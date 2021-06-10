16 фотографий, сделанных за секунду до чего-то неизбежного

Некоторые люди — настоящие везунчики. Нет, они не выигрывают в казино и не получают в наследство миллионы. Они умудряются сделать фотографию в нужный момент, пусть он и не всегда приятный для героя снимка.
Фотография создана для того, чтобы мы могли запечатлеть определённые моменты нашей жизни — вот только иногда эти кадры оказываются совсем не такими, как ожидалось! Часто получается так, что именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, вдруг происходит что-то эдакое: кому-то вдруг летит в голову мячик или снежок, на фотогеничное мороженое нападает чайка… Некоторым, наоборот, везёт, и они успевают сделать эффектный снимок, как и планировали. А в итоге все эти фото кажутся одинаково забавными и очень даже удачными!
Наверняка эта пицца была очень вкусной
Попытался сделать классное летнее фото с друзьями…
… вместо этого получил мячом по голове!
Когда понимаешь, что можешь ходить по воде
Нашла клевер с 4 листочками, но это не помогло
Фото на память после первого вылета!
Так внезапно, как снег на голову
Кажется, в бассейне у многих людей проявляются суперспособности
А люди на заднем плане уже морально готовятся к тому, что произойдёт с ними через секунду!
Уже через мгновение эта девушка явно не будет такой счастливой
Иногда победа приносит не только радость
Поймал тот самый трагический момент, когда у друга выпал телефон
Даже обычное семейное фото может превратиться в напряжённый экшн
Фото с мороженым не могло бы получиться более удачным
На будущее знайте: как только вы протягиваете мороженое перед собой, все чайки тут же уверены, что вы хотите их угостить.
Мой пёс готов буквально на всё, чтобы поймать тарелочку
Я навсегда запомню то Рождество, когда пробка прилетела мне прямо в глаз
Муж подумал, что будет здорово сфотографироваться на мокрых камнях сразу после свадьбы
В любой ситуации продолжайте улыбаться!
Источник:
- 15 забавных фотографий из отпусков
- Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении
- 17 случаев, когда люди пытались отфотошопить фотографии, но сделали только хуже
- Когда есть с чем сравнить: 17 интересных фотографий
- 17 странных и веселых фотографий с участием животных
Понравилось28