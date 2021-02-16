Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы

Мексиканской королеве красоты, 25-летней Лауре Ромеро, грозит 50 лет за решеткой за похищение людей. По данным полиции, девушка входила в состав банды и совершала тяжкие преступления. Пока следствие продолжается, Ромеро арестовали на два месяца.
В Мексике арестовали восьмерых предполагаемых участников преступной банды, среди которых оказалась 25-летняя "Королева красоты" Лаура Ромеро. Это звание девушка получила в 2018 году, когда выиграла региональный конкурс красоты "Мисс Оахака". Теперь же красотка может на 50 лет оказаться за решеткой за участие в операциях по похищению людей.
По данным полиции, преступная группировка занималась похищением людей и другими преступлениями в мексиканских штатах Оахака и Веракрус. Судья штата Оахака дал властям два месяца на расследование обвинений. На этот период все восемь подозреваемых были заключены под стражу. Если их признают виновными, всем участникам банды грозит до 50 лет тюрьмы.
Как известно, кроме победы в 2018 году, 25-летняя модель также выиграла конкурс "Мисс Оахака" в 2015 году, заняла второе место на Международном конкурсе "Королева кофе" в прошлом году и стала третьей на конкурсе "Мисс Мексика-2019". Выступая на последнем конкурсе, Ромеро заявила, что она против насилия в отношении женщин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А за насилие над мужчинами она вообще ниче не говорила :)
Какие к ней претензии? :) Ну убила может человек 10-20, ну всяко бывает :)
"понять и прррростить".
(Сарказм, если кто не понял)