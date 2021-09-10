Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских — железные полозья

Удивительно, но выбор типа устройства никаким образом не связан со страной производства машины, ведь создатели руководствуются только условиями эксплуатации и бюджетом. Так, в американской истории известны примеры, когда конструкторы проектировали вертолеты на колесах, а отечественный производитель в свою очередь создавал аппараты на полозьях.





Почему полозья

Самой главной причиной для выбора полозьев является цена. Их стоимость считается очень низкой, особенно если сравнивать цены с колесными шасси. Их дешевизна обусловлена тем, что сами полозья представляют собой попросту металлические трубки, не требующие никакого специального обслуживания, так как ломаться там и нечему.





Использовать полозья дешевле, чем колоса.





Помимо этого, полозья считаются еще и удачным выбором с точки зрения аэродинамики. Они позволяют вертолету беспрепятственно перемещаться в воздушном пространстве благодаря своей форме и небольшим размерам. Интересно, что применение полозьев свойственно именно американскому производству. Дело в том, что, намереваясь наладить массовый выпуск военных вертолетов, американцы хотели сделать это как можно дешевле.





Конечно, экономия бюджета всегда похвальна, однако это влечет за собой определенные последствия. Так, в силу того, что полозья невозможно никуда убрать в полете, обтекаемость всего вертолета будет страдать. Помимо прочего, для транспортировки таких машин требуются специальные телеги.





Американцы тоже делали модели с колесами.







Преимущества колесных шасси

Вертолеты со встроенным колесным шасси обладали преимуществами. Действительно, в период расцвета производства военной техники именно советские конструкторы одними из первых начали оснащать свои вертолеты подобным шасси. Главным его преимуществом была возможность совершить взлет и посадку горизонтально, как это делает самолет.





Советский вертолет Ми-8





Такая способность вертолетов позволила сэкономить много тонн горючего, ведь вертикальная посадка и взлет требуют значительных затрат топлива. Конечно, установка и обслуживание шасси стоили гораздо дороже полозьев, однако эти суммы окупались тогда, когда речь заходила о ненадобности техники для перевозки машин.