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Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы

Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы (9 фото)

Автор:
16 февраля 2021 21:21
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   арест   девушки   истории   история   люди   мексика   фото   
491
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Мексиканской королеве красоты, 25-летней Лауре Ромеро, грозит 50 лет за решеткой за похищение людей. По данным полиции, девушка входила в состав банды и совершала тяжкие преступления. Пока следствие продолжается, Ромеро арестовали на два месяца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   арест   девушки   истории   история   люди   мексика   фото   
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6  комментариев
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348
azuver 4 минуты назад
Интуиция мне подсказывает ,что она кому то из полицейских начальников не дала и её подставили.Но это не точно.
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14k
Денис 22 минуты назад
ну тёлко же сказало, что она против насилия над женщинами.
А за насилие над мужчинами она вообще ниче не говорила :)
Какие к ней претензии? :) Ну убила может человек 10-20, ну всяко бывает :)
"понять и прррростить".
(Сарказм, если кто не понял)
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469
Serg Dex Полчаса назад
Королевой небось стала по протекции местных братков, жюри бензопилу показали и королева, по мексиканским канонам красоты корма маловата.
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27k
Макарыч 41 минуту назад
"Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогреечку и... или на лесосеку, или в солнечный Магадан." © Жеглов
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2k
Vladimir Taranovich 58 минут назад
Тю, одними конкурсами не проживешь. Или подстилкой-домохозяйкой быть, или нормально работать можно. А там похищать людей - вполне себе работа. Геморрно, но платят хорошо. Работящая баба, одобряю
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
На любителя. Как по мне, то можно и 75 лет тюрьмы дать.
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