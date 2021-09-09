Рейс, которым летел принц Бутана, отменили из-за нашествия муравьев

Всего несколько месяцев назад другой самолет Air India, летевший из Дели в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Примерно через полчаса в воздухе животное заметил пассажир, который сообщил об этом бортпроводникам. Когда самолет приземлился, в самолете провели фумигацию, после чего труп летучей мыши обнаружили в салоне бизнес-класса.