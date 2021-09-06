FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2100 постов • 466 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Бастай - удивительное каменное чудо Германии

Бастай - удивительное каменное чудо Германии (4 фото)

Автор:
06 сентября 2021 11:09
Сообщество : Путешествия
Метки: бастай   интересно   познавательно   путешествия   факты   фото   
258
4

Вы знаете, какая достопримечательность Саксонской Швейцарии самая посещаемая? Это скальный массив и мост Бастай. Пожалуй, стоит уточнить: этот природно-исторический комплекс находится в Германии, а Саксонская Швейцария - национальный парк на востоке страны, на границе с Чехией. Мост Бастай расположен в 24 км от Дрездена, между небольшими курортами Ратен и Велен.


Скалы Бастай

Прямо над Эльбой, где река делает крутой поворот, крутые, узкие и высокие каменные столбы поднимаются на высоту почти 200 метров. Скалы Бастай выглядят как пальцы огромной руки, выходящие из самых глубин земной поверхности. Бастай - великолепное и невероятно красивое творение природы, состоящее из песчаниковых скал с многочисленными террасами, пещерами, арками и узкими долинами. Острова соснового леса и одиночные деревья, растущие в самых труднодоступных и неожиданных местах, делают этот каменный шедевр природы удивительно живым.

Саксонская Швейцария издавна привлекала путешественников своими великолепными пейзажами, и Бастай стал объектом массового туризма. В самом начале 19 века здесь построили магазины, в 1824 году построили мост между скалами, а в 1826 году открыли ресторан.

×

Среди художников всего мира горы Бастай в Германии пользовались популярностью. Самая известная картина, написанная здесь, - «Felsenpartie im Elbsandsteingebirge» Каспера Давида Фридриха. Но красота Саксонской Швейцарии поражала и вдохновляла не только художников: Александр Скрябин, находившийся здесь долгое время, был впечатлен увиденным, написал прелюдию «Бастай».

Также эти фантастические скалы всегда пользовались популярностью у альпинистов. А чтобы не разрушать не слишком прочный песчаник альпинистским снаряжением, теперь количество маршрутов для альпинистов ограничено.


Мост Бастай

Все туристы, направляющиеся в Саксонскую Швейцарию, обязательно должны посетить мост Бастай. Неудивительно, что этот современный историко-архитектурный памятник невероятно живописен.

Первоначально мост был деревянным, но по мере того, как количество прибывающих туристов постоянно увеличивалось, возникла необходимость заменить его более прочной конструкцией. В 1851 году его изменили, а в качестве строительного материала использовали песчаник. Современный мост имеет 7 пролетов, охватывающих глубокое ущелье Мардертель. Вся конструкция имеет высоту 40 метров и длину 76,5 метра. К мосту прикреплено несколько мемориальных досок, рассказывающих о важных исторических событиях, которые здесь происходили.


Крепость Нойратен

Территория, на которой когда-то располагалась мощная крепость 13 века, окружена частоколом из темных бревен и некоторыми остатками самой крепости. Кстати, «бастай» переводится как «бастион», и от этого слова происходит название местных скал.

Прогулку по территории бывшего укрепления можно сравнить с прогулкой по горному лабиринту: вправо и влево ветровые лестницы, вверх и вниз. Здесь находятся остатки деревянных полов, высеченное в скале помещение, катапульта. В нижнем дворе есть каменная цистерна, в которую собиралась дождевая вода - это был единственный способ получить здесь питьевую воду.

Отсюда открывается один из лучших видов на мост, скалы, ущелье Бастай в Германии. Вы даже можете увидеть театр под открытым небом, раскинувшийся среди леса у подножия скал. С мая по сентябрь на его сцене ставят оперы и проходят музыкальные фестивали.


Это интересно

Саксонская Швейцария - это не только живописные скалы и мост Бастай. Этот парк в Германии известный еще одной достопримечательностью - старинной крепостью Кенигштайн, расположенной на одноименной горе. Этот фортификационный комплекс насчитывает более 50 различных сооружений, в том числе второй по глубине колодец в Европе (152,5 м). В арсенале находится музей, посвященный военной истории Германии, а его наиболее значительным экспонатом является первая подводная лодка страны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: бастай   интересно   познавательно   путешествия   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
377
crush 57 минут назад
Да, там очень красиво. В 2011 я там был:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) Что скрывают недра горы Таврос? Что скрывают недра горы Таврос? Как поляк стал одним из лучших советских полководцев Как поляк стал одним из лучших советских полководцев Налог на мочу Налог на мочу Откуда выражение "Метр с кепкой"? Откуда выражение "Метр с кепкой"? Какой увидел Сибирь Робинзон Крузо Какой увидел Сибирь Робинзон Крузо
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719145



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
2
155
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто
0
62
16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто
Набирающие популярность в сообществах
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там постояльцами сюрпризов
1
35
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там...
Знаменитый комедийный актёр изменился до неузнаваемости за пару дней
0
12
Знаменитый комедийный актёр изменился до неузнаваемости за пару дней
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#прикол#СССР#смешно#подборка#автомир#интересное#мемы
#Юмор#фотографии#люди#Россия#кино#Разное#фильм#прикольные#находки#повезло
#интересно#история#животные#новости#приколы#ynews#автомобили#в мире#страна#российская империя

На что жалуетесь?

Вернуться