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Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком?

Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком? (3 фото)

Автор:
12 сентября 2021 09:36
Сообщество : Факты
Метки: бочок   инженерная мысль   санузел   туалет   факты   фото   
2624
3

Во времена СССР бачки в туалетах очень сильно отличались от современных.


Таких сейчас уже не увидеть. Разве что в общественной уборной где-нибудь в провинции.

Чугунный бачок висел высоко под потолком. От него вниз спускалась металлическая цепочка. При необходимости за нее дергали, начинался смыв. С унитазом бачок соединяла толстая чугунная труба, приваренная намертво.


А зачем было нужно создавать такие сложности: поднимать тяжеленный чугунный бачок на высоту, закреплять его там?


Почему советский санузел так сильно отличался от современного?


Гигиенично!

Дело в том, что "личные" санузлы появились в СССР далеко не сразу. Коммуналки, бараки, квартиры для больших семей…

На один унитаз могла приходиться и пара десятков жильцов.

Один из законов гидравлики: чем выше столб воды, тем с большей силой и скоростью она падает вниз. А значит — меньшим количеством жидкости можно лучше все смыть. Конечно, воду в СССР никто особо не экономил. Что такое счетчик для воды — люди и не слышали.

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Но в условиях большой пропускной способности санузла, сильно засоряющихся ржавеющих труб в советских туалетах бачок не всегда успевал наполниться целиком. Высоко висящий бачок позволял обеспечить ударную силу воды для смыва.

Кстати, такое устройство было характерно не только для СССР. Исторически «ватерклозеты» начала ХХ века чаще всего имели именно такое устройство. Но постепенно модели модернизировали в более компактные варианты.

В Союзе же бачок под потолком задержался надолго. Сейчас сложно поверить, но для многих поколений горожан туалет только для членов одной семьи был символом роскоши. Поэтому борьба с запахом и относительная гигиена унитаза за счет сильного смыва были актуальны.


Антивандально!

Для общественных туалетов чугунный бачок решал еще одну проблему. То, что он висел высоко, сокращало риск повреждения и кражи. Чугунину крепили к стене намертво дюбелями.

За счет высокого расположения что-либо испортить в нем было проблематично — не дотянуться. Это уберегало и от детских шалостей в школьных туалетах, и от нетрезвых личностей в общественных.

В СССР вопрос кражи бачка вряд ли возникал часто. А вот в период распада Союза это была огромная проблема.

"Добытчики" лома металла начали повально тащить в пункты приема бачки из общественных туалетов.


Интересно, что для сохранности и унитазы раньше ставили по-другому. В советские времена унитазы крепили к специальной деревянной подставке. Дерево со временем начинало "ходить" от перемены влажности, а затем — и подгнивать. Унитаз начинал шататься. Поэтому его основание вмуровывали в бетон. Особенно часто так поступали в общественных туалетах. Можно было видеть и полностью металлические чаши, целиком вмурованные в пол или пьедестал.


Шумно!

Если унитаз с высоким бачком более экономичен и гигиеничен, то почему их перестали выпускать и использовать?

У такой конструкции был существенный недостаток. При смыве труба не просто шумела, а ревела. Поэтому постепенно мир перешел на целиком фарфоровые «компакты» с бачком непосредственно над унитазом. Да и металлические трубы в большинстве случаев уже сменили более современные варианты.

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Метки: бочок   инженерная мысль   санузел   туалет   факты   фото   
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44k
zloykoyot Час назад
"Кстати, такое устройство было характерно не только для СССР." Хорошая фраза, учитывая что данная конструкция была запатентована в Англии и характерна она была для всего мира.
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1k
Лёха Минуту назад
"минус" за незнание темы. Примеры глупостей,допущенных автором:
". С унитазом бачок соединяла толстая чугунная труба, приваренная намертво."
Ага,чугунная труба,да ещё и приваренная к бетонной стене...

И где автор видел ФАРФОРОВЫЕ унитазы?
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10k
Lynx Полчаса назад
Нет тут законов гидравлики. Есть мс2.
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5k
Борис Карабанов 38 минут назад
Блин, что за навязчивое стремление, хоть за уши, но притянуть советские коммуналки и прочий высосанный из пальца бред "советских ужасов" (при этом невольно тут же его опровергнув).
Кстати говоря, система с пластиковой гофрой это уже более позднее явление, а старые классические были с чугунной гирькой-клапаном.
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9k
Михаил 46 минут назад
Байка.
Новоявленному проектировщику досталось выполнение проекта туалета в заводском цехе. Проектировщик (будущий таможенник) заложил в проект чашу генуя и подвесной бачок. Высоту подвески бачка он взял из справочника - не менее 50 см от потолка. После запуска завода прошло три месяца, и молодого специалиста отправляют в командировку на этот завод. Типа, проблемы с проектом. Суть проблемы проектировщик понял, когда вошёл в цех. Высота потолка цеха была - 14 метров. Монтажники оказались людьми с юмором и воплотили проект без корректировок. И цепочку в 14 метров где то нашли. Человек, дернувший за цепочку, не успевал даже выбежать из кабинки. Краску на стенах кабинок уже порядком размыло.
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183
Leon Rom Михаил 24 минуты назад
Тут был не юмор, а идиотизм монтажников. Написано, же: "не менее" 50 см от потолка.
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34k
AE Час назад
Меня удивляет что в европе не замечают сифонные унитазы
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5k
hairov Час назад
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488
Mowgley Час назад
Через пользование такой конструкцией прошел весь мир, а не только СССР.
Насчет "антивандальности" тоже можно поспорить. Студенты из Африки забирались на унитаз с ногами лицом к бачку и держались за трубу руками. Поэтому, бывало, выпадали из кабинки с удивленным лицом, снятыми штанами и трубой в руках.
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250
Витюшка Mowgley 55 минут назад
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Сейчас такие тоже производят. Очень дорого стоят.
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