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Устроили самосуд: жители Железногорска облили зеленкой таксиста, укравшего телефон и деньги

Устроили самосуд: жители Железногорска облили зеленкой таксиста, укравшего телефон и деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 07:04
Сообщество : Таксисты
Метки: Железногорск   зеленка   полиция   самосуд   такси   
483
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Горожане самостоятельно вычислили и нашли мужчину, который числился в розыске и, не дожидаясь суда, наказали его сами. Как умели.

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Метки: Железногорск   зеленка   полиция   самосуд   такси   
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7  комментариев
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25k
blus 2 часа назад
"А сейчас полиция занята розыском неизвестных, обливших подозреваемого зеленкой, их действиям тоже будет дана правовая оценка"

Найти и наградить.
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4k
rutt 52 минуты назад
Не в будки накидали, а аккуратно зелёночкой прыщички прижгли. Заботливые.
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3k
Иван Час назад
Не ну раз уже наказан то погрозить пальчиком, сказать что бы больше так не делал и отпустить. Это же так работает?
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