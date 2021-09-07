«Зауважал русских!»: британцы комментируют освобождение убийцы педофила в России

2703
3
Россиянина, который убил своего друга после того, как якобы обнаружил кадры, как тот насилует его восьмилетнюю дочку, освободили из-под стражи на фоне призывов общественности.
34-летний заводской рабочий из Самарской области Вячеслав увидел в телефоне своего 32-летнего приятеля Олега Свиридова видео со своей дочерью. Свиридов немедленно бежал, но обезумевший отец выследил его и зарезал насмерть, пишет британская The Daily Mail.
Сейчас Вячеслав освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест на два месяца до завершения расследования. Обычно подозреваемых в убийстве не освобождают, но здесь в его поддержку развернулось мощное общественное движение.
Под этой публикацией на сайте издания развернулось бурное обсуждение, мы приводим лишь малую часть комментариев:
El Trigger: «Его вообще нельзя судить: на его месте любой поступил бы так же».
Missnyork: «Наоборот, он даже оказал миру услугу. Молодец мужик!»
Сейчас Вячеслав освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест на два месяца до завершения расследования. Обычно подозреваемых в убийстве не освобождают, но здесь в его поддержку развернулось мощное общественное движение.
Под этой публикацией на сайте издания развернулось бурное обсуждение, мы приводим лишь малую часть комментариев:
El Trigger: «Его вообще нельзя судить: на его месте любой поступил бы так же».
Missnyork: «Наоборот, он даже оказал миру услугу. Молодец мужик!»
Wallys: «Люди молодцы, что заступились за человека, — пусть все знают, что он всё сделал правильно».
J1DRJ: «Вот это справедливость по-русски! Отлично сработано! Жаль, что наша жалкая система правосудия так не может: ей обязательно поддерживать нарушителей закона и их права. Сомневаюсь, что в России есть комиссия по условно-досрочному освобождению!»
А вот комментарий от нашего соотечественника под ником Yuriy032: «Увы, в 90-е годы Россия пошла на поводу у Европы и ЕСПЧ и напринимала кучу либеральных законов, в том числе отменила смертную казнь. Оправдательные приговоры в России редкость, даже в случае самозащиты. Ему повезло, что дело получило громкую огласку, а на носу выборы. И да, комиссия по досрочному освобождению в России есть и всегда была».
Bettyboo: «Он все сделал правильно, любой отец поступил бы так же. Освободите его сию минуту!»
Ladystarbar: «Отличные новости. Он проучил этих педофилов, по крайней мере, в России».
Shanagain: «Я не вижу, за что его наказывать».
someone intelligent: «Представьте только, какой это кошмар узнать, что твой друг приставал к твоей дочурке. Парень не растерялся и сделал мир чище».
Kwnny: «Вот это здравый смысл. Я аж зауважал русских!»
OniRaw: «Дайте парню медаль — заслужил».
Zwiebel: «Никакое это не убийство. Мужик вычистил мусор, и это здорово».
Jameson28: «Слава богу, он спас других детей от боли и унижения».
Bajawaves: «Застукали с ребенком — прощайся с жизнью».
Son of Major 1: «Любой нормальный родитель поступит точно так же — постарается избавиться от такого монстра».
AvgAmPat: «У меня тоже дочка растет, и если кто-нибудь когда-нибудь тронет ее хоть пальцем, я его урою, сто процентов. Так что я на стороне этого отца».
J1DRJ: «Вот это справедливость по-русски! Отлично сработано! Жаль, что наша жалкая система правосудия так не может: ей обязательно поддерживать нарушителей закона и их права. Сомневаюсь, что в России есть комиссия по условно-досрочному освобождению!»
А вот комментарий от нашего соотечественника под ником Yuriy032: «Увы, в 90-е годы Россия пошла на поводу у Европы и ЕСПЧ и напринимала кучу либеральных законов, в том числе отменила смертную казнь. Оправдательные приговоры в России редкость, даже в случае самозащиты. Ему повезло, что дело получило громкую огласку, а на носу выборы. И да, комиссия по досрочному освобождению в России есть и всегда была».
Bettyboo: «Он все сделал правильно, любой отец поступил бы так же. Освободите его сию минуту!»
Ladystarbar: «Отличные новости. Он проучил этих педофилов, по крайней мере, в России».
Shanagain: «Я не вижу, за что его наказывать».
someone intelligent: «Представьте только, какой это кошмар узнать, что твой друг приставал к твоей дочурке. Парень не растерялся и сделал мир чище».
Kwnny: «Вот это здравый смысл. Я аж зауважал русских!»
OniRaw: «Дайте парню медаль — заслужил».
Zwiebel: «Никакое это не убийство. Мужик вычистил мусор, и это здорово».
Jameson28: «Слава богу, он спас других детей от боли и унижения».
Bajawaves: «Застукали с ребенком — прощайся с жизнью».
Son of Major 1: «Любой нормальный родитель поступит точно так же — постарается избавиться от такого монстра».
AvgAmPat: «У меня тоже дочка растет, и если кто-нибудь когда-нибудь тронет ее хоть пальцем, я его урою, сто процентов. Так что я на стороне этого отца».
Источник:
Ссылки по теме:
- 40 потрясающих цветных фотографий, запечатлевших жизнь британцев в 1950-х
- Британке вернули потерянное в океане обручальное кольцо в день годовщины свадьбы
- Самый старый холодильник в Великобритании отобрал титул у раритета принца Чарльза
- Устроили самосуд: жители Железногорска облили зеленкой таксиста, укравшего телефон и деньги
- Девушка, которую парень назвал "китом", похудела в два раза
85
Понравилось85
Новости партнёров
Может быть, приближающиеся выборы помогли, т.к. на мнение общественности наша законодательная система плевала, может ещё что, но мужику крупно повезёт, если получит условный или минимальный срок.
Да здравствует анархия!
Отец педофил или извращенец, совместно с другом, снимали видео и т.д. Кореша что-то не поделили и один другого убил и скинул всю вину на друга. Ну конечно такого не может быть.
А вы всем людям верите?
п.с. это только одна из моих версии
Ранее жертвой извращенца стала 11-летняя девочка, с родителями которой он тоже был знаком.
https://www.mk.ru/incident/2021/09/02/otec-iznasilovannoy-devochki-nashel-i-ubil-pedofila-pod-samaroy.htmlhttps://www.mk.ru/incident/2021/09/02/otec-iznasilovannoy-devochki-nashel-i-ubil-pedofila-pod-samaroy.html
Можно допустить, что полиция, вообще бы его не поймала и сколько бы он еще судеб сломал?
В таком случае, я предлагаю, совершать самосуд над всеми, без суда и следствия, а то всяки джонидепы еще брыкаться