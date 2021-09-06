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Ключевые моменты в формировании и изменении планеты Земля

Ключевые моменты в формировании и изменении планеты Земля (25 фото)

Автор:
06 сентября 2021 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: змеля   интересно   инфографика   познавательно   факты   фото   
209
25

25 ключевых моментов в формировании и изменении планеты Земля: от зарождения до появления первых людей. В продолжении довольно много текста, но никогда не будет лишним узнать что-то новое или освежить позабытые знания.

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Метки: змеля   интересно   инфографика   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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28k
Антон Полчаса назад
Заинтересовали почитать про C4-фотосинтез.
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14k
Alex Полчаса назад
А потом изобрели интернет......
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