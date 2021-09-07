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«Зауважал русских!»: британцы комментируют освобождение убийцы педофила в России

«Зауважал русских!»: британцы комментируют освобождение убийцы педофила в России (3 фото)

Автор:
07 сентября 2021 10:21
Метки: великобритания   общественное мнение   педофил   самосуд   
2703
3
Россиянина, который убил своего друга после того, как якобы обнаружил кадры, как тот насилует его восьмилетнюю дочку, освободили из-под стражи на фоне призывов общественности.

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Метки: великобритания   общественное мнение   педофил   самосуд   
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607
Сергей Сергеев 3 часа назад
Здоровая реакция здоровых людей.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Одно плохо - это единичный случай.

Может быть, приближающиеся выборы помогли, т.к. на мнение общественности наша законодательная система плевала, может ещё что, но мужику крупно повезёт, если получит условный или минимальный срок.
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8k
*Сергей* 2 часа назад
По крайней мере мы не прочтем через сколько то там лет: педофил вышедший в прошлом месяце по УДО изнасиловал ребенка...
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Буквально вчера упырь, которого осудили, как положено и продержали сколько надо в тюрьме, а потом он вышел, изнасиловал и убил двух восьмилетних девочек. Что творится с людьми-то?!!!
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Срок конечно нужно дать лет так 6-8 , но условно .
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27k
lem02 2 часа назад
Государство самоустранилось. Извечный спор Жеглова и Шарапова по поводу подкинутого Жегловым кошелька.
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48
Vik 2 часа назад
Веду подсчет тупых людей поддерживающие самосуд..
Да здравствует анархия!
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48
Vik uutb 2 часа назад
А теперь представим:
Отец педофил или извращенец, совместно с другом, снимали видео и т.д. Кореша что-то не поделили и один другого убил и скинул всю вину на друга. Ну конечно такого не может быть.
А вы всем людям верите?
п.с. это только одна из моих версии
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28
Руслан Vik Час назад
По моей версии, у тебя дерьма в голове, больше, чем в общественном туалете.
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48
Vik uutb 45 минут назад
Очень удобно, ведь обвиняемый нечего не скажет, можно все валить на него.
В таком случае, я предлагаю, совершать самосуд над всеми, без суда и следствия, а то всяки джонидепы еще брыкаться
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22k
SerGProS 3 часа назад
Все правильно! Тут правильно! Там правильно... А почему 8-ми летняя дочь раньше не заявила своему отцу или еще кому-нибудь?Да еще попала в объектив мобильного телефона..Это как?
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1k
Василий 3 часа назад
Нары уже не те. Педофилы живут там припеваючи.
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34k
Антон 3 часа назад
Все верно! Человека он не убивал, он избавил мир от очередной твари!
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10k
котегRUS 3 часа назад
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13k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Людей убивать нельзя, а это уже была нелюдь! Что вообще в мозгах у этих педофилов?
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118
Javier Колька Валеркин сын 2 часа назад
Нет там мозга.
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