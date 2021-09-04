Рояль и золотые рыбки: какой была настоящая первая станция метро в Нью-Йорке

Оказывается, история метро в Нью-Йорке началась гораздо раньше, но почему-то именно эту её часть к "официальной истории" не привязывают даже сами американцы. А ведь даже знаменитый Илон Маск пытается сейчас сделать со своим проектом Hyperloop примерно то же самое, что в далёком 1867-м году сделал некий местный бизнесмен Альфред Бич.





Предпосылки для появления метро в столь крупном городе были стандартными - переполненность улиц людьми и разными видами транспорта. Этот вопрос можно решать по-разному - даже в Нью-Йорке, как видим, официально начали со строительства эстакады, то есть увели поезда с улиц наверх, а не вниз, под землю.



