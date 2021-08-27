Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии

Это произошло, когда модель зашла в вольер хищника. По словам самой Джессики, леопард укусил ее за голову, щеку и ухо, и начал тянуть ее зубами. В какой-то момент она потеряла сознание. После этого ее вертолетом доставили в больницу с сильно кровоточащими ранами, и сразу прооперировали.