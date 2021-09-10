Почему в СССР было запрещено каратэ?

Так, уголовный кодекс Советского Союза пресекал мужеложство, тунеядство, пьянство, а помимо этого — даже карате. Советский тренер, решивший научить ребёнка данному восточному единоборству, действительно мог за это сесть в тюрьму.

Почему же такой необычный запрет существовал в СССР?





А начиналось всё красиво…

На самом деле такой запрет появился не сразу. Каратэ стало популярным в 1960-х годах, когда на экранах кинотеатров стало показываться большое количество восточных фильмов с захватывающими драками. Кинематограф поспособствовал популяризации боевых видов спорта по всему миру. Помимо этого каратэ стали впервые показывать на Олимпиаде. Массовому зрителю новый вид спорта пришёлся по душе. В Советский Союз данное восточное единоборство было "завезено" иностранными студентами.

Энтузиасты-спортсмены, ставшие пионерами в сфере советского каратэ, стали преподавать этот вид спорта ещё в 60-е годы. Позже была открыта Центральная школа каратэ, а к концу 70-х годов, согласно статистике, восточным единоборством занималось около 6 миллионов человек. В конце 70-х годов было официально издано распоряжение Спортивного Комитета СССР, которое намечало пути развития каратэ, была открыта федерация каратэ, а также впервые прошла аттестация всех тренеров на всесоюзном уровне. Словом, каратэ развивалось и становилось всё популярнее.