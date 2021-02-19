24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы

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24-летняя британка Джоди Ли Фокс работает водителем автобуса в Эссексе. Девушка призналась, что мужчины-пассажиры часто одаривают ее комплиментами и говорят, что она "слишком красива, чтобы быть водителем автобуса". А на самом деле, Джоди обожает свою работу.
24-летняя Джоди Ли Фокс (Jodie Leigh Fox) - водитель автобуса из Эссекса, Великобритания. Да, весьма необычная профессия для молодой девушки, но как призналась сама Джоди, это - работа ее мечты. В 21 год девушка работала сиделкой, и однажды увидела рекламу на автобусе о наборе сотрудников. Она решила подать заявление, и получила работу.
По словам девушки, пассажиры часто одаривают ее комплиментами, особенно мужчины: "Когда в автобус заходят мужчины, они реагируют в основном одинаково, говоря, что они "никогда не видели такого красивого водителя автобуса". Многие говорят, что я "слишком красива, чтобы водить автобус", и даже женщины делают комплименты," - говорит Джоди.
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Как признается Джоди, она всегда хотела водить автобус. У нее есть права на вождение автобусов и даже лимузинов, и ей периодически положено сдавать экзамены. "Когда я оставила свою работу сиделки, я поняла, что меня всегда интересовало вождение автобусов. Я всегда сидела впереди, рядом с водителем, и мне нравилось наблюдать за этим, поэтому я воплотила свою мечту в жизнь," - продолжает девушка.
Джоди любит свою работу и планирует и дальше водить автобус - по ее словам, до самой пенсии. Кроме того, девушка пытается бороться со стереотипами о "неженской" работе - смотря на нее, многие сомневаются в ее профессионализме. В связи с этим она начала публиковать фото в рабочей форме и завела TikTok, где она публикует видео с работы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Типичная татуированная шкурятина с пельменем вместо губ, с нарисованными бровями, накладными ногтями и нарощенными ресницами.
Короче обычное мясо с дыркой.
Подумайте на это с другой стороны - мукла человеком становится))
Да, подработки скорее всего не бросила, но ведь движется в сторону социализации))
сдаётся мне господа это не простой автобус ...