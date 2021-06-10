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16 фотографий, сделанных за секунду до чего-то неизбежного

16 фотографий, сделанных за секунду до чего-то неизбежного (17 фото)

Автор:
10 июня 2021 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Момент   животные   курьезы   люди   нужный момент   прикол   фото   фотография   
1393
17

Некоторые люди — настоящие везунчики. Нет, они не выигрывают в казино и не получают в наследство миллионы. Они умудряются сделать фотографию в нужный момент, пусть он и не всегда приятный для героя снимка.


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Метки: Момент   животные   курьезы   люди   нужный момент   прикол   фото   фотография   
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Убийца Прохиндеев Час назад
Это не трагический момент, а счастливый. Очередной дегенерат, который даже в воду лезет со смартфоном, получил один укол здравости из реальности.
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fda 7 минут назад
Интересно, на фото мужичок пытается на ногу поймать падающую голову сына, это у всех так инстиктивно? Иногда получается таким образом поймать и спасти падающую кружку или тарелку.
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Mr.Adamson

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