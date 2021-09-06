Ключевые моменты в формировании и изменении планеты Земля

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25 ключевых моментов в формировании и изменении планеты Земля: от зарождения до появления первых людей. В продолжении довольно много текста, но никогда не будет лишним узнать что-то новое или освежить позабытые знания.
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Метки: змеля интересно инфографика познавательно факты фото
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