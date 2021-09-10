Упражнения для глаз для улучшения зрения: 10 эффективных зарядок

Упражнения для глаз для улучшения зрения помогают предупредить развитие офтальмологических заболеваний. С помощью правильно подобранной гимнастики замедляется прогрессирование патологии и расслабляются мышцы зрительного аппарата.
Кому нельзя делать упражнения для глаз?
Тренировка для глаз - это самый безопасный и доступный способ, который помогает расслабить мышцы и повысить остроту зрения. У гимнастики существуют противопоказания. Их нужно учитывать перед началом упражнений. К числу ограничений относятся:
- Отслойка сетчатки - приток крови к глазам во время упражнений может ухудшить состояние и спровоцировать разрыв сетчатки;
- Воспаления и инфекционные заболевания глаз - во время проведения гимнастики могут повыситься болевые ощущения;
- Восстановительный период после операции - во время реабилитации нельзя тереть глаза. Нагрузки замедляют процесс заживления.
Чтобы не навредить глазам, перед тем как делать упражнения для зрения нужно проконсультироваться с врачом. Окулист даст рекомендации и рассчитает допустимую нагрузку на зрительный аппарат, которая даст положительные результаты.
Виды гимнастических упражнений для глаз
Для профилактики и улучшения зрения нужно регулярно делать упражнения для глаз. Правильно подобранный гимнастический комплекс поможет стабилизировать состояние оптической системы и предотвратить падение остроты зрения.
Независимо от выбранной методики, гимнастику для глаз нужно проводить ежедневно. Для усиления эффекта упражнения нужно выполнять в одно и тоже время. Тренировку лучше проводить в тихом месте, где не будут отвлекать посторонние шумы.
Важно помнить, что после каждого упражнения нужно закрыть глаза на несколько секунд и дать им отдохнуть.
Шторки: Поочередное мигание
В течение двух минут быстро и часто, но не сдавливая веки, нужно поморгать. Это действие способствует ускорению кровообращения в тканях.
Смотрим в окно
Перед началом упражнения нужно сделать метку на стекле. Для этого можно использовать пластилин или обычный маркер. Суть тренировки заключается в поочередном фокусировании взгляда на сделанной точке и любом удаленном предмете за окном. Этот метод быстро снимает усталость с глаз и тренирует мышцы.
Большие глаза: “Глаза совы”
Пациент садится на стул и держит спину прямо. Суть занятия состоит в крепком зажмуривании глаз на пять секунд и широком распахивании век. Упражнение повторяется до десяти раз. Этот метод укрепляет и расслабляет мышцы глазного яблока, повышает обмен веществ и циркуляцию крови в тканях.
Массаж
Упражнение также выполняется сидя на стуле. пациент аккуратно тремя пальцами рук нажимает на веки обоих глаз. Касание длится одну секунду. Частота повторений - до пяти раз. Этот вид гимнастики ускоряет циркуляцию жидкостей в тканях зрительного аппарата и помогает бороться с отечностью.
Рисуем картинку
Упражнение помогает быстро снять напряжение с глаз. При первых признаках переутомляемости нужно сомкнуть веки и представить приятный объект. Это может быть воспоминание о веселом вечере в компании друзей, первый смех ребенка, любимое лакомство. Независимо от вида воображаемой картинки, она должна вызывать положительные эмоции.
Чтобы усилить эффект и лучше сосредоточиться, нужно теплыми ладонями прикрыть глаза. При этом пальцы рук нужно скрестить на середине лба, а ладошки сложить полумесяцем.
“Стреляем глазами”
Нужно смотреть на иллюстрацию и повторять следующие действия:
- Смотреть вверх-вниз, отводя взгляд на максимальное расстояние между крайними точками;
- Зрительно проводится окружность, следуя глазами по стрелкам, по часовой стрелке и в обратном направлении;
- Глазами нужно чертить диагональные линии;
- Глазами нарисовать квадрат;
- Медленно провести глазами по выгнутой и вогнутой дугообразной линии;
- Начертить взглядом ромб;
- Нарисовать взглядом бантики, расположенные вертикально и горизонтально;
- Зрительно начертить букву “S” в разных положениях (вертикально, горизонтально);
- Взглядом начертить вертикальные дуги. Глаза двигаются сначала по часовой стрелке, затем в обратно;
- Зрительно провести диагональные линии из одного угла квадрата в другой;
- Сфокусировать взгляд на переносице, максимально соединив зрачки в центральной точке;
- Быстро и часто моргать, имитируя взмахи крыльев бабочки.
