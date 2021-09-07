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Перовое свидание женщины с бизнесменом в Питере закончилось БДСМ-трагедией

Перовое свидание женщины с бизнесменом в Питере закончилось БДСМ-трагедией (2 фото)

Автор:
07 сентября 2021 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   бдсм   истории   санкт-петербург   свидание   трагедия   фото   
3626
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31-летняя женщина познакомилась с успешным 4-летним бизнесменом на сайте знакомств. Первое свидание состоялось у него дома, где мужчина попытался склонить свою новую знакомую к сексу с элементами БДСМ.

Во время переписки директор фирмы по утилизации отходов был обаятельным, обходительным и очень галантным. 31-летняя жительница Санкт-Петербурга была очарована им и согласилась приехать к нему в гости, чтобы познакомиться. Однако, свидание закончилось трагедией.

Мужчина принялся склонять женщину к БДСМ, но она не соглашалась. Тогда насильник применил силу, и женщина попыталась отбиться ножом. Она нанесла бизнесмену несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался, сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

Во время драки женщина тоже пострадала - со сломанной челюстью, ушибами и ранами отправилась в больницу. Теперь ей грозит срок за превышение самообороны. Уже заведено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Девушка   бдсм   истории   санкт-петербург   свидание   трагедия   фото   
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347
Spoiler Час назад
Очень любопытно... Разве наличае травм у барышни не доказательство того что самооборона была вполне себе оправдана? Или он ей во время сексуальных игрищ челюсть сломал?
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6k
dikijjim Полминуты назад
какое может быть превышение самообороны когда тебе сломали челюсть и к тебе лезет избивать и насиловать 100+кг свинья,она пострадавшая и родственники должны возместить моральный и физический урон.
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3k
Юрий Злой 5 минут назад
я считаю, что бдсм удался на славу
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374k
Алексей 7 минут назад
познакомилась с успешным 4-летним бизнесменом на сайте знакомств........

4х ЛЕТНИМ???????????????????????????????????
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1k
Жэка 7 минут назад
Жалко ей что ли было...
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430
Fisher1979 10 минут назад
Хорошее начало,- 31-летняя женщина познакомилась с успешным 4-летним бизнесменом на сайте знакомств.
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4k
Дарвин и аморальная премия 11 минут назад
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6k
Bjornsson 18 минут назад
да, всем БДСМ-мам, БДСМ
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5k
★Lucifer★ 18 минут назад
Ну ни хрена се поднялся пацан в 4 (!!!) года!!!
А у него хоть что-то поднимается? В смысле уже стоИт????

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2k
Алексей 19 минут назад
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53
Flexx U 22 минуты назад
Она зашла к нему попить чаю..
А тут такое началось плети письки резиновые..)))
А если серьезно то она думала просто перепихнется и все, а его на извращения потянуло поэтому правильно сделала что за себя постояла!
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 23 минуты назад
где мужчина попытался склонить свою новую знакомую к сексу с элементами БДСМ.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ааа... я понял... к обычному получилось, а к тому, который с БДСМ уже не вышло?
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10k
котегRUS Полчаса назад
видимо один раз лишка ножиком тыкнула, а так бы и не было превышения...
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2k
leto2016 Полчаса назад
зато все хотят познакомиться что б "не простой работяга", чтоб с "доходом был".
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1k
Tony Полчаса назад
конечно, насилие - это плохо.

НО! барышня пошла на ПЕРВОЕ свидание к нему в гости. Не в кафе, не в кино, не в парк, в конце концов... Я что-то слабо верю в то, что 31(!) летняя девушка наивно предполагала, что они просто попьют чайку, мило побеседуют, от подарит ей букет ромашек и отправит домой на розовом такси...

Что-то тут не вяжется, и что-то девушка очень сильно недоговаривает...
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8k
GRuslan Полчаса назад
Надо было соглашаться, привязала бы его к кровати и убежала бы.
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1k
Гур Полчаса назад
Этот бизнесмен хоть кончил перед смертью, БДСМ то славный получился?
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16k
Serg2001 36 минут назад
51-й оттенок серого...
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1k
Viktor 37 минут назад
Покемонка чурка ипаная , что есть ПЕРОВОЕ ?
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5k
Ruk 38 минут назад
я в 4 не так выглядел, совсем
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5k
Александр Иванов 40 минут назад
ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ бизнесмен??? Круто!
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