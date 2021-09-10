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Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских — железные полозья

Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских — железные полозья (4 фото)

Автор:
10 сентября 2021 07:56
Сообщество : Факты
Метки: вертолет   железные полозья   колесные шасси   факты   фото   
1304
4

Заметить разницу между двумя системами, которые помогают вертолету совершать посадку, можно даже по фильмам.


Удивительно, но выбор типа устройства никаким образом не связан со страной производства машины, ведь создатели руководствуются только условиями эксплуатации и бюджетом. Так, в американской истории известны примеры, когда конструкторы проектировали вертолеты на колесах, а отечественный производитель в свою очередь создавал аппараты на полозьях.


Почему полозья

Самой главной причиной для выбора полозьев является цена. Их стоимость считается очень низкой, особенно если сравнивать цены с колесными шасси. Их дешевизна обусловлена тем, что сами полозья представляют собой попросту металлические трубки, не требующие никакого специального обслуживания, так как ломаться там и нечему.


Использовать полозья дешевле, чем колоса. Фото: Mike Fritcher/flickr.comИспользовать полозья дешевле, чем колоса.


Помимо этого, полозья считаются еще и удачным выбором с точки зрения аэродинамики. Они позволяют вертолету беспрепятственно перемещаться в воздушном пространстве благодаря своей форме и небольшим размерам. Интересно, что применение полозьев свойственно именно американскому производству. Дело в том, что, намереваясь наладить массовый выпуск военных вертолетов, американцы хотели сделать это как можно дешевле.


Конечно, экономия бюджета всегда похвальна, однако это влечет за собой определенные последствия. Так, в силу того, что полозья невозможно никуда убрать в полете, обтекаемость всего вертолета будет страдать. Помимо прочего, для транспортировки таких машин требуются специальные телеги.


Американцы тоже делали модели с колесами. Фото: Tony Hisgett/flickr.comАмериканцы тоже делали модели с колесами.



Преимущества колесных шасси

Вертолеты со встроенным колесным шасси обладали преимуществами. Действительно, в период расцвета производства военной техники именно советские конструкторы одними из первых начали оснащать свои вертолеты подобным шасси. Главным его преимуществом была возможность совершить взлет и посадку горизонтально, как это делает самолет.


Советский вертолет Ми-8. Фото: Pavel Kazachkov/flickr.comСоветский вертолет Ми-8


Такая способность вертолетов позволила сэкономить много тонн горючего, ведь вертикальная посадка и взлет требуют значительных затрат топлива. Конечно, установка и обслуживание шасси стоили гораздо дороже полозьев, однако эти суммы окупались тогда, когда речь заходила о ненадобности техники для перевозки машин.

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Метки: вертолет   железные полозья   колесные шасси   факты   фото   
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8  комментариев
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37k
Олег 11 минут назад
пост из серии "колесо крутится, а полозья-нет" ни о чем
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179
ALEX 46 секунд назад
Полозья, чтоб героям в кино цепляться)
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398
Вилиян 3 минуты назад
так и легкое перемещение с место
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3k
Михалыч 6 минут назад
Дело в разнице подходов к вооружению. Можно долго сравнивать оружие США и СССР, но главное различие в назначении. Американцы делали оружие нападения, СССР - защиты. Вертолет на полозьях взлетает и садится на базе, где никто не стреляет, все мирно, американцы взлетели, постреляли, приземлились. А наши конструкторы предусматривали возможность того, что сам аэродром может находится под огнем. Поэтому взлет вертолета с разгоном по-самолетному обеспечивает высокую начальную скорость, соответственно меньше шансов, что вертолет собьют.
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609
kan35 8 минут назад
При желании эту статью можно было страниц на 20 растянуть.
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960
Александр Задорожный 9 минут назад
Капитализм - должна быть ниже цена продажи, а сколько потом покупатель за эксплуатацию платить будет - его проблемы. Особенно в случае с государством. Небось тендер провели, и на "санках" вышло дешевле.
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35k
Alex Полчаса назад
Ну Советские конструкторы не дураки были
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44k
zloykoyot 47 минут назад
Ну и плюс у колёс какая-никакая, а амортизация при посадке.
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