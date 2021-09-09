FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7419 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Рейс, которым летел принц Бутана, отменили из-за нашествия муравьев

Рейс, которым летел принц Бутана, отменили из-за нашествия муравьев (3 фото)

Автор:
09 сентября 2021 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   забавные новости   индия   муравьи   новости   самолет   
444
3

Рейс авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Лондон, отменили из-за муравьев, заполонивших бизнес-класс. Среди пассажиров был принц Джигме, пятилетний сын короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука.

По сообщению информационного агентства ANI, пассажиров пересадили в другой самолет, и они продолжили путь в Великобританию. Неясно, какой тип муравьев был обнаружен на борту корабля, но некоторые виды, распространенные в Индии, включая огненных муравьев, могут болезненно жалить людей, после чего на коже появляются волдыри.

×

Всего несколько месяцев назад другой самолет Air India, летевший из Дели в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Примерно через полчаса в воздухе животное заметил пассажир, который сообщил об этом бортпроводникам. Когда самолет приземлился, в самолете провели фумигацию, после чего труп летучей мыши обнаружили в салоне бизнес-класса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   забавные новости   индия   муравьи   новости   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57
Nane First NameLast 41 минуту назад
Я представляю каково принцам Метана и Пропана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Для ТП Полчаса назад
Муравей сильнее всех, это ещё в школе проходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Редчайшее явление на планете: 65-летняя женщина стала матерью Редчайшее явление на планете: 65-летняя женщина стала матерью В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737, погибли 157 человек В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737, погибли 157 человек В минуте от катастрофы: двойная посадка "Боинга-777" В минуте от катастрофы: двойная посадка "Боинга-777" Полицейские изнасиловали женщину-заключенную Полицейские изнасиловали женщину-заключенную Индия вводит тотальный контроль над интернетом Индия вводит тотальный контроль над интернетом
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304397



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
8
141
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
25 ну совсем неожиданных находок
0
59
25 ну совсем неожиданных находок
Набирающие популярность в сообществах
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
0
33
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли
0
2
Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#автомир#автомобили#история#аварии#авто аварии#фотографии#Разное#авария дня
#Юмор#ynews#прикол#кино#животные#дтп#природа#в мире#неудача#найдено на ebay
#интересно#факты#интересное#люди#новости#СССР#картинки#подборка#фейл#происшествие

На что жалуетесь?

Вернуться