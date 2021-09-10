Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских — железные полозья

Заметить разницу между двумя системами, которые помогают вертолету совершать посадку, можно даже по фильмам.
Удивительно, но выбор типа устройства никаким образом не связан со страной производства машины, ведь создатели руководствуются только условиями эксплуатации и бюджетом. Так, в американской истории известны примеры, когда конструкторы проектировали вертолеты на колесах, а отечественный производитель в свою очередь создавал аппараты на полозьях.
Почему полозья
Самой главной причиной для выбора полозьев является цена. Их стоимость считается очень низкой, особенно если сравнивать цены с колесными шасси. Их дешевизна обусловлена тем, что сами полозья представляют собой попросту металлические трубки, не требующие никакого специального обслуживания, так как ломаться там и нечему.
Использовать полозья дешевле, чем колоса.
Помимо этого, полозья считаются еще и удачным выбором с точки зрения аэродинамики. Они позволяют вертолету беспрепятственно перемещаться в воздушном пространстве благодаря своей форме и небольшим размерам. Интересно, что применение полозьев свойственно именно американскому производству. Дело в том, что, намереваясь наладить массовый выпуск военных вертолетов, американцы хотели сделать это как можно дешевле.
Конечно, экономия бюджета всегда похвальна, однако это влечет за собой определенные последствия. Так, в силу того, что полозья невозможно никуда убрать в полете, обтекаемость всего вертолета будет страдать. Помимо прочего, для транспортировки таких машин требуются специальные телеги.
Американцы тоже делали модели с колесами.
Преимущества колесных шасси
Вертолеты со встроенным колесным шасси обладали преимуществами. Действительно, в период расцвета производства военной техники именно советские конструкторы одними из первых начали оснащать свои вертолеты подобным шасси. Главным его преимуществом была возможность совершить взлет и посадку горизонтально, как это делает самолет.
Такая способность вертолетов позволила сэкономить много тонн горючего, ведь вертикальная посадка и взлет требуют значительных затрат топлива. Конечно, установка и обслуживание шасси стоили гораздо дороже полозьев, однако эти суммы окупались тогда, когда речь заходила о ненадобности техники для перевозки машин.
Источник:
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