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24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы

24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы (10 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   великобритания   девушки   истории   история   красивые девушки   работа   фото   
1337
10
24-летняя британка Джоди Ли Фокс работает водителем автобуса в Эссексе. Девушка призналась, что мужчины-пассажиры часто одаривают ее комплиментами и говорят, что она "слишком красива, чтобы быть водителем автобуса". А на самом деле, Джоди обожает свою работу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   великобритания   девушки   истории   история   красивые девушки   работа   фото   
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15  комментариев
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10k
Антон Семёныч Час назад
- Подскажите, а в чем секрет вашей красоты?
- А с чего вы решили , что это секрет?
- Ну как с чего....ведь никакой красоты не видно !!!
Типичная татуированная шкурятина с пельменем вместо губ, с нарисованными бровями, накладными ногтями и нарощенными ресницами.
Короче обычное мясо с дыркой.
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5k
Maximvs Минуту назад
Что ж вы злые то такие))
Подумайте на это с другой стороны - мукла человеком становится))
Да, подработки скорее всего не бросила, но ведь движется в сторону социализации))
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293
iKrek 18 минут назад
Мужики уже прямо говорят: не твоё это. А ей всё кажется, что они комплименты дарят.
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17k
Ватаку Накомоде 21 минуту назад
По мне так страшная, с утиными губами и явным перебором косметики или фотошопа (но скорее и того и другого). Хотя даже и отфотошопленные инста-куклы бывают симпатичные, это не тот случай.
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−17
PUIXYI 22 минуты назад
вон даже максимальный размер на стекле написан - 30


сдаётся мне господа это не простой автобус ...
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817
Yuri Полчаса назад
видимо автобус она водит в свободное от основной работы время)
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−17
PUIXYI Полчаса назад
вот это чучундра ! ...
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279
Виктор Полчаса назад
Мукла с прихотью ...
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26
Лёха 38 минут назад
такими губищами только на автобус насосала? могла бы и на паровоз
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279
Виктор Лёха Полчаса назад
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12k
KOSTELLO 45 минут назад
Судя по трансформации и подаче, девочка на своем автобусе, уверенно движется в сторону эскорта
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2k
Ям 53 минуты назад
верни губы лосю
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20k
Батончик с маком 56 минут назад
вызывайте экзорциста!!!
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3k
VL 59 минут назад
Рыба-губошлёп. Интересно, кто этим курицам внушает, что пельмени вместо губ это хорошо и красиво?
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5k
----- VL 17 минут назад
ну она же зарегана в социалках...
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