Британке вернули потерянное в океане обручальное кольцо в день годовщины свадьбы

45-летняя Дженни Уркхарт из Бристоля думала, что уже никогда не увидит свое обручальное кольцо из белого золота, но на всякий случай опубликовала в соцсетях просьбу связаться с ней, если вдруг кто-то на него наткнется. По невероятному стечению обстоятельств, мужчина по имени Марк написал ей в день 17-й годовщины ее свадьбы – спустя 11 недель после пропажи. Марк увидел пост в соцсетях и нашел кольцо с помощью металлоискателя.

«Я показала сообщение Марка мужу, и он сказал, что сегодня годовщина нашей свадьбы – я совершенно о ней забыла», – призналась Дженни.