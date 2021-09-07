Перовое свидание женщины с бизнесменом в Питере закончилось БДСМ-трагедией

Во время переписки директор фирмы по утилизации отходов был обаятельным, обходительным и очень галантным. 31-летняя жительница Санкт-Петербурга была очарована им и согласилась приехать к нему в гости, чтобы познакомиться. Однако, свидание закончилось трагедией.

Мужчина принялся склонять женщину к БДСМ, но она не соглашалась. Тогда насильник применил силу, и женщина попыталась отбиться ножом. Она нанесла бизнесмену несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался, сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.