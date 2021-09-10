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Почему в СССР было запрещено каратэ?

Почему в СССР было запрещено каратэ? (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:21
Сообщество : СССР
Метки: СССР   запрет   каратэ   мнтересно   спорт   факты   фото   
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Как известно, в стране советов существовало большое количество запретов, которые были нормативно закреплены на законодательном уровне.

Так, уголовный кодекс Советского Союза пресекал мужеложство, тунеядство, пьянство, а помимо этого — даже карате. Советский тренер, решивший научить ребёнка данному восточному единоборству, действительно мог за это сесть в тюрьму.


Почему же такой необычный запрет существовал в СССР?


А начиналось всё красиво…

На самом деле такой запрет появился не сразу. Каратэ стало популярным в 1960-х годах, когда на экранах кинотеатров стало показываться большое количество восточных фильмов с захватывающими драками. Кинематограф поспособствовал популяризации боевых видов спорта по всему миру. Помимо этого каратэ стали впервые показывать на Олимпиаде. Массовому зрителю новый вид спорта пришёлся по душе. В Советский Союз данное восточное единоборство было "завезено" иностранными студентами.

Энтузиасты-спортсмены, ставшие пионерами в сфере советского каратэ, стали преподавать этот вид спорта ещё в 60-е годы. Позже была открыта Центральная школа каратэ, а к концу 70-х годов, согласно статистике, восточным единоборством занималось около 6 миллионов человек. В конце 70-х годов было официально издано распоряжение Спортивного Комитета СССР, которое намечало пути развития каратэ, была открыта федерация каратэ, а также впервые прошла аттестация всех тренеров на всесоюзном уровне. Словом, каратэ развивалось и становилось всё популярнее.

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Осторожно, каратэ!

Ничего не предвещало беды, однако уже в начале 80-х годов в различных газетных изданиях стали встречаться статьи, которые говорили о необходимости запретить это восточное единоборство. Конечно же, связано это было с идеологией. Чиновники, далёкие от спорта, считали, что каратэ не соответствует нормам социалистической морали и вообще подрывает политический строй.

Считалось, что каратэ может воспитать в детях и подростках жестокость и тягу к борьбе, дракам, из-за чего они станут хулиганами и преступниками. Такого будущего страна советов не могла потерпеть. В желании запретить каратэ сыграл ещё и факт того, что тренеры не платили налогов, и их деятельность стали считать незаконной. Мол, чего это вы денежки за занятия и тренировки получаете, а государству ничего не отдаёте? Непорядок! Таким образом, после нескольких грозных статей, которые дошли до секретаря горкома Москвы, было принято решение запретить каратэ на законодательном уровне.


Хочешь драться, люби и штрафы платить

В конце осени 1981 года было принято два указа — о внесении статьи в УК страны «о нелегальном обучении каратэ», а также об административной ответственности, которая предполагалась за нарушение этой статьи. Эти нормативные документы запрещали обучать основам и технике карате даже близкого товарища и даже в целях развлечения. Об открытии секций и школ уже и речи идти не могло.

За нарушение статьи можно было лишиться свободы сроком до 2-х лет или получить штраф в размере 500 рублей, что для тех времён считалось довольно крупной суммой. Существовала мера пресечения и для "рецидивистов" — тренеров, уже судимых за обучение каратэ. Такие люди могли сесть в тюрьму уже на 5 лет и при этом лишиться личного имущества. Тренеров, которые не попадали под эти статьи, могли забрать и осудить за нарушение правил предпринимательства. Чтобы показать серьёзность намерений, государство частенько проводило показательные судебные заседания, где в качестве виновных могли выступать именитые и популярные тренеры.


Последствия запрета

На официальном уровне каратэ было искоренено. Однако существовали подпольные клубы, в которых можно было заниматься восточным единоборством, но делать это максимально аккуратно – чтобы не "застукали". Даже в военно-патриотических клубах, предназначенных для рукопашного боя, втихую занимались каратэ. В это время сотрудники правоохранительных органов частенько налетали с чистками и облавами на подпольные помещения и подвалы с целью разоблачить "преступников".

Запрет просуществовал до 1989 года. Именно тогда была открыта Советская ассоциация восточных единоборств. Карате было официально легализовано. Начинался новый период в развитии восточных боевых видов искусств, а Советский союз стремился укрепить международные отношения посредством развития спортивной сферы.


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Метки: СССР   запрет   каратэ   мнтересно   спорт   факты   фото   
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8k
Обыватель 2 часа назад
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−9
apqurhf Полминуты назад
потому что параша это каратэ. на бокс и борьбу никто ходить не запрещал.
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5k
Дмитрий Горчилин 17 минут назад
Тот случай, когда причину перепутали со следствием. Причиной интереса к карате и была радикализация общества. Массовые драки, агрессивность- они увеличивались, потом это вырвалось в чертовщину 90-х.
А само по себе карате то такое.. Фунакоши почитаешь, там вовсе умилительно, восточный философ.
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169
Nikoha Salym 44 минуты назад
Для нас, пацанов 80-х это смотрелось круто! До появления видеомагнитофонов.
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5k
Александр Иванов Час назад
В Армии в начале 80-х со мной служил парень, занимавшийся карате на гражданке, но при милиции. Там было типа можно.
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