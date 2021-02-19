24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы

Как признается Джоди, она всегда хотела водить автобус. У нее есть права на вождение автобусов и даже лимузинов, и ей периодически положено сдавать экзамены. "Когда я оставила свою работу сиделки, я поняла, что меня всегда интересовало вождение автобусов. Я всегда сидела впереди, рядом с водителем, и мне нравилось наблюдать за этим, поэтому я воплотила свою мечту в жизнь," - продолжает девушка.