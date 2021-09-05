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В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке

В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2021 13:39
Сообщество : Животные
Метки: Москва   видео   лифт   поводок   собака   
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В сети появилось видео с камеры наблюдения одной из столичных многоэтажек. Хозяйка собаки входит в лифт и совершенно не обращает внимания на своего питомца, оставшегося на лестничной площадке.

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Метки: Москва   видео   лифт   поводок   собака   
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53k
Похабыч Час назад
Если мозгов нет то и кнопка не поможет..
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8k
*Сергей* 2 минуты назад
По-моему то что у тетеньки в голове забродило и к употреблению больше непригодно…
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2k
lekha-fil Полчаса назад
А сколько лет этому видео?
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35k
Alex Полчаса назад
Тупая баба
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648
Rabie Liz 46 минут назад
Заходя в лифт с собакой, надо следить за ней как за ребёнком! Это просто слов не подобрать как так небрежно можно вести себя с маленьким беспомощным подопечным!
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1k
Vovan Petroff Час назад
Собака Арина, которая чудом выжила в аварии на, погибла в лифте родного дома. Основатель группы спасения животных описывает ставший роковым несчастный случай так: "Вся семья снова пошла гулять. Вызвали лифт, и Арина первой оказалась внутри, второй вошла бабушка. Но затем двери закрылись, потому что кто-то вызвал лифт вниз. Как будто и не было бы ничего страшного, но выскользнувший из рук поводок застрял в дверях. После аварии собаку собрали по частям, но вот судьба...
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Лифт заменен год назад, кнопка ОТМ есть, а в старом (более 20 лет ему было)- не было... Дом не новостройка, третий десяток лет. Вот интересно другое- в очень старых лифтах, где внешняя дверь на этажах открывалась, как обычная дверь, внутри были задвижки, как у автобусов старых (гормошкой складывались), стоило их раздвинуть- лифт блочился на месте. А грузовые лифты на старых складах и по сей день имеют раздвижную решетку, которая при открытии так же останавливает движение лифта...
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2k
Димон 2 часа назад
Сколько видосов было когда спасли пса... А сколько случаев когда не спасли? думаю что порядком больше, что не публикуют.
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