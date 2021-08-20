Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе

"За последний год я уже трижды видел эту дорогу. Было очень досадно и неприятно видеть, как туда привозят так много мусора. Там было много старых шин, мебели и других отходов, и это выглядело просто ужасно. Я связался с рядом местных предприятий, которые когда-то помогали мне с моими проектами, и мы договорились все убрать," - рассказывает Дэниел.