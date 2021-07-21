Самый старый холодильник в Великобритании отобрал титул у раритета принца Чарльза

81-летний владелец, который попросил СМИ называть его просто Роберт, говорит, что холодильник – около 60 сантиметров шириной и 90 высотой – стоит в гараже и работает прекрасно. «Это старая рабочая лошадка. Он определенно заслуживает медали за выслугу лет. Мы пользуемся им на Рождество, когда нам нужно больше места для продуктов или летом для хранения яблок. Пока он ведет себя очень хорошо. Мы рады служить его хранителями еще долгие годы».