Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

В книгах о Великих географических открытиях мы нередко читаем: моряки того же Фернана Магеллана, совершая первое в истории кругосветное путешествие, часто предпочитали в открытом океане лопать даже собственные ботинки. Но почему-то не ловили и не ели рыбу, которой вокруг вроде как должно было быть вокруг в избытке?
В чем же тут секрет? Почему в старину моряки парусных судов нередко голодали, глодали кожаные ремни, но воздерживались от потребления свежевыловленной рыбы?
Тут несколько объяснений. Далее привожу.
Во-первых, те же испанские и португальские моряки совершали путешествия в вообще неизвестные им воды, где прежде никто из европейцев не бывал. Это сегодня биологи различают свыше 40 тысяч видов океанических рыб. А моряки прошлого понятия не имели, что за рыба там водится: съедобная, несъедобная, ядовитая, неядовитая.
Весьма страшным кошмаром для моряков и поныне остается сигуатера - тяжелая смертельная болезнь, которую вызывает содержащийся в тропических рыбах яд сигуатоксин. К счастью, сегодня мы знаем, какие рыбы чаще всего являются его носителем.
А так рисковать экипажем за тысячи миль от берега ни один капитан не имел права. Потому и вводил запрет на потребление океанской рыбы.
Те же испанцы, как весьма ревностные католики, если уж ловили океанскую рыбу, то клали на нее серебряный крест - мол, так она станет "съедобной". Ну а что, серебро оно неплохо обеззараживает, если что... Ядовитость рыбы также проверяли, кидая ее кусочки чайкам или оставляя мухам на палубе: но где в открытом океане чаек или мух найдешь?
Моряки издревле знали: питание рыбой в большом количестве может привести человека к недомоганию. Как позже выяснили ученые - из-за переизбытка микроэлементов (того же фосфора), а также витамина A.
Помнить и что готовить рыбу на деревянной каравелле - дело непростое. Жарить ее не получится - дров и печек нет. Тоже весьма неудобно. Разделка-готовка морской рыбы требует и немалого количества драгоценной на корабле пресной воды.
Плюс потребление непривычной пищи в виде экзотической рыбы может запросто привести к расстройству желудку. Даже если сама рыба совершенно съедобна. Такое тоже капитану судна нафик не упало среди его экипажа.
Имелись и особые морские суеверия в плане потребления водных существ. Например, акулу моряки не ели, считая ее неприятной падальщицей, океанской гиеной. Дельфинов не ловили - морской талисман же!
Не забываем, и что часто морские пути времен Великих географических открытий пролегали через такие называемые "конские" (30-40-е южные и северные) широты, т.е мертвые зоны, где рыбы либо вообще нет, либо она крайне редка.
Вообще, в открытом океане рыба часто ходит на большой глубине - достать ее снастями XV-XVII вв, при быстром ходе парусного суда шансов относительно немного. Спускать паруса же для целенаправленной остановки желания у моряков не было - лучше быстрее добраться до места назначения и там вволю поесть. Гоняться за рыбным косяком привязанному к попутным ветрам парусному судну тоже несподручно, сами понимаете.
Ну и такой момент - на типичном парусном судне времен великих географических открытий рыбаков попросту не имелось. Экипажи были минимальными. Каждый матрос был постоянно занят делом и времени отвлекаться на рыбную ловлю не имел.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, вообще, лет 400 назад на корабле редко варили еду, а съедобную и того реже. Первое изобретение для камбуза это открытый очаг с кирпичным подом, засыпанным песком. Обычно подвешивался один котел, в котором и готовилось едово.
Самым распространенным рецептом была полукаша-полупохлебка (в зависимости от количества воды, которую можно было на блюдо потратить) их крупы и солонины.
Можно было варьировать. Горох, чечевица, перловка, бобы, рис, просо – в зависимости от региона. И солонина. Можно было добавить при наличии оливкового и иного масла.
Шта?! - Разделка-готовка морской рыбы требует и немалого количества драгоценной на корабле пресной воды.
А зачем пресная вода для разделки рыбы? И сколько ее нужно, например для засолки селедки?
1. На каравеллах 15 века не было современных снастей, позволяющими ловить на ходу.
2. Ловля методами 15 века - дело удачи, надеяться прокормить экипаж этим - самоубийство. Поэтому трюмы заполнялись в порту провизией, которая имела ограниченное время хранения. Покупать еду, потом ловить рыбу, чтоб выбросить проплаченное - идиотов среди капитанов было мало
По написанному - моряки 15 века, в большинстве имели навыки рыболовства, поскольку в массе набирались из прибрежных районов, где рыбалкой занимались все в той или иной степени. И отличить на глаз рыбу, которую можно есть, они могли. Вообще полностью ядовитых рыб почти нет, у некоторых ядовитыми могут быть определённые органы, которые достаточно удалить при разделке и ух моряки 15 века об этом знали. Да и в слоях близких к поверхности рыб не сильно большое разнообразие, а глубже тогда не ловили.
Готовить рыбу даже без огня жители прибрежных районов умели всегда, так что не аргумент.
Отсюда в сухом остатке:
Целенаправленно ловить рыбу "на попутке" было банально не выгодно. Да и сейчас, в принципе, тоже, хотя сейчас есть техническая возможность, но это удел безбашенных фанатов.
При штиле, оказии или полной заднице (например, при дрейфе с порванными парусами) рыбу ловили и преспокойно жрали (но иногда травились) в целях экономии продуктов. Если было что ловить