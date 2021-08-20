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Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе

Британский подросток расчистил 18 тонн мусора в своем городе (11 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:31
Сообщество : Истории
Метки: великобритания   истории   люди   мир   мусор   поступки   фото   экология   
3093
11
Подросток из Великобритании расчистил более 18 тонн мусора, выброшенного самосвалами на проселочной дороге. Местные жители назвали 16-летнего Дэниела Льюиса "супер-Дэном" за то, что он обратил внимание на проблему и публично возмутился проблемой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   истории   люди   мир   мусор   поступки   фото   экология   
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35  комментариев
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19
Dobryk 14 часов назад
Это Вам не Гретта...
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20k
Альберт 2 часа назад
У нас в Воронеже и окрестностях давно уже таких свалок не наблюдается. Есть большие контейнеры, которые регулярно вывозятся.
Уж на что я бунтарь и карбонарий, но вынужден признать, что с мусором у нас стало значительно лучше.
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Комментарий удален
−12
422
antonnesterov 4 часа назад
Красавчик, но люди все равно свиньи, уберешь а натаскают туда ещё больше

Боя, у меня возле дома (ну как и у всех думаю) возле мусорки навален крупногабаритный мусор и раз в месяц его бесплатно вывозят. Дак нее проходит и дня как становится чисто и все опять завалено диванами, креслами, шкафами, унитазами. Даже поражает, ну откуда, откуда у людей столько мебели. И длится это уже не один год
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26k
Notan Blaine 5 часов назад
Молодцы, те, кто набросал этот мусор, помогли парню стать известным. Теперь, они будут с утроенной силой делать его известным.
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28k
gfjhtgfjhf 5 часов назад
"Подросток из Великобритании расчистил более 18 тонн мусора, выброшенного самосвалами на проселочной дороге."

Это Другое, Это Цивилизация!
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552
Слава Украинин 5 часов назад
В России за такую движуху он получил бы огромный штраф да ещё и срок за самоуправство
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65k
Варакин Алексей 6 часов назад
Мусор гнил в одном месте,теперь будет гнить в другом...зато количество милоты на земле увеличилось.Хомячки в восторге!
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428
КакогоХу 6 часов назад
Человек действия
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124
Дмитрий Катаев 6 часов назад
от парня пользы в стопицот раз больше, чем от Гретты Т.
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3k
Юра Гагарин 8 часов назад
чистильщик
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747
Светлана 8 часов назад
И что, прям не нашли и не оштрафовали водителей самосвалов за незаконный выброс мусора? И не заставили всё вычистить за свой счёт?
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10k
Джон Уик 9 часов назад
Спасибо за освобождённое место скажут пираты и набрасают ещё.
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860
¯\_(ツ)_/¯ Пихарь 10 часов назад
и за него теперь, местные жители выглядит лентяями, и ещё одно не хорошее слово!
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16k
Александр 10 часов назад
Зато мер города, купил себе очередную яхту, на сэкономленные деньги из бюджета, пока есть такие бараны, которые за бесплатно делают всю работу, за которую уже уплачено из налогов(прямо в карман кому надо)
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1k
Атомный Крот 11 часов назад
"Подросток из Великобритании расчистил более 18 тонн мусора, выброшенного самосвалами на проселочной дороге."

А где восклицания про "коррумпированных зажравшихся, но верных королеве чинуш, которые ничего не хотят делать"?
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2k
Sergius SPb 12 часов назад
Да ладно,все знают,что мусорят только в РФ, все остальные экологические чистюли.
Фотомонтаж.
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415
Дедуля 13 часов назад
Он даже не похудел, что очень странно.
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1k
Roman 13 часов назад
Молодец! Теперь он с полным правом может обвинять окружающих в бездействