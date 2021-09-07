Над Филиппинами заметили неопознанный самолет: возможно, это сверхсекретный беспилотник США

По мнению экспертов в области авиации, загадочный самолет, замеченный в небе над Филиппинами, мог быть сверхсекретным американским беспилотником RQ-180.
Местный фотограф Майкл Фугнит случайно заснял неопознанный летательный аппарат, когда фотографировал рассвет на побережье Санта-Магдалены, курортного города в 585 километрах к югу от Манилы.
Фугнит не впервые высматривал самолеты в небе, и потому сразу понял, что аппарат в форме летучей мыши не похож ни на один знакомые ему коммерческий или военный самолет.
По словам Тайлера Роговея из The Drive, самолет соответствует предполагаемому дизайну засекреченного БПЛА ВВС США RQ-180 – беспилотника, который США разрабатывают для миссий по всему миру. При этом ВВС никогда официально не признавали существование RQ-180 производства компании Northrop Grumman.
Роговей не сомневается в подлинности фотографии Фугнита и отмечает, что присутствие беспилотника в Восточной Азии вполне логично, поскольку RQ-180 разрабатывается на фоне обострения напряженных отношений между США и Китаем. Также считается, что он будет использоваться в чрезвычайно продолжительных миссиях, поэтому неудивительно, что он был замечен именно над Тихим океаном, хотя базируется в Калифорнии.
Хотя беспилотник никогда не фотографировали вблизи, некоторые художники, включая HangerB Productions, создали фотореалистичные изображения, основываясь на редких показаниях очевидцев:
По слухам, персонал авиабазы ВВС «Эдвардс», где базируется беспилотник, прозвал его «Большая белая летучая мышь» или «Шикака» – в честь белой летучей мыши из фильма «Эйс Вентура 2». Символ «белой летучей мыши» также появился на значке 74-й разведывательной эскадрильи: подразделения, которое, как считается, готовится к командованию RQ-180.
Сообщается, что RQ-180 по форме похож на бомбардировщик-«невидимку» B-2, также разработанный Northrop. Однако этот беспилотник значительно меньше пилотируемого бомбардировщика. Дэвид Акс из Forbes сообщает, что в беспилотнике также представлены те же улучшения, что и в бомбардировщике B-32, который компания в данный момент разрабатывает для ВВС США (на изображении ниже).
Это не первый раз, когда кто-то заметил в небе неуловимый RQ-180. Фотограф Роб Колински сфотографировал похожий аппарат над базой «Эдвардс» в октябре 2020 года и разместил снимок в Instagtam, но позже удалил.
«Эта штука пролетела над моим домом несколько недель назад, и я до сих пор не могу ее опознать! – написал Колински. – По форме он похож на B-21... Но белого цвета. Загадка!».
«Я не собирался публиковать фото, но подумал, что если самолет действительно засекречен, то они бы не выпускали его средь бела дня», – добавил фотограф.
Репортер Aviation Week Гай Норрис сделал вывод, что на фотографиях Колински запечатлен засекреченный RQ-180.
Сообщается, что RQ-180 совершил свой первый полет еще в 2010 году и считается потенциальным преемником Lockheed SR-71 Blackbird – пилотируемого разведывательного самолета, который был снят с вооружения ВВС США в 1998 году. По данным журнала Air Force, в 2014 году начальник службы разведки ВВС генерал-лейтенант Боб Отто сказал, что RQ-180 предоставит Пентагону «лучший доступ к спорному воздушному пространству».
Хотя все свидетельствует о том, что загадочным самолетом, замеченном в Тихом океане, был именно RQ-180, Роговей отметил, что это также мог быть беспилотник из Китая. Журналист отметил, что власти Китая уже много лет разрабатывают собственные беспилотники-«невидимки», которые могут внешне походить на RQ-180. Например, китайский CH-7, или Rainbow-7, представили в конце 2018 года, и он также имеет треугольную форму (на изображении ниже).
Источник:
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Серебристого металла
сдается мне что это предложение эталонный оксюморон