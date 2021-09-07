Над Филиппинами заметили неопознанный самолет: возможно, это сверхсекретный беспилотник США

По словам Тайлера Роговея из The Drive, самолет соответствует предполагаемому дизайну засекреченного БПЛА ВВС США RQ-180 ­– беспилотника, который США разрабатывают для миссий по всему миру. При этом ВВС никогда официально не признавали существование RQ-180 производства компании Northrop Grumman.

Роговей не сомневается в подлинности фотографии Фугнита и отмечает, что присутствие беспилотника в Восточной Азии вполне логично, поскольку RQ-180 разрабатывается на фоне обострения напряженных отношений между США и Китаем. Также считается, что он будет использоваться в чрезвычайно продолжительных миссиях, поэтому неудивительно, что он был замечен именно над Тихим океаном, хотя базируется в Калифорнии.

Хотя беспилотник никогда не фотографировали вблизи, некоторые художники, включая HangerB Productions, создали фотореалистичные изображения, основываясь на редких показаниях очевидцев: