктировать" вернуться в примитивное состояние со свойствами эмбриональных стволовых клеток.
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Испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте
Кроме этого, к стартапу присоединится испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте. В 2016 году он применил теорию Яманаки на мышах, и добился значимых признаков изменения возраста особей. После этого он назвал технологию "эликсиром жизни". Кроме того, Бельмонте исследовал процессы смешивания эмбрионов человека и обезьяны, и утверждал, что продолжительности жизни человека можно увеличить на 50 лет.
К стартапу также привлекли профессора Калифорнийского университета Стива Хорвата. Он разработал "биологические часы" или особые маркеры, которые могут точно измерять старение человека. Еще один член команды - доктор Дженнифер Дудна, обладательница Нобелевской премии 2020 года за открытие генов CRISPR, которое исследователь Бельмонте применил для разработки другой антивозрастной техники в 2019 году.
Миллиардеры Джефф Безос и Юрий Милнер инвестируют в новый проект, что было официально подтверждено. Они не впервые финансируют проекты по продлению молодости. 57-летний Безос, состояние которого оценивается в 200 миллиардов долларов, ранее инвестировал в антивозрастную компанию Unity Biotechnology. 59-летний Юрий Милнер (состояние - 4,8 миллиарда долларов) в течение прошлого года финансировал исследования долголетия в Milky Way Research Foundation.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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