Жмурки
Упражнение нужно выполнять сидя на стуле. Чтобы расслабить глазные мышцы и снизить напряжение с глаз, нужно сильно зажмуриться на пять секунд, а затем открыть глаза на такой же период времени. Повторять метод нужно от пяти до семи раз.
Пальминг
Этот вид гимнастики для глаз оказывает физическое и психологическое влияние на человека. Его суть заключается в следующих шагах:
- Пациент садиться на удобный стул и упирает локти в стол;
- В течение пары минут нужно потереть ладони, чтобы они согрелись;
- Сложить ладони полумесяцем и плотно закрыть глаза. Важно следить, чтобы они не сдавливали орган зрения, но хорошо перекрывали свет;
- В течении нескольких секунд нужно всмотреться в темноту и попытаться разглядеть какую-либо картинку. Как правило, перед глазами пациента появляются цветные точки;
- Плотно прикрыть веки, расслабиться и представить перед глазами черное полотно;
- Остаться в таком положении от 3 до 20 минут;
- Во время гимнастики пациент должен внушать себе, что у него отличное зрение и полностью расслабиться;
- Для окончания упражнения нужно несколько раз моргнуть, отвести ладони от лица и повертеть головой в разные стороны.
Большинство офтальмологов не признают эффективности пальминга. Но стоит отметить, что во время его проведения зрительный аппарат полностью расслабляется и пациент ощущает снижение дискомфорта в глазах.
Соляризация
Этот вид восстановления зрения в домашних условиях вызывает много споров среди окулистов. Его суть заключается в фокусировании взгляда на световом луче. Вначале глаза прикрыты ладонями, затем веками, на последней стадии человек смотрит на свет без защиты. В качестве источника освещения используется солнце, обычная лампочка или свеча. Последовательность выполнения упражнения:
- Встать напротив света с закрытыми глазами;
- Повернуть голову максимально вправо и принять исходное положение;
- Повторить это же действие с левой стороной;
- С каждым разом нужно увеличивать время, когда световой луч попадает на веки;
- После того, как глаза привыкают к яркому свету, нужно понемногу раскрывать веки.
Офтальмологи предупреждают, что прямые солнечные лучи могут вызвать ожог сетчатки, помутнение хрусталика. Перед тем, как самостоятельно проводить соляризацию, лучше проконсультироваться с врачом.
Стереокартинки
Стереоизображения пользуются особой популярностью у детей. Но и взрослые пациенты часто используют эту методику для расслабления и снятия усталости с глаз. Чтобы добиться терапевтического эффекта, нужно расположить картинку на несколько метров от глаз, затем вплотную к ней приблизиться и опять отвести ее на удобную дистанцию.
Постепенно глаза начнут фокусироваться на иллюстрации и распознавать трехмерное изображение. Важно при просмотре стереокартинок соблюдать следующие правила:
- Не всматриваться в изображение, а смотреть сквозь него;
- Держать голову прямо;
- Как можно реже моргать и не водить глазами по картинке.
Стереоскопические рисунки снимают спазм мышц глаза и расслабляют зрительный аппарат. Они тренируют пространственное мышление и фантазию.
Источник:
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...Этот вид гимнастики ускоряет циркуляцию жидкостей в тканях зрительного аппарата и помогает бороться с отечностью..."
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если автору после вчерашнего нужно с мешками под глазами бороться - пусть вдавливает себе глаза...
при чем тут жидкости зрительного аппарата?!
этот кретин понятия не имеет как работаю механизмы продуцирования и оттока, нарушение оттока, да и думаю он вообще не понимает о чем речь...