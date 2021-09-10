Упражнения для глаз для улучшения зрения: 10 эффективных зарядок





Кому нельзя делать упражнения для глаз?

Тренировка для глаз - это самый безопасный и доступный способ, который помогает расслабить мышцы и повысить остроту зрения. У гимнастики существуют противопоказания. Их нужно учитывать перед началом упражнений. К числу ограничений относятся:

Отслойка сетчатки - приток крови к глазам во время упражнений может ухудшить состояние и спровоцировать разрыв сетчатки;

Воспаления и инфекционные заболевания глаз - во время проведения гимнастики могут повыситься болевые ощущения;

Восстановительный период после операции - во время реабилитации нельзя тереть глаза. Нагрузки замедляют процесс заживления.

Чтобы не навредить глазам, перед тем как делать упражнения для зрения нужно проконсультироваться с врачом. Окулист даст рекомендации и рассчитает допустимую нагрузку на зрительный аппарат, которая даст положительные результаты.

Виды гимнастических упражнений для глаз

Для профилактики и улучшения зрения нужно регулярно делать упражнения для глаз. Правильно подобранный гимнастический комплекс поможет стабилизировать состояние оптической системы и предотвратить падение остроты зрения.

Независимо от выбранной методики, гимнастику для глаз нужно проводить ежедневно. Для усиления эффекта упражнения нужно выполнять в одно и тоже время. Тренировку лучше проводить в тихом месте, где не будут отвлекать посторонние шумы.

Важно помнить, что после каждого упражнения нужно закрыть глаза на несколько секунд и дать им отдохнуть.

Шторки: Поочередное мигание

В течение двух минут быстро и часто, но не сдавливая веки, нужно поморгать. Это действие способствует ускорению кровообращения в тканях.