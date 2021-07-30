Устроили самосуд: жители Железногорска облили зеленкой таксиста, укравшего телефон и деньги

483
2
1
Горожане самостоятельно вычислили и нашли мужчину, который числился в розыске и, не дожидаясь суда, наказали его сами. Как умели.
В дежурную часть МДВ в Железногорске поступил звонок: на заброшенной лесопилке находится мужчина, который готовится совершить суицид. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили 37-летнего местного жителя, измазанного зеленкой. Оказалось, что неодетый мужчина ранее был объявлен в розыск по подозрению в краже мобильного телефона и денег с банковского счета.
Мужчина подрабатывал в одном из сервисов такси и однажды по версии следствия похитил оставленный в салоне авто телефон. Затем с помощью услуги «Мобильный банк» он перевел деньги в сумме 12 500 рублей на свой счет, а телефон быстренько сдал в ломбард. Против таксиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». А сейчас полиция занята розыском неизвестных, обливших подозреваемого зеленкой, их действиям тоже будет дана правовая оценка. А пока в местных пабликах попросили откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о противоправных действиях испачканного зеленкой водителя. Всех пострадавших просят позвонить в полицию - вполне возможно, кража телефона и денег с него - не единственные подвиги таксиста.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ульяновские таксисты заставили "зайцев" измазаться зеленкой
- Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки
- В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками
- "У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту
- Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
Метки: Железногорск зеленка полиция самосуд такси
20
Понравилось20
Новости партнёров
Найти и наградить.