Британке вернули потерянное в океане обручальное кольцо в день годовщины свадьбы

К большому удивлению женщины, кольцо вернулось к ней спустя почти три месяца после того, как она потеряла его во время серфинга – как раз в день 17-й годовщины свадьбы.
45-летняя Дженни Уркхарт из Бристоля думала, что уже никогда не увидит свое обручальное кольцо из белого золота, но на всякий случай опубликовала в соцсетях просьбу связаться с ней, если вдруг кто-то на него наткнется. По невероятному стечению обстоятельств, мужчина по имени Марк написал ей в день 17-й годовщины ее свадьбы – спустя 11 недель после пропажи. Марк увидел пост в соцсетях и нашел кольцо с помощью металлоискателя.
«Я показала сообщение Марка мужу, и он сказал, что сегодня годовщина нашей свадьбы – я совершенно о ней забыла», – призналась Дженни.
Дженни находилась примерно по талию в воде, когда выронила кольцо, пытаясь положить его в карман гидрокостюма. Вместе с друзьями они искали кольцо примерно минут пять, но после безуспешных попыток Дженни решила, что его уже не найти. Затем она зашла в каждое кафе и магазин на пляже, показала рисунок кольца и попросила связаться с ней, если кто-то найдет его. Потом она разместила рисунок в соцсетях, сопроводив его той же просьбой.
Когда Марк увидел пост, он связался с Дженни и сказал, что обыскал пляж с помощью металлоискателя. Дженни прислала ему фото примерного места, где она потеряла кольцо, и в субботу утром Марк поделился к ней хорошей новостью.
«Поскольку я сама придумала дизайн кольца, у него необычная форма, и поэтому я знала, что это – точно мое, – сказала Дженни. – Стюарт выглядел таким же удивленным, как и я. Кольцо не очень ценное, это просто вещь, но потерять его было действительно печально. Я безумно благодарна».
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