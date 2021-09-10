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Как были созданы спецэффекты к культовым фильмам, до появления компьютеров

Как были созданы спецэффекты к культовым фильмам, до появления компьютеров (10 фото)

Автор:
10 сентября 2021 07:59
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   монтаж   спецэффекты   факты   фото   
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Предлагаю узнать, как создавались спецэффекты в некоторых известных фильмах, снятых задолго до появления мощных компьютеров и систем цифрового видеомонтажа.


До того, как появилась современная технология CGI, позволяющая с помощью компьютера изобразить практически все на киноэкране, режиссерам фантастических картин приходилось немало потрудиться, чтобы добиться реалистичности картинки.


1. Сражение со скелетами в картине "Язон и аргонавты" (1963)

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На четырехминутную сцену было потрачено более четырех с половиной месяцев покадровой анимации движения скеелтов.


2. "Космической одиссея 2001 года" (1968) Стенли Кубрика (Космический корабль)

В фильме Стенли Кубрика в сценах с космическим кораблем, использовалось большое колесо, созданное британской компанией по производству самолетов. Стоимость изготовления составила 750 000 долларов.


3. "Звездные войны" (1977) Взрыв "Звезды смерти"

Джордж Лукас впервые использовал технологию моушен контрол, благодаря которой был достигнут эффект движения осколков в космическом вакууме. В качестве источника взрыва была коробка, набитая порохом и стружкой титана.


4. "Десять заповедей" (1956) сцена разделения Красного моря.

Для создания эффекта была вылита вода из двух огромных резервуаров, а потом пленка была прокручена в обратную сторону.


5. "Кинг Конг" (1933) обезьяна в фильме

Конг на самом деле был подвижной моделью размером в 45 см. Актрису снимали отдельно, а потом с помощью монтажа соединили два видеоряда в один.


6. "Американский оборотень в Лондоне" (1981) превращение в оборотня

Превращение было снято с помощью протезирования и робототехники. Чтобы сымитировать рост волос также использовалась обратная съемка.


7. "Назад в будущее 2" (1989) приземление ДеЛориан

Режиссер картины Роберт Земекис использовал уличное освещение, чтобы скрыть переход от кадров с маленькой моделью к кадрам с настоящим автомобилем. Представьте, сколько было потрачено усилий, чтобы совместить свет и тень.


8. "Фантастическом путешествии" (1966) экскурсия по телу

Интерьер тела был создан с помощью огромный высокодетализированных моделей различных органов.


9. "Близкие контакты третьей степени" (1977) Приземление летающей тарелки

В фильме маэстро Спилберга была использована летающая тарелка из стекловолокна весом в 180 кг и габаритами около полутора метров.


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Метки: интересно   кино   монтаж   спецэффекты   факты   фото   
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