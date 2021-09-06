Бастай - удивительное каменное чудо Германии

Вы знаете, какая достопримечательность Саксонской Швейцарии самая посещаемая? Это скальный массив и мост Бастай. Пожалуй, стоит уточнить: этот природно-исторический комплекс находится в Германии, а Саксонская Швейцария - национальный парк на востоке страны, на границе с Чехией. Мост Бастай расположен в 24 км от Дрездена, между небольшими курортами Ратен и Велен.
Скалы Бастай
Прямо над Эльбой, где река делает крутой поворот, крутые, узкие и высокие каменные столбы поднимаются на высоту почти 200 метров. Скалы Бастай выглядят как пальцы огромной руки, выходящие из самых глубин земной поверхности. Бастай - великолепное и невероятно красивое творение природы, состоящее из песчаниковых скал с многочисленными террасами, пещерами, арками и узкими долинами. Острова соснового леса и одиночные деревья, растущие в самых труднодоступных и неожиданных местах, делают этот каменный шедевр природы удивительно живым.
Саксонская Швейцария издавна привлекала путешественников своими великолепными пейзажами, и Бастай стал объектом массового туризма. В самом начале 19 века здесь построили магазины, в 1824 году построили мост между скалами, а в 1826 году открыли ресторан.
Среди художников всего мира горы Бастай в Германии пользовались популярностью. Самая известная картина, написанная здесь, - «Felsenpartie im Elbsandsteingebirge» Каспера Давида Фридриха. Но красота Саксонской Швейцарии поражала и вдохновляла не только художников: Александр Скрябин, находившийся здесь долгое время, был впечатлен увиденным, написал прелюдию «Бастай».
Также эти фантастические скалы всегда пользовались популярностью у альпинистов. А чтобы не разрушать не слишком прочный песчаник альпинистским снаряжением, теперь количество маршрутов для альпинистов ограничено.
Мост Бастай
Все туристы, направляющиеся в Саксонскую Швейцарию, обязательно должны посетить мост Бастай. Неудивительно, что этот современный историко-архитектурный памятник невероятно живописен.
Первоначально мост был деревянным, но по мере того, как количество прибывающих туристов постоянно увеличивалось, возникла необходимость заменить его более прочной конструкцией. В 1851 году его изменили, а в качестве строительного материала использовали песчаник. Современный мост имеет 7 пролетов, охватывающих глубокое ущелье Мардертель. Вся конструкция имеет высоту 40 метров и длину 76,5 метра. К мосту прикреплено несколько мемориальных досок, рассказывающих о важных исторических событиях, которые здесь происходили.
Крепость Нойратен
Территория, на которой когда-то располагалась мощная крепость 13 века, окружена частоколом из темных бревен и некоторыми остатками самой крепости. Кстати, «бастай» переводится как «бастион», и от этого слова происходит название местных скал.
Прогулку по территории бывшего укрепления можно сравнить с прогулкой по горному лабиринту: вправо и влево ветровые лестницы, вверх и вниз. Здесь находятся остатки деревянных полов, высеченное в скале помещение, катапульта. В нижнем дворе есть каменная цистерна, в которую собиралась дождевая вода - это был единственный способ получить здесь питьевую воду.
Отсюда открывается один из лучших видов на мост, скалы, ущелье Бастай в Германии. Вы даже можете увидеть театр под открытым небом, раскинувшийся среди леса у подножия скал. С мая по сентябрь на его сцене ставят оперы и проходят музыкальные фестивали.
Это интересно
Саксонская Швейцария - это не только живописные скалы и мост Бастай. Этот парк в Германии известный еще одной достопримечательностью - старинной крепостью Кенигштайн, расположенной на одноименной горе. Этот фортификационный комплекс насчитывает более 50 различных сооружений, в том числе второй по глубине колодец в Европе (152,5 м). В арсенале находится музей, посвященный военной истории Германии, а его наиболее значительным экспонатом является первая подводная лодка страны.
Источник:
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