16 фотографий, сделанных за секунду до чего-то неизбежного

Фотография создана для того, чтобы мы могли запечатлеть определённые моменты нашей жизни — вот только иногда эти кадры оказываются совсем не такими, как ожидалось! Часто получается так, что именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, вдруг происходит что-то эдакое: кому-то вдруг летит в голову мячик или снежок, на фотогеничное мороженое нападает чайка… Некоторым, наоборот, везёт, и они успевают сделать эффектный снимок, как и планировали. А в итоге все эти фото кажутся одинаково забавными и очень даже удачными!

Наверняка эта пицца была очень вкусной

Попытался сделать классное летнее фото с друзьями…