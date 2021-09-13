Химик рассказал о найденном яде в крови бабушки и внучки, отравившихся арбузом

Профессор РАН, доктор химических наук Леонид Воскресенский рассказал об этиленгликоле и его дозировке, который нашли в крови погибших от отравления внучки и бабушки в Москве. По словам Воскресенского, этиленгликоль применяется только как антифриз, который заливают в двигатели автомобиля, и в качестве растворителя для красок.





«Для того чтобы попасть вот так вот в организм, для таких доз, я себе с трудом могу представить. Это надо было пить его, наверное», - предположил Воскресенский.