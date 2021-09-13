FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4793 поста • 782 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Химик рассказал о найденном яде в крови бабушки и внучки, отравившихся арбузом

Химик рассказал о найденном яде в крови бабушки и внучки, отравившихся арбузом (2 фото)

Автор:
13 сентября 2021 14:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   арбуз   отравление   химик   
2703
2

По словам профессора РАН, москвички отравились этиленгликолем, который нужно было пить, чтобы получить смертельную дозу.

Профессор РАН, доктор химических наук Леонид Воскресенский рассказал об этиленгликоле и его дозировке, который нашли в крови погибших от отравления внучки и бабушки в Москве. По словам Воскресенского, этиленгликоль применяется только как антифриз, который заливают в двигатели автомобиля, и в качестве растворителя для красок.


«Для того чтобы попасть вот так вот в организм, для таких доз, я себе с трудом могу представить. Это надо было пить его, наверное», - предположил Воскресенский.

×

Ранее криминалист Сергей Максимов высказал предположение, что в арбуз, которым отравились москвички, могли намеренно ввести яд. Так что версия с отравлением ягодой, до сих пор остается основной.


10 сентября СМИ сообщили о госпитализации бабушки и внучки, которые впоследствии скончались в больнице от сильнейшего отравления, которое вызвало отказ внутренних органов. В больницу также попала мать 15-летней девушки, но ее состояние удалось стабилизировать. По ее словам, последнее, что они ели - купленный в "Магните" арбуз.

Токсикологи приехали в супермаркет на улице Совхозной, где был куплен продукт, и изъяли бахчевые для исследований. Однако специалисты с самого начала выразили сомнение по поводу того, что арбузом можно так сильно отравиться - в их практике такого еще не случалось.


Помимо супермаркета токсикологи исследуют и дом, где проживали погибшие. С признаками отравления были госпитализированы еще несколько соседей. По их словам, арбузов они не ели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   арбуз   отравление   химик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
SolomonA Час назад
Называется: "Вчера мы пили пиво. Потом водку. Потом спирт. Потом антифриз. А потом я отравился ириской..." . Почему считают, что отравились именно последним съеденным продуктом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий Полчаса назад
Мутно все, опять "несчастный случай", без виновных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Собака-улыбака! Полчаса назад
Надо искать след в Пятерочке. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum 38 минут назад
этиленгликоль - антифриз. в системах отопления используется. Там и надо копать, если ещё и соседи траванулись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 40 минут назад
Опять сплошное враньё... Даже если арбуз целиком был из антифриза, то сколько его надо было съесть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Прямой Эффект 47 минут назад
ФСБ после Скрипаля и Навального: "А чё, Новичок не работает?"
*втыкают шприц в арбуз
-А нет, работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leo 47 минут назад
Пост ни о чём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов Час назад
Я правильно понял из заголовка, что отравление ИМЕННО АРБУЗОМ уже сомнению не подлежит, хотя фактов, подтверждающих эту версию нет пока никаких, тем более, что часть пострадавших вообще не ели арбузы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
scorp Час назад
Этиленгликоль умеренно токсичен. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.

Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100 300 мл этиленгликоля (1,5 5 мл/кг массы тела). Имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании, однако при этом об опасности сигнализируют раздражение и кашель.
из wiki.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
24k
Батончик с маком Час назад
Значит магнит забашлял за этот анализ.
После того как у малолетнего пацана нашли чуть ли не ведро спирта в крови, этим лабораториям доверия ноль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
902
manul74 2 часа назад
даже если это вещество закачали в арбуз, по вкусу разве не сувствуется неестественный вкус арбуза? или вещество без запаха и вкуса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
Andiks manul74 Час назад
В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Fisher1979 Броненосец Потелкам 49 минут назад
Цианистый калий имеет приятный запах горького миндаля. На вкус тоже никто еще не жаловался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
pynh 2 часа назад
Пей давай, дед плохого не посоветует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Как великие мира сего использовали в своих интересах яды? Как великие мира сего использовали в своих интересах яды? Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться Билл Гейтс приобрёл «Москву» и теперь может смотреть на Кремль в окно, а не по телевизору Билл Гейтс приобрёл «Москву» и теперь может смотреть на Кремль в окно, а не по телевизору В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

426778



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
3
130
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
4
117
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
Псков – живая история России от Рюрика до наших дней
Псков – живая история России от Рюрика до наших дней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#фотографии#знаменитости#аварии#животные#авто аварии#кино#неожиданно#шоу бизнес
#интересно#СССР#прикол#ynews#автомобили#картинки#автомир#прикольные#приколы#познавательно
#факты#фото#история#подборка#дтп#комментарии#дети#еда#прошлое#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться