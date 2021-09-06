Пытаясь ответить на вопрос, почему правители и монархи добровольно принимали в микродозах яд, нельзя не отметить его влияние не только на жизнь отдельно взятого человека, но и на целые исторические эпохи.
Отравление – это один из самых древних способов лишения человека жизни. Во времена слабого развития медицины установить наличие яда в организме было невозможно. И многие убийства по этой причине оставались нераскрытыми.
Даже в наши дни, несмотря на развитие технологий, далеко не все яды можно выявить в результате химических исследований. Настоящим раем для отравителей была эпоха Древнего Рима. Это было настолько обыденным и житейским делом, что императоры нередко отправлялись на тот свет после отравления.
В связи с этим в придворном штате существовала специальная единица – так называемый отведыватель кушаний. Приставленный к господину раб должен был пробовать каждое блюдо. И своей гибелью предупредить владыку об опасности.
Но на деле этот прием только заставил отравителей отточить свое мастерство. Стали использоваться яды, которые приводили к смерти спустя время: несколько дней, месяц или даже год. Малоприятными побочными реакциями могли стать сильный кашель, резкая потеря веса и даже слабоумие. Поэтому многие сильные мира сего, начиная с древности, принимали микродозы яда, чтобы постепенно приучить организм к его действию и избежать смерти при попадании в него ударной дозы.
Штатной единицей при дворе были не только отведыватели, но и отравители. Естественно, ее существование не афишировалось, а, напротив, скрывалось. В истории сохранилось имя знаменитой отравительницы Локусты. В перечень клиентов настоящего профессора от отравления входили такие известные персоны как Калигула, Нерон и мать последнего Агриппина. Считается, что дама приложила руку к смерти Клавдия – супруга Агриппины. По одной версии, он скончался от яда, подсыпанного в грибное блюдо, по другой был отравлен, что парадоксально, собственным отведывателем кушаний – евнухом Галотом.
Практически по наследству отравительница перешла на службу к императору Нерону. Для него яд был самым верным, проверенным и надежным способом избавления от недоброжелателей. По распоряжению императора Локуста отравила его родного брата Британика, чтобы тот не мог претендовать на власть. Разместил, Нерон, что называется, заказ и на собственную мать Агриппину. Однако ушлая дама была более чем в курсе тогдашних тенденций и на регулярной основе принимала противоядия.
Нерон настолько благоволил отравительнице, что организовал для нее что-то типа школы, в стенах которой Локуста смогла бы передать свое «искусство» ученикам, дабы ее секреты не оказались утеряны после ее смерти.
Если сравнивать правителей Средних Веков с их предшественниками, то первые будут казаться просто малышами в песочнице. Поскольку на правителей работали уже целые штаты алхимиков, которые денно и нощно изобретали новые эффективные составы и техники. Подсыпать клиенту толченых поганок или подсунуть в еду осколки стекла уже было не комильфо.
К примеру, Людовик XIV, хорошо помнивший, что многим его предшественникам пришлось распрощаться с жизнью в силу чрезмерной доверчивости, закрепил особый порядок приготовления королевской трапезы. На кухне постоянно дежурили его люди. Блюда доставлялись к королевскому столу под охраной, а подойти к ним не имел права ни один человек.
Хотя турецкие султаны предпринимали не менее изощренные защитные меры, против них играли и сильнейшие игроки команды отравителей. Так, один правитель имел невинную привычку почесывать ступню о край дивана во время игры в шахматы. За что и поплатился: отравители обработали этот участком мебели ядом, и, отыграв очередную партию, правитель оперативно отбыл в мир иной.
Другие коварные отравители решили обработать ядом бритву, которую использовал султан. Но тот узнал о происках врагов и заставил подкупленного брадобрея использовать отравленный инструмент на себе. Исход был очевидным и быстрым: незадачливый слуга быстро скончался.
Во время борьбы за престол использования ядов не чурались и наши соотечественники. К примеру, существует вполне себе реальная версия гибели от яда Юрия Долгорукого. Так и не была раскрыта причина неожиданной гибели Александра Невского. Вскоре после возвращения из Золотой Орды совершенно здоровый князь, которому на тот момент было только немного за 40, ощутил недомогание. И, промучившись несколько дней, скончался.
Страшно боялся отравления Борис Годунов. Он даже завел специальный штат медиков, следивших за процессом приготовления пищи. Но защитить государя они не смогли (или не захотели), поскольку однажды после очередной трапезы он почувствовал себя неважно и вскоре скончался.
Жутко боялся быть отравленным Павел I. Нередки были случаи, когда он отказывался от подозрительной еды. Более или менее император успокоился только когда выписал английскую повариху, которой полностью доверял.
История пишется каждое мгновение. И хотя такой способ избавления от мешающих людей кажется довольно глупым, примитивным и предсказуемым, наука тоже не стоит на месте. И за безопасностью именитых персон следят службы безопасности, ведь человеческое коварство не знает и не имеет границ.
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