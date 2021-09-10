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Упражнения для глаз для улучшения зрения: 10 эффективных зарядок

Упражнения для глаз для улучшения зрения: 10 эффективных зарядок (11 фото)

Автор:
10 сентября 2021 21:25
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: глаза   зрение   упражнение   факты   фото   
361
11

Упражнения для глаз для улучшения зрения помогают предупредить развитие офтальмологических заболеваний. С помощью правильно подобранной гимнастики замедляется прогрессирование патологии и расслабляются мышцы зрительного аппарата.


Кому нельзя делать упражнения для глаз?

Тренировка для глаз - это самый безопасный и доступный способ, который помогает расслабить мышцы и повысить остроту зрения. У гимнастики существуют противопоказания. Их нужно учитывать перед началом упражнений. К числу ограничений относятся:

  • Отслойка сетчатки - приток крови к глазам во время упражнений может ухудшить состояние и спровоцировать разрыв сетчатки;
  • Воспаления и инфекционные заболевания глаз - во время проведения гимнастики могут повыситься болевые ощущения;
  • Восстановительный период после операции - во время реабилитации нельзя тереть глаза. Нагрузки замедляют процесс заживления.

Чтобы не навредить глазам, перед тем как делать упражнения для зрения нужно проконсультироваться с врачом. Окулист даст рекомендации и рассчитает допустимую нагрузку на зрительный аппарат, которая даст положительные результаты.


Виды гимнастических упражнений для глаз

Для профилактики и улучшения зрения нужно регулярно делать упражнения для глаз. Правильно подобранный гимнастический комплекс поможет стабилизировать состояние оптической системы и предотвратить падение остроты зрения.

Независимо от выбранной методики, гимнастику для глаз нужно проводить ежедневно. Для усиления эффекта упражнения нужно выполнять в одно и тоже время. Тренировку лучше проводить в тихом месте, где не будут отвлекать посторонние шумы.

Важно помнить, что после каждого упражнения нужно закрыть глаза на несколько секунд и дать им отдохнуть.


Шторки: Поочередное мигание

В течение двух минут быстро и часто, но не сдавливая веки, нужно поморгать. Это действие способствует ускорению кровообращения в тканях.

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Смотрим в окно

Перед началом упражнения нужно сделать метку на стекле. Для этого можно использовать пластилин или обычный маркер. Суть тренировки заключается в поочередном фокусировании взгляда на сделанной точке и любом удаленном предмете за окном. Этот метод быстро снимает усталость с глаз и тренирует мышцы.

Большие глаза: “Глаза совы”

Пациент садится на стул и держит спину прямо. Суть занятия состоит в крепком зажмуривании глаз на пять секунд и широком распахивании век. Упражнение повторяется до десяти раз. Этот метод укрепляет и расслабляет мышцы глазного яблока, повышает обмен веществ и циркуляцию крови в тканях.

Массаж

Упражнение также выполняется сидя на стуле. пациент аккуратно тремя пальцами рук нажимает на веки обоих глаз. Касание длится одну секунду. Частота повторений - до пяти раз. Этот вид гимнастики ускоряет циркуляцию жидкостей в тканях зрительного аппарата и помогает бороться с отечностью.

 

Рисуем картинку

Упражнение помогает быстро снять напряжение с глаз. При первых признаках переутомляемости нужно сомкнуть веки и представить приятный объект. Это может быть воспоминание о веселом вечере в компании друзей, первый смех ребенка, любимое лакомство. Независимо от вида воображаемой картинки, она должна вызывать положительные эмоции. 

Чтобы усилить эффект и лучше сосредоточиться, нужно теплыми ладонями прикрыть глаза. При этом пальцы рук нужно скрестить на середине лба, а ладошки сложить полумесяцем.

 

“Стреляем глазами”

Нужно смотреть на иллюстрацию и повторять следующие действия:

  • Смотреть вверх-вниз, отводя взгляд на максимальное расстояние между крайними точками;
  • Зрительно проводится окружность, следуя глазами по стрелкам, по часовой стрелке и в обратном направлении;
  • Глазами нужно чертить диагональные линии;
  • Глазами нарисовать квадрат;
  • Медленно провести глазами по выгнутой и вогнутой дугообразной линии;
  • Начертить взглядом ромб;
  • Нарисовать взглядом бантики, расположенные вертикально и горизонтально;
  • Зрительно начертить букву “S” в разных положениях (вертикально, горизонтально);
  • Взглядом начертить вертикальные дуги. Глаза двигаются сначала по часовой стрелке, затем в обратно;
  • Зрительно провести диагональные линии из одного угла квадрата в другой;
  • Сфокусировать взгляд на переносице, максимально соединив зрачки в центральной точке;
  • Быстро и часто моргать, имитируя взмахи крыльев бабочки.

