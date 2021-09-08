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Почему сначала устрицами питались бедняки, а затем — богачи

Почему сначала устрицами питались бедняки, а затем — богачи (5 фото)

Автор:
08 сентября 2021 09:09
Сообщество : Еда
Метки: еда   еда бедняков   интересно   познавательно   устрицы   факты   фото   
676
5

Еще несколько столетий назад стоимость устриц была практически нулевой. Они в изобилии водились на побережьях Франции, Великобритании и Нового Света, и даже считались «мясом для бедняков».


Давайте пофантазируем: что бы вы ели, если бы ваш бюджет был неограничен? Может, красную икру или стейки, или дорогие сорта рыбы, которые обычно можно купить лишь на праздник? В любом случае, сегодня деление на дорогие и дешевые продукты весьма однозначно. Но время порой любит пошутить, и продукты склонны кочевать из одной категории в другую, как это сделали, например, устрицы. И мы даже знаем почему.


Кто, как и когда

Оказывается, люди употребляют устриц более двух тысячелетий. Впервые они стали рассматриваться как продукт питания еще в Древнем Риме. Причем его жители настолько полюбили устриц, что даже придумали отличный способ сохранять их в максимально свежем состоянии, проще говоря — живыми. Просто начали перевозить их в аквариумах. Потом устрицы перекочевали в итальянскую кухню, далее — во французскую. Существует предположение, что при дворе Генриха II моллюски появились с легкой подачи его жены Екатерины Медичи. Правда это или нет, сказать сложно. Но как-то сомнительно, что 14-летняя девочка, каковой она попала во Францию, смогла вот так запросто ввести в моду столь необычное блюдо. Но это не суть важно. А важно то, что устрицы, равно как и мидии, и улитки, полюбились французам безмерно. Причем в те времена подобная еда была доступна как людям с толстым кошельком, так и беднякам. Как только не готовили этих моллюсков — использовали в качестве начинки для пирогов, фаршировали ими птицу. Да и просто ели десятками, не ведя счет съеденным экземплярам.

Фото: Toukou Sousui/flickr.com


Более того, бедняки любили устриц еще и из-за их низкой стоимости, по сути именно они заменяли неимущим людям мясо, которое было для них непозволительной роскошью.


Фото: trialsanderrors/flickr.com


В книге Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев говорит, что бедность и устрицы всегда идут рука об руку, и для того времени это действительно было правдой. Что и говорить: стоимость дюжины этих моллюсков составляла сумму в два раза меньше, чем стоимость буханки хлеба.


Теперь не для всех

Вот только в XIX веке, эре всеобщего обожания устриц, их доступности и пришел конец. Точнее, обожали их по-прежнему практически все, вот только доступны они стали лишь обеспеченному слою населения. Потому что в указанный период произошло неизбежное — беспрерывная охота на устриц привела к их исчезновению. Численность популяции драматически сократилась. Власти Франции ввели существенные ограничения по их отлову — отныне разрешалось ловить моллюсков лишь с апреля по октябрь, но это не помогало.

Картина «Шакеры», Кэтрин М. Ховелл


К XX веку их стало настолько мало, что устрицы перекочевали в разряд дорогой еды и стали деликатесом для богачей. Конечно, были и попытки разводить моллюсков искусственно, и весьма успешные, но только и это не переломило ситуацию. Устрицы по-прежнему популярны и дороги.


Фото: jen/flickr.com


Правда, мало кто из нас, наверное, подумал об устрицах, отвечая на вопрос в самом начале статьи, так что не стоит расстраиваться. А вы когда-нибудь пробовали этот изыск французской кухни?

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Метки: еда   еда бедняков   интересно   познавательно   устрицы   факты   фото   
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4k
NO NAME 2 часа назад
В позапрошлом году попробовал, на старости лет. Действительно - сопли со вкусом минтая. Устрицы либо нравятся либо нет. Мне не понравились.
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11k
Элитный тигр 4 минуты назад
Как и в Китае - от бедности жрали все подряд, а теперь это преподносится как изыски...
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137
Igor Beneditski Час назад
Как-то попробовал устрицу, пакость редкостная дадо еще долго думать что -бы взывало большее отвращение
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65k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Все просто - бедняки жрали все что угодно лишь бы выжить.. Пока господа в городе тратили миллионы.. Французская революция была не на пустом месте..
Правильно всем бошки поaTрубали..
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45
Шурман Час назад
Я каждую неделю в море , устрицы бывают не везде , если конкретней то ближе к Атлантике , в северном море больше мидий , допустим раньше с женой специально ездили на черные и белые скалы в Нормандию , набирали ведрами и везли домой , сейчас мне легче пойти в магазин и заплатить 5 евро за 2 кг живых . Вот к примеру вчера просто захотел мулей и купил , а мидии так себе реально на любителя . Раки кстати местные , у нас рядом с домом озеро я иногда по вечерам прохожу с сочком и набираю .
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24k
Vazari 2 часа назад
Давным-давно, был в командировке в Китае. Принимающая сторона пригласила в крутой рыбный ресторан. Я, увидев в меню устриц, на тот момент не пробовавший их, решил заказать. Китайцы переглянулись. На мой вопрос, что не так, ответили, что устрицы-это последнее, что стоит пробовать среди морепродуктов)))
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799
Андрей Ы. 2 часа назад
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