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Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии

Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии (7 фото)

Автор:
27 августа 2021 20:48
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   животные   инциденты   истории   люди   модель   фото   хищники   
1868
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36-летняя модель Джессика Лейдольф (Jessica Leidolph) пострадала во время фотосессии с леопардом в Германии. Хищник укусил девушку за голову прямо на съемке, после чего ее доставили на вертолете в специализированную клинику.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   животные   инциденты   истории   люди   модель   фото   хищники   
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23  комментария
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50k
parallax 2 часа назад
Думаю после укуса, она страшней не станет.
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17k
KOSTELLO 7 минут назад
Кроме того, полицейские пытаются узнать, кто еще присутствовал на фотосессии и какие меры предосторожности были приняты.

Какого хрена эта бля..., пардон, защитница животных, поперлась в клетку?
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502
cana61s 23 минуты назад
Да кыся хотела вытащить оту } { йню из носа...
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356
Vlad 24 минуты назад
Леопарду надо было обьяснить что к ней пришла активистка по защите прав животных и кусать ее незззя.
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4k
Мих Полчаса назад
Жаль, что не откусили ей голову. И шмара, и активистка, потери бы не было.
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6k
Летучий Мыш Полчаса назад
%пать -колотить, модель
Неужели времена Клаудии Шиффер и Хайди Клум настолько прошли?
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−32
Александр Поляков 41 минуту назад
ну и модель... ПТУшница
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9k
Dmitry 45 минут назад
Чёта как-то - фу. Модель - не моделистая, да и коту, видимо, тоже не понравилась. Ну а если серьезно - чистая случайность и некомпетентность съемочной группы (включая пострадавшую).
Надеюсь с котом все будет нормально.
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−145
Кукулькан 50 минут назад
леопард от испуга ее укусил
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173
Чумной Доктор 52 минуты назад
ну. тут нет не чьей вины. ну бывает. незнакомый человек что-то сделал излишне фамильярное.
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23
Михаил Гребенюк 55 минут назад
молодец зверь
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2k
Вадим 56 минут назад
Модель чего? Без алкоголя вряд ли!
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2k
Умница-красавица Час назад
После укуса ее увезли в специальную клинику. Для укушенных в голову леопардами?
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537
Семен Час назад
16-летняя самка леопарда укусила 36-летнюю самку человека. Виноват 48-летний самец человека.
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20k
Matrosskin Час назад
Да и правильно сделал. Нужно было вообще голову оторвать, чтоб не лезли такие "защитники"
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2k
Наблюдатель 2 часа назад
Модель... страшная как холера!
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Котик,как у тебя на это старое мясо пасть открылась?
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275
Иголки Джазз 2 часа назад
Леопард - настоящая фотомодель ! А баба - приснится, и можно и не проснуться... Свободу леопардам !!!
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии
Это произошло, когда модель зашла в вольер хищника.
===================
Ну укусил и укусил - чему там повреждаться в безмозглой голове?
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Походу леопарду цак в носу этой дуры не понравился.) Вот уж активистка так активистка. За что боролась на то и напоролась. Это как,если кто помнит,одну активистку леворадикальную за права беженцев эти же суданские беженцы по кругу и трахнули.)))
И да-а какого х"я эта "защитница" животных пользовалась(и не единожды) услугами дрессировщика, содержавшего диких животных в вольере?
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