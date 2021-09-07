«Зауважал русских!»: британцы комментируют освобождение убийцы педофила в России

Wallys: «Люди молодцы, что заступились за человека, — пусть все знают, что он всё сделал правильно».



J1DRJ: «Вот это справедливость по-русски! Отлично сработано! Жаль, что наша жалкая система правосудия так не может: ей обязательно поддерживать нарушителей закона и их права. Сомневаюсь, что в России есть комиссия по условно-досрочному освобождению!»



А вот комментарий от нашего соотечественника под ником Yuriy032: «Увы, в 90-е годы Россия пошла на поводу у Европы и ЕСПЧ и напринимала кучу либеральных законов, в том числе отменила смертную казнь. Оправдательные приговоры в России редкость, даже в случае самозащиты. Ему повезло, что дело получило громкую огласку, а на носу выборы. И да, комиссия по досрочному освобождению в России есть и всегда была».



Bettyboo: «Он все сделал правильно, любой отец поступил бы так же. Освободите его сию минуту!»



Ladystarbar: «Отличные новости. Он проучил этих педофилов, по крайней мере, в России».



Shanagain: «Я не вижу, за что его наказывать».



someone intelligent: «Представьте только, какой это кошмар узнать, что твой друг приставал к твоей дочурке. Парень не растерялся и сделал мир чище».



Kwnny: «Вот это здравый смысл. Я аж зауважал русских!»



OniRaw: «Дайте парню медаль — заслужил».



Zwiebel: «Никакое это не убийство. Мужик вычистил мусор, и это здорово».



Jameson28: «Слава богу, он спас других детей от боли и унижения».



Bajawaves: «Застукали с ребенком — прощайся с жизнью».



Son of Major 1: «Любой нормальный родитель поступит точно так же — постарается избавиться от такого монстра».



AvgAmPat: «У меня тоже дочка растет, и если кто-нибудь когда-нибудь тронет ее хоть пальцем, я его урою, сто процентов. Так что я на стороне этого отца».