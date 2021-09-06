Штатной единицей при дворе были не только отведыватели, но и отравители. Естественно, ее существование не афишировалось, а, напротив, скрывалось. В истории сохранилось имя знаменитой отравительницы Локусты. В перечень клиентов настоящего профессора от отравления входили такие известные персоны как Калигула, Нерон и мать последнего Агриппина. Считается, что дама приложила руку к смерти Клавдия – супруга Агриппины. По одной версии, он скончался от яда, подсыпанного в грибное блюдо, по другой был отравлен, что парадоксально, собственным отведывателем кушаний – евнухом Галотом.

Практически по наследству отравительница перешла на службу к императору Нерону. Для него яд был самым верным, проверенным и надежным способом избавления от недоброжелателей. По распоряжению императора Локуста отравила его родного брата Британика, чтобы тот не мог претендовать на власть. Разместил, Нерон, что называется, заказ и на собственную мать Агриппину. Однако ушлая дама была более чем в курсе тогдашних тенденций и на регулярной основе принимала противоядия.

Нерон настолько благоволил отравительнице, что организовал для нее что-то типа школы, в стенах которой Локуста смогла бы передать свое «искусство» ученикам, дабы ее секреты не оказались утеряны после ее смерти.