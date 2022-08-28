Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

А так рисковать экипажем за тысячи миль от берега ни один капитан не имел права. Потому и вводил запрет на потребление океанской рыбы.

Те же испанцы, как весьма ревностные католики, если уж ловили океанскую рыбу, то клали на нее серебряный крест - мол, так она станет "съедобной". Ну а что, серебро оно неплохо обеззараживает, если что... Ядовитость рыбы также проверяли, кидая ее кусочки чайкам или оставляя мухам на палубе: но где в открытом океане чаек или мух найдешь?

Моряки издревле знали: питание рыбой в большом количестве может привести человека к недомоганию. Как позже выяснили ученые - из-за переизбытка микроэлементов (того же фосфора), а также витамина A.

Помнить и что готовить рыбу на деревянной каравелле - дело непростое. Жарить ее не получится - дров и печек нет. Тоже весьма неудобно. Разделка-готовка морской рыбы требует и немалого количества драгоценной на корабле пресной воды.