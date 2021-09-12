Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком?





Таких сейчас уже не увидеть. Разве что в общественной уборной где-нибудь в провинции.

Чугунный бачок висел высоко под потолком. От него вниз спускалась металлическая цепочка. При необходимости за нее дергали, начинался смыв. С унитазом бачок соединяла толстая чугунная труба, приваренная намертво.





А зачем было нужно создавать такие сложности: поднимать тяжеленный чугунный бачок на высоту, закреплять его там?





Почему советский санузел так сильно отличался от современного?





Гигиенично!

Дело в том, что "личные" санузлы появились в СССР далеко не сразу. Коммуналки, бараки, квартиры для больших семей…

На один унитаз могла приходиться и пара десятков жильцов.

Один из законов гидравлики: чем выше столб воды, тем с большей силой и скоростью она падает вниз. А значит — меньшим количеством жидкости можно лучше все смыть. Конечно, воду в СССР никто особо не экономил. Что такое счетчик для воды — люди и не слышали.