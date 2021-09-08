Почему сначала устрицами питались бедняки, а затем — богачи

Давайте пофантазируем: что бы вы ели, если бы ваш бюджет был неограничен? Может, красную икру или стейки, или дорогие сорта рыбы, которые обычно можно купить лишь на праздник? В любом случае, сегодня деление на дорогие и дешевые продукты весьма однозначно. Но время порой любит пошутить, и продукты склонны кочевать из одной категории в другую, как это сделали, например, устрицы. И мы даже знаем почему.





Кто, как и когда

Оказывается, люди употребляют устриц более двух тысячелетий. Впервые они стали рассматриваться как продукт питания еще в Древнем Риме. Причем его жители настолько полюбили устриц, что даже придумали отличный способ сохранять их в максимально свежем состоянии, проще говоря — живыми. Просто начали перевозить их в аквариумах. Потом устрицы перекочевали в итальянскую кухню, далее — во французскую. Существует предположение, что при дворе Генриха II моллюски появились с легкой подачи его жены Екатерины Медичи. Правда это или нет, сказать сложно. Но как-то сомнительно, что 14-летняя девочка, каковой она попала во Францию, смогла вот так запросто ввести в моду столь необычное блюдо. Но это не суть важно. А важно то, что устрицы, равно как и мидии, и улитки, полюбились французам безмерно. Причем в те времена подобная еда была доступна как людям с толстым кошельком, так и беднякам. Как только не готовили этих моллюсков — использовали в качестве начинки для пирогов, фаршировали ими птицу. Да и просто ели десятками, не ведя счет съеденным экземплярам.





Более того, бедняки любили устриц еще и из-за их низкой стоимости, по сути именно они заменяли неимущим людям мясо, которое было для них непозволительной роскошью.









В книге Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев говорит, что бедность и устрицы всегда идут рука об руку, и для того времени это действительно было правдой. Что и говорить: стоимость дюжины этих моллюсков составляла сумму в два раза меньше, чем стоимость буханки хлеба.





Теперь не для всех

Вот только в XIX веке, эре всеобщего обожания устриц, их доступности и пришел конец. Точнее, обожали их по-прежнему практически все, вот только доступны они стали лишь обеспеченному слою населения. Потому что в указанный период произошло неизбежное — беспрерывная охота на устриц привела к их исчезновению. Численность популяции драматически сократилась. Власти Франции ввели существенные ограничения по их отлову — отныне разрешалось ловить моллюсков лишь с апреля по октябрь, но это не помогало.





К XX веку их стало настолько мало, что устрицы перекочевали в разряд дорогой еды и стали деликатесом для богачей. Конечно, были и попытки разводить моллюсков искусственно, и весьма успешные, но только и это не переломило ситуацию. Устрицы по-прежнему популярны и дороги.









Правда, мало кто из нас, наверное, подумал об устрицах, отвечая на вопрос в самом начале статьи, так что не стоит расстраиваться. А вы когда-нибудь пробовали этот изыск французской кухни?