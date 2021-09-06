Бастай - удивительное каменное чудо Германии

Скалы Бастай

Прямо над Эльбой, где река делает крутой поворот, крутые, узкие и высокие каменные столбы поднимаются на высоту почти 200 метров. Скалы Бастай выглядят как пальцы огромной руки, выходящие из самых глубин земной поверхности. Бастай - великолепное и невероятно красивое творение природы, состоящее из песчаниковых скал с многочисленными террасами, пещерами, арками и узкими долинами. Острова соснового леса и одиночные деревья, растущие в самых труднодоступных и неожиданных местах, делают этот каменный шедевр природы удивительно живым.

Саксонская Швейцария издавна привлекала путешественников своими великолепными пейзажами, и Бастай стал объектом массового туризма. В самом начале 19 века здесь построили магазины, в 1824 году построили мост между скалами, а в 1826 году открыли ресторан.