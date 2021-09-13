Химик рассказал о найденном яде в крови бабушки и внучки, отравившихся арбузом

По словам профессора РАН, москвички отравились этиленгликолем, который нужно было пить, чтобы получить смертельную дозу.
Профессор РАН, доктор химических наук Леонид Воскресенский рассказал об этиленгликоле и его дозировке, который нашли в крови погибших от отравления внучки и бабушки в Москве. По словам Воскресенского, этиленгликоль применяется только как антифриз, который заливают в двигатели автомобиля, и в качестве растворителя для красок.
«Для того чтобы попасть вот так вот в организм, для таких доз, я себе с трудом могу представить. Это надо было пить его, наверное», - предположил Воскресенский.
Ранее криминалист Сергей Максимов высказал предположение, что в арбуз, которым отравились москвички, могли намеренно ввести яд. Так что версия с отравлением ягодой, до сих пор остается основной.
10 сентября СМИ сообщили о госпитализации бабушки и внучки, которые впоследствии скончались в больнице от сильнейшего отравления, которое вызвало отказ внутренних органов. В больницу также попала мать 15-летней девушки, но ее состояние удалось стабилизировать. По ее словам, последнее, что они ели - купленный в "Магните" арбуз.
Токсикологи приехали в супермаркет на улице Совхозной, где был куплен продукт, и изъяли бахчевые для исследований. Однако специалисты с самого начала выразили сомнение по поводу того, что арбузом можно так сильно отравиться - в их практике такого еще не случалось.
Помимо супермаркета токсикологи исследуют и дом, где проживали погибшие. С признаками отравления были госпитализированы еще несколько соседей. По их словам, арбузов они не ели.
Источник:
- Как великие мира сего использовали в своих интересах яды?
- В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке
- Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы
- По стритрейсингу без глушаков ударят рублём
- Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться
Понравилось36
*втыкают шприц в арбуз
-А нет, работает.
Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100 300 мл этиленгликоля (1,5 5 мл/кг массы тела). Имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании, однако при этом об опасности сигнализируют раздражение и кашель.
из wiki.
После того как у малолетнего пацана нашли чуть ли не ведро спирта в крови, этим лабораториям доверия ноль.