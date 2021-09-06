Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости

Кроме этого, к стартапу присоединится испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте. В 2016 году он применил теорию Яманаки на мышах, и добился значимых признаков изменения возраста особей. После этого он назвал технологию "эликсиром жизни". Кроме того, Бельмонте исследовал процессы смешивания эмбрионов человека и обезьяны, и утверждал, что продолжительности жизни человека можно увеличить на 50 лет.