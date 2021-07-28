FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 506 постов • 208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Британке вернули потерянное в океане обручальное кольцо в день годовщины свадьбы

Британке вернули потерянное в океане обручальное кольцо в день годовщины свадьбы (5 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:01
Сообщество : Жизнь
Метки: ynews   великобритания   металлоискатель   находки   новости   совпадение   
473
5

К большому удивлению женщины, кольцо вернулось к ней спустя почти три месяца после того, как она потеряла его во время серфинга – как раз в день 17-й годовщины свадьбы.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: ynews   великобритания   металлоискатель   находки   новости   совпадение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23
Елена Лек Полчаса назад
Что необычного в этом дизайне?Сама придумала))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио "Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на... Британское телевидение учит школьников различать 100 полов Британское телевидение учит школьников различать 100 полов На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту На британских деньгах впервые появится портрет индийца На британских деньгах впервые появится портрет индийца Мигранты штурмуют Британию Мигранты штурмуют Британию
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

290043



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
2
226
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
5
54
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
﻿
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#автомобили#люди#ynews#спорт#фильм#приколы#полиция
#фото#факты#СССР#дтп#автомир#подборка#фотографии#дети#шоу бизнес#картинки
#Россия#интересное#прикол#животные#кино#аварии#авто аварии#истории#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться