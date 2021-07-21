Самый старый холодильник в Великобритании отобрал титул у раритета принца Чарльза

Наследник британского престола официально лишился титула владельца самого старого рабочего холодильника в Великобритании: теперь он принадлежит семейной паре, в чьем доме стоит Electrolux 30-х годов – ему больше 80 лет, и он до сих пор работает. Супруги купили холодильник в 1949 году и говорят, что это «реликвия», которая будет передаваться из поколения в поколение.
81-летний владелец, который попросил СМИ называть его просто Роберт, говорит, что холодильник – около 60 сантиметров шириной и 90 высотой – стоит в гараже и работает прекрасно. «Это старая рабочая лошадка. Он определенно заслуживает медали за выслугу лет. Мы пользуемся им на Рождество, когда нам нужно больше места для продуктов или летом для хранения яблок. Пока он ведет себя очень хорошо. Мы рады служить его хранителями еще долгие годы».
Роберт с женой были вынуждены положиться на старинную технику на прошлой неделе, когда их современный холодильник сломался из-за недавней жары. Местный продавец холодильников Джонатан Керри невероятно удивился, когда пришел установить новый холодильник с морозильной камерой и наткнулся на раритет. Роберт отметил, что у продавца было такое лицо, как будто он нашел мумию Тутанхамона.
Родители жены Роберта купили холодильник в 1949 году, когда холодильник в доме считался большой редкостью. «В те дни иметь в доме холодильник было настолько необычно, что [родителей жены] часто называли «людьми с холодильником», – объяснил Роберт.
Супруги унаследовали холодильник от родителей жены Роберта и увезли его с собой в Сассекс, где они прожили 40 лет, а в 2006 году вернулись в Глостершир. «Это семейная реликвия. Мы надеемся передать его дальше», – добавил Роберт.
Похоже, что супруги свергли принца Чарльза с престола как владельца самого старого работающего холодильника в Великобритании: их холодильник старше более чем на 15 лет. Принцу Уэльскому же принадлежит гигантский Frigidaire высотой 172 сантиметра, который стоит в его замке в Шотландии. Холодильник приобрела бабушка принца, королева-мать Елизавета, в 1954 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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