Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе

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Подросток из Великобритании расчистил более 18 тонн мусора, выброшенного самосвалами на проселочной дороге. Местные жители назвали 16-летнего Дэниела Льюиса "супер-Дэном" за то, что он обратил внимание на проблему и публично возмутился проблемой.
16-летний Дэниел Льюис из британского городка Мертир-Тидвил стал главным инициатором решения проблем в своем округе. Парень организовал расчистку проселочной дороги, которую завалили мусором самосвалы. Его команде удалось собрать более 18 тонн отходов, включая крупногабаритный мусор и мебель.
"За последний год я уже трижды видел эту дорогу. Было очень досадно и неприятно видеть, как туда привозят так много мусора. Там было много старых шин, мебели и других отходов, и это выглядело просто ужасно. Я связался с рядом местных предприятий, которые когда-то помогали мне с моими проектами, и мы договорились все убрать," - рассказывает Дэниел.
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Команде подростка понадобилось 3-4 часа, чтобы очистить территорию и перевезти всё на свалку - но все прошло успешно. Это не первый подобный проект Дэниела - недавно этот инициативный парень также собрал около 130 старых шин из того же района, организовав их утилизацию с помощью пожертвований местных предприятий.
Сейчас Дэниел учится, и увлекается фотографией дикой природы. Он планирует продолжить уборку своего родного города и организовать ряд других проектов в будущем. За его заслуги местные жители уже прозвали его "супер-Дэном". Молодец, паренек!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уж на что я бунтарь и карбонарий, но вынужден признать, что с мусором у нас стало значительно лучше.
Ну, вы поняли.
Боя, у меня возле дома (ну как и у всех думаю) возле мусорки навален крупногабаритный мусор и раз в месяц его бесплатно вывозят. Дак нее проходит и дня как становится чисто и все опять завалено диванами, креслами, шкафами, унитазами. Даже поражает, ну откуда, откуда у людей столько мебели. И длится это уже не один год
Это Другое, Это Цивилизация!
А где восклицания про "коррумпированных зажравшихся, но верных королеве чинуш, которые ничего не хотят делать"?
Он этим не один год занимается уже.
Ну вот Вы сами и привели пруф, что британские чиновники, обязанные по должности следить за чистотой дорог и вывозом мусора нихрена не делают вот уже не один год.
А теперь давай мне пруф, что их за это хоть как-то наказали. Или хотя бы собираются наказать.
а ты смишной))
Фотомонтаж.
- он был не один
- поработали всего 3-4 часа, так быстро не худеют