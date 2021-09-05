В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке

Псу очень повезло, что он был в шлейке, да и, судя по всему, сам поводок оборвался очень быстро. Животное не получило ни каких травм. В сети разгорелся жаркий спор о том, почему же женщина не нажала кнопку «отмены» лифта. Пользователи разделились на два лагеря, первые утверждают, что в лифтах такой кнопки нет, а вот их оппоненты яростно отстаивают ее наличие.

2021-09-05T13:39:50+03:00