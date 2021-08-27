Налог на мочу

После caмoyбийcтвa Нерона в 68 году н. э., в Риме начал царить хаос. В 69 году н.э., разразилась гражданская воина, также известная как Год Четырех Императоров, в течении которого постоянно менялись правители, но ровно до тех пор, пока власть не заполучил Веспасиан, первый человек, который стал римским императором не являясь членом аристократической семьи.





Чтобы восстановить империю и опустевшую казну (после затяжной гражданской войны), Веспасиан ввёл множество налоговых правил и законов для получения быстрого и максимального количества финансовых ресурсов, одним из которых был налог на саму мочу, некогда введённый Нероном и даже налог на сбор мочи из римских канализационных систем (Cloaca Maxima).





Тот кто выгребал мочу для собственного производства, должен был платить налоги, чтобы собрать её из канализации и переработать в ценное сырье с помощью ряда химических процессов, ровно, как и те люди, которые её покупали для простых повседневных задач. Кроме того, мочу собирали и из общественных туалетов, куда ходили представители зажиточных классов и тоже платили за налог на посещение этого туалета. Кстати, самый первый общественный туалет в истории был построен императором Веспасианом в 74 году нашей эры в Риме.





Тит, сын Веспасиана и следующий император, счел налогообложение на мочу отвратительным и выразил своё недовольство. Однако, Веспасиан бросил мешок с монетами своему сыну и спросил его, плохо ли они пахнут? Тит покачал головой, на что Веспасиан с улыбкой заявил: «Но все же они появились от налога на мочу».