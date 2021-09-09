Рейс, которым летел принц Бутана, отменили из-за нашествия муравьев

Рейс авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Лондон, отменили из-за муравьев, заполонивших бизнес-класс. Среди пассажиров был принц Джигме, пятилетний сын короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука.
По сообщению информационного агентства ANI, пассажиров пересадили в другой самолет, и они продолжили путь в Великобританию. Неясно, какой тип муравьев был обнаружен на борту корабля, но некоторые виды, распространенные в Индии, включая огненных муравьев, могут болезненно жалить людей, после чего на коже появляются волдыри.
Всего несколько месяцев назад другой самолет Air India, летевший из Дели в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Примерно через полчаса в воздухе животное заметил пассажир, который сообщил об этом бортпроводникам. Когда самолет приземлился, в самолете провели фумигацию, после чего труп летучей мыши обнаружили в салоне бизнес-класса.
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