В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке

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В сети появилось видео с камеры наблюдения одной из столичных многоэтажек. Хозяйка собаки входит в лифт и совершенно не обращает внимания на своего питомца, оставшегося на лестничной площадке.
По счастливой случайности в тот момент, когда лифт начал движение вверх в подъезд зашел молодой человек. Он кинулся к повисшей на поводке собаке и освободил перепуганное животное.
Пока он проводил спасательную операцию, лифт успел доехать до 16 этажа, и только тогда хозяйка поняла, что чего-то не хватает. Парень до последнего держал собаку на руках, пока за ним не вернулась владелица.
Псу очень повезло, что он был в шлейке, да и, судя по всему, сам поводок оборвался очень быстро. Животное не получило ни каких травм.
В сети разгорелся жаркий спор о том, почему же женщина не нажала кнопку «отмены» лифта. Пользователи разделились на два лагеря, первые утверждают, что в лифтах такой кнопки нет, а вот их оппоненты яростно отстаивают ее наличие.
В сети разгорелся жаркий спор о том, почему же женщина не нажала кнопку «отмены» лифта. Пользователи разделились на два лагеря, первые утверждают, что в лифтах такой кнопки нет, а вот их оппоненты яростно отстаивают ее наличие.
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