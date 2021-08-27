Зачем римские императоры Нерон и Веспасиан заставляли своих граждан в обязательном порядке платить налоги на мочу?
В I веке н. э., римский император Нерон первые годы своего правления показывал себя прекрасным административным управленцем и любим публикой, но ровно до тех пор, пока не впал в безумие и не натворил много ужасных вещей, вплоть до поджога Рима, своего caмoyбийствa со словами «Ах, какой артист погибает» и доведения страны до гражданской войны. Именно император Нерон при своём управлении государством создал налоговый сбор, известный как «vectigal urinae», что с латыни переводится как: «налог на общественные туалеты» — дословно «мочевой налог».
Почему он это сделал и почему людям приходилось платить за это налоги?
Первое введение и отмена налога на мoчy
Римский император Нерон, требуя дополнительных средств для проведения программ капитальных городских работ в первые годы своего управления, ввел налог на собирателей мочи для своих производств, известный как vectigal urinae. И хотя этот налог просуществовал ровно до тех пор, пока казна не получила необходимой количество денег для городских работ, Нерон отменил его, чтобы не потерять любовь граждан.
Однако, спустя некоторое время налог на мочу снова пришлось платить гражданам Рима, но уже не из-за приказов Нерона.
В Истории Древнего Рима моча была очень важным ингредиентом
Очень важно сказать, что римляне очень активно использовали мочу в качестве чистящего средства во время стирки одежды, при дублении кожи и не поверите, даже чистке своих зубов! Владельцы прачечных ставили огромные глиняные горшки, чтобы люди cпpaвляли нyждy в этих общественных местах, а затем собирали этот "ценный ингредиент" для своих повседневных задач.
Римляне считали, что моча отбеливает зубы и защищает их от кариеса. Вот почему они использовали её для приготовления зубной пасты, смешивая с жидкостью для полоскания рта и пемзой. Известно, что мoчa содержит аммиак, который сегодня содержится во многих чистящих средствах, благодаря чему можно было легко отстирывать жирные пятна с одежды. Если вы оставите мoчy в открытом контейнере, она начнет портиться, а затем вырабатывать аммиак из-за контакта с воздухом.
В римский период, как мы уже сказали выше, моча использовалась для стирки, отбеливания одежды, тканей, кожи и имела важное значение во всей текстильной промышленности, активно процветавшей во времена Римской империи. Именно поэтому обложение этой отрасли налогом приносило достаточно большие деньги в казну.
Повторное введение налога на сбор мочи и общественные туалеты
После caмoyбийcтвa Нерона в 68 году н. э., в Риме начал царить хаос. В 69 году н.э., разразилась гражданская воина, также известная как Год Четырех Императоров, в течении которого постоянно менялись правители, но ровно до тех пор, пока власть не заполучил Веспасиан, первый человек, который стал римским императором не являясь членом аристократической семьи.
Чтобы восстановить империю и опустевшую казну (после затяжной гражданской войны), Веспасиан ввёл множество налоговых правил и законов для получения быстрого и максимального количества финансовых ресурсов, одним из которых был налог на саму мочу, некогда введённый Нероном и даже налог на сбор мочи из римских канализационных систем (Cloaca Maxima).
Тот кто выгребал мочу для собственного производства, должен был платить налоги, чтобы собрать её из канализации и переработать в ценное сырье с помощью ряда химических процессов, ровно, как и те люди, которые её покупали для простых повседневных задач. Кроме того, мочу собирали и из общественных туалетов, куда ходили представители зажиточных классов и тоже платили за налог на посещение этого туалета. Кстати, самый первый общественный туалет в истории был построен императором Веспасианом в 74 году нашей эры в Риме.
Тит, сын Веспасиана и следующий император, счел налогообложение на мочу отвратительным и выразил своё недовольство. Однако, Веспасиан бросил мешок с монетами своему сыну и спросил его, плохо ли они пахнут? Тит покачал головой, на что Веспасиан с улыбкой заявил: «Но все же они появились от налога на мочу».
Выражение «Pecunia non olet», что означает «деньги не пахнут», — это тоже известное высказывание императора Веспасиана. Смысл этого высказывания в том, что деньги ценны независимо от того, откуда они пришли. Эта крылатая фраза является одним из самых известных изречений Веспасиана и до сих пор используется, чтобы описать доходы, полученные сомнительными, несправедливыми или незаконными способами во всем мире.
В дальнейшем собранные деньги с этого налога помогли профинансировать строительство римского Колизея (амфитеатра), построенного во время 10-летнего правления Веспасиана.
Забавно то, что имя Веспасиана сильно и не распространено в наше время, но оно до сих пор используется, как название туалетов во Франции (vespasiennes), Италии (Vespasiani) и Румынии (Vespasiene).
В то время как налог Веспасиана не нравился публике, особенно сборщикам мочи, производителям текстиля и кожевникам, доходы от налогов помогли обеспечить преемственность Римской империи и могущества на многие годы вперёд.
Источник:
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