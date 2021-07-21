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Самый старый холодильник в Великобритании отобрал титул у раритета принца Чарльза

Самый старый холодильник в Великобритании отобрал титул у раритета принца Чарльза (6 фото)

Автор:
21 июля 2021 23:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   бытовая техника   великобритания   новости   принц чарльз   рекорды   холодильник   
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Наследник британского престола официально лишился титула владельца самого старого рабочего холодильника в Великобритании: теперь он принадлежит семейной паре, в чьем доме стоит Electrolux 30-х годов – ему больше 80 лет, и он до сих пор работает. Супруги купили холодильник в 1949 году и говорят, что это «реликвия», которая будет передаваться из поколения в поколение.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   бытовая техника   великобритания   новости   принц чарльз   рекорды   холодильник   
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3  комментария
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ScorpionDS Час назад
Лет 10 назад отдыхал в Крыму, будучи студентом, по бюджетном в скворечнике, там стоял холодильник примерно как на фото, только "овальный", с такой дубовой ручкой и микро морозилкой внутри, но он сам все охлаждал не по детски и работал невероятно тихо, хозяйка объяснила, что он не на фреоне, а на хлоре.
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БарНалей Полчаса назад
Абасраться и не жить. Таких холодосов полно. Ищу себе в гараж ЗИЛ, но в хорошем состоянии трудно найти.
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