Перовое свидание женщины с бизнесменом в Питере закончилось БДСМ-трагедией

31-летняя женщина познакомилась с успешным 4-летним бизнесменом на сайте знакомств. Первое свидание состоялось у него дома, где мужчина попытался склонить свою новую знакомую к сексу с элементами БДСМ.
Во время переписки директор фирмы по утилизации отходов был обаятельным, обходительным и очень галантным. 31-летняя жительница Санкт-Петербурга была очарована им и согласилась приехать к нему в гости, чтобы познакомиться. Однако, свидание закончилось трагедией.
Мужчина принялся склонять женщину к БДСМ, но она не соглашалась. Тогда насильник применил силу, и женщина попыталась отбиться ножом. Она нанесла бизнесмену несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался, сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.
Во время драки женщина тоже пострадала - со сломанной челюстью, ушибами и ранами отправилась в больницу. Теперь ей грозит срок за превышение самообороны. Уже заведено уголовное дело.
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Понравилось38
4х ЛЕТНИМ???????????????????????????????????
А у него хоть что-то поднимается? В смысле уже стоИт????
А тут такое началось плети письки резиновые..)))
А если серьезно то она думала просто перепихнется и все, а его на извращения потянуло поэтому правильно сделала что за себя постояла!
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Ааа... я понял... к обычному получилось, а к тому, который с БДСМ уже не вышло?
НО! барышня пошла на ПЕРВОЕ свидание к нему в гости. Не в кафе, не в кино, не в парк, в конце концов... Я что-то слабо верю в то, что 31(!) летняя девушка наивно предполагала, что они просто попьют чайку, мило побеседуют, от подарит ей букет ромашек и отправит домой на розовом такси...
Что-то тут не вяжется, и что-то девушка очень сильно недоговаривает...