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Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости

Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости (7 фото)

Автор:
06 сентября 2021 15:07
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Джефф Безос   молодость   наука   новости   стартапы   технологии   фото   
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Миллиардеры Джефф Безос и Юрий Милнер инвестируют в биотехнологический стартап Altos Labs. С начала этого года компания собрала более 270 миллионов долларов на изучение технологии перепрограммирования клеток и способов продления молодости. Сейчас компания исследует способы борьбы со старением с помощью животных, и они уже показали успешные результаты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Джефф Безос   молодость   наука   новости   стартапы   технологии   фото   
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7  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
ясен пень толстосумы вкладывают бабло в это направление. и ессно никогда не станет оно общедоступным. тут обычные лекарства, которые именно лечат, подчас недоступны большинству. а уж ценник лишнего годика попортить воздух? даже представить страшно. те муллиардеры будут готовы вагонами бабло платить за такую возможность.
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12k
Вася 9 минут назад
с себя бы начали лучше..
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1k
Вадим 15 минут назад
Придумайте лучше лекарство от жадности и вороватости чиновников.
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51k
parallax 2 часа назад
Они бы для начала научились продлевать жизнь волос на голове.
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costa 3 часа назад
Надеюсь что неотьемлемой частью продления молодости станет поглощение крови крепостных крестьян))))
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