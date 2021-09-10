Как были созданы спецэффекты к культовым фильмам, до появления компьютеров

До того, как появилась современная технология CGI, позволяющая с помощью компьютера изобразить практически все на киноэкране, режиссерам фантастических картин приходилось немало потрудиться, чтобы добиться реалистичности картинки.

1. Сражение со скелетами в картине "Язон и аргонавты" (1963)