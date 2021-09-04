Рояль и золотые рыбки: какой была настоящая первая станция метро в Нью-Йорке

Если кто-то интересовался историей метрополитена, то знает, что первая в мире линия метро открылась в 1863 году в Лондоне. В Нью-Йорке же первая линия метро появилась вроде как ненамного позже, в 1868 году - но та линия была она надземной, а первые подземные участки, как пишут все энциклопедии, появились только в 1904 году. Но так ли это на самом деле?
Оказывается, история метро в Нью-Йорке началась гораздо раньше, но почему-то именно эту её часть к "официальной истории" не привязывают даже сами американцы. А ведь даже знаменитый Илон Маск пытается сейчас сделать со своим проектом Hyperloop примерно то же самое, что в далёком 1867-м году сделал некий местный бизнесмен Альфред Бич.
Предпосылки для появления метро в столь крупном городе были стандартными - переполненность улиц людьми и разными видами транспорта. Этот вопрос можно решать по-разному - даже в Нью-Йорке, как видим, официально начали со строительства эстакады, то есть увели поезда с улиц наверх, а не вниз, под землю.
Однако незадолго до этого в Нью-Йорке всё же появилось подземная линия, которая могла бы стать родоначальницей местного метрополитена - но не стала. А можно представить, какими бы в этом случае были местные подземные дороги. Хотя в реальности судьба этого проекта оказалась плачевной - от шикарного аттракциона до склада винных бочек.
Альфред Бич на самом деле успел сделать только "демо-версию" метро, как он его видел, будь у него возможность полностью воплотить проект. Все отличия проекта заключались в том, что Бич не планировал пускать паровозы под землю, как делали в том же Лондоне.
Будучи инженером, он предлагал построить для тех же целей пневматическую трубу - причём обе идеи он подсмотрел именно у англичан, но решил таким вот образом их совместить и сделать нечто своё. Самое ироничное, ему разрешили построить трубу - но только именно для пневмопочты, а не перевозки людей.
Какими правдами и неправдами он выкрутился, построив всё же достаточно широкий туннель, остаётся только догадываться. Но он это сделал - так появился этот аттракцион под названием Beach Pneumatic Transit.
У Альфреда Бича ушло всего 58 дней (и 350 тыс. долларов личных сбережений) на то, чтобы прорыть и оборудовать один 95-метровый туннель. Подземный путь проходил под Бродвеем, а единственная станция, получается, находилась в подвале магазине одежды на углу Бродвея и Уоррен-стрит. Сам туннель доходил до Мюррей-стрит, но там станции не было.
Да, потому это и проще называть аттракционом - на первом прототипе метрополитена Нью-Йорка нельзя было никуда уехать. В туннель помещался только один вагон, который приводился в движение с помощью вентилятора, который толкал вагон по рельсам, сначала в одну сторону, а затем обратно.
Так что люди выходили там же, где сели - как на каруселях в парках развлечений. Станция была устроена соответственно - фрески на стенах, красивые кресла, статуи, пруд с золотыми рыбками и даже рояль, обеспечивающий музыкальное сопровождение этому "светскому раунду" под землёй.
Вагон, кстати, был оформлен не хуже - он вмещал 22 человека, а интерьеру позавидовали бы нынешний премиальные авто - плюшевые сиденья, деревянные тумбы, лампы и, кажется, даже зеркала. Говорят, буквально за пару недель после открытия в первой "подземке" прокатилось, по разным оценкам, до 400 тыс. человек. Билет на человека стоил 25 центов.
Считается, что аттракцион через какое-то время наскучил нью-йоркцам и это отчасти стало причиной дальнейшего провала. Но на самом деле Альфред Бич получил у властей разрешение на продолжение работ - вопреки противодействиям, например, владельцев недвижимости и магазином на Бродвее, которые боялись, что рытьё туннеля повредит дома.
Кроме того, в это же время строилась уже та самая эстакада для наземного метро. К моменту, когда разрешение было получено, случился финансовый кризис и денег Альфред Бич на продолжение работ не нашёл. В итоге проект просто разорился - какое-то время туннель, сдаваемый в аренду, использовался как тир и как склад для винных бочек.
Но в итоге, после того как Альфред Бич умер в самом начале 1896-го года, его туннель проста заколотили и забыли о нём. Тем более, что через 2 года сгорело и то здание, в подвале которого находилась станция с роялем и золотыми рыбками.
Как известно, подземное метро в Нью-Йорке всё же появилось - за "подземками", как оказалось, было будущее всех крупных городов мира. Говорят, когда в 1912-м году рабочие рыли туннель нового метро, они сильно удивились тому, что обнаружили под Бродвеем. А там были найдены даже остатки единственного вагона и даже сохранившийся рояль.
Источник:
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