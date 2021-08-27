Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии

1868
7
36-летняя модель Джессика Лейдольф (Jessica Leidolph) пострадала во время фотосессии с леопардом в Германии. Хищник укусил девушку за голову прямо на съемке, после чего ее доставили на вертолете в специализированную клинику.
Помимо модельной карьеры, 36-летняя Джессика Лейдольф - активистка по защите прав животных, которая частенько участвует в фотосессиях с ними. Недавно девушка фотографировалась с леопардом в центре для бывших выставочных животных в городке Небра в Германии - и на этой фотосессии произошел инцидент. На нее напала 16-летняя самка леопарда по кличке Троя.
Это произошло, когда модель зашла в вольер хищника. По словам самой Джессики, леопард укусил ее за голову, щеку и ухо, и начал тянуть ее зубами. В какой-то момент она потеряла сознание. После этого ее вертолетом доставили в больницу с сильно кровоточащими ранами, и сразу прооперировали.
В настоящее время немецкая полиция расследует инцидент, и привлекла к делу владельца леопарда - 48-летнего бывшего дрессировщика Биргита Сташа, который также держит в вольере еще одного леопарда. Кроме того, полицейские пытаются узнать, кто еще присутствовал на фотосессии и какие меры предосторожности были приняты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 16 интересных, хотя и бесполезных фактов
- Интересные факты о тюрьмах и заключенных со всего мира
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
20
Понравилось20
Новости партнёров
Какого хрена эта бля..., пардон, защитница животных, поперлась в клетку?
Надеюсь с котом все будет нормально.
Это произошло, когда модель зашла в вольер хищника.
===================
Ну укусил и укусил - чему там повреждаться в безмозглой голове?
И да-а какого х"я эта "защитница" животных пользовалась(и не единожды) услугами дрессировщика, содержавшего диких животных в вольере?