Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы

По данным полиции, преступная группировка занималась похищением людей и другими преступлениями в мексиканских штатах Оахака и Веракрус. Судья штата Оахака дал властям два месяца на расследование обвинений. На этот период все восемь подозреваемых были заключены под стражу. Если их признают виновными, всем участникам банды грозит до 50 лет тюрьмы.