Жмурки

Упражнение нужно выполнять сидя на стуле. Чтобы расслабить глазные мышцы и снизить напряжение с глаз, нужно сильно зажмуриться на пять секунд, а затем открыть глаза на такой же период времени. Повторять метод нужно от пяти до семи раз.

 

Пальминг

Этот вид гимнастики для глаз оказывает физическое и психологическое влияние на человека. Его суть заключается в следующих шагах:

  • Пациент садиться на удобный стул и упирает локти в стол;
  • В течение пары минут нужно потереть ладони, чтобы они согрелись;
  • Сложить ладони полумесяцем и плотно закрыть глаза. Важно следить, чтобы они не сдавливали орган зрения, но хорошо перекрывали свет;
  • В течении нескольких секунд нужно всмотреться в темноту и попытаться разглядеть какую-либо картинку. Как правило, перед глазами пациента появляются цветные точки;
  • Плотно прикрыть веки, расслабиться и представить перед глазами черное полотно;
  • Остаться в таком положении от 3 до 20 минут;
  • Во время гимнастики пациент должен внушать себе, что у него отличное зрение и полностью расслабиться;
  • Для окончания упражнения нужно несколько раз моргнуть, отвести ладони от лица и повертеть головой в разные стороны.

Большинство офтальмологов не признают эффективности пальминга. Но стоит отметить, что во время его проведения зрительный аппарат полностью расслабляется и пациент ощущает снижение дискомфорта в глазах.

 

Соляризация

Этот вид восстановления зрения в домашних условиях вызывает много споров среди окулистов. Его суть заключается в фокусировании взгляда на световом луче. Вначале глаза прикрыты ладонями, затем веками, на последней стадии человек смотрит на свет без защиты. В качестве источника освещения используется солнце, обычная лампочка или свеча. Последовательность выполнения упражнения:

  • Встать напротив света с закрытыми глазами;
  • Повернуть голову максимально вправо и принять исходное положение;
  • Повторить это же действие с левой стороной;
  • С каждым разом нужно увеличивать время, когда световой луч попадает на веки;
  • После того, как глаза привыкают к яркому свету, нужно понемногу раскрывать веки.

Офтальмологи предупреждают, что прямые солнечные лучи могут вызвать ожог сетчатки, помутнение хрусталика. Перед тем, как самостоятельно проводить соляризацию, лучше проконсультироваться с врачом.

 

Стереокартинки

Стереоизображения пользуются особой популярностью у детей. Но и взрослые пациенты часто используют эту методику для расслабления и снятия усталости с глаз. Чтобы добиться терапевтического эффекта, нужно расположить картинку на несколько метров от глаз, затем вплотную к ней приблизиться и опять отвести ее на удобную дистанцию.

Постепенно глаза начнут фокусироваться на иллюстрации и распознавать трехмерное изображение. Важно при просмотре стереокартинок соблюдать следующие правила:

  • Не всматриваться в изображение, а смотреть сквозь него;
  • Держать голову прямо;
  • Как можно реже моргать и не водить глазами по картинке.

Стереоскопические рисунки снимают спазм мышц глаза и расслабляют зрительный аппарат. Они тренируют пространственное мышление и фантазию.



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Метки: глаза   зрение   упражнение   факты   фото   
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177
allexx 2 часа назад
На картинке глаз с крестом?
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17k
Dr.CrAzY Час назад
> "Массаж
...Этот вид гимнастики ускоряет циркуляцию жидкостей в тканях зрительного аппарата и помогает бороться с отечностью..."
--
если автору после вчерашнего нужно с мешками под глазами бороться - пусть вдавливает себе глаза...
при чем тут жидкости зрительного аппарата?!
этот кретин понятия не имеет как работаю механизмы продуцирования и оттока, нарушение оттока, да и думаю он вообще не понимает о чем речь...

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2k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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27
Green Way Час назад
Смотрим в окно это "Тренировка аккомодации" так то. Иногда её назначают отдельно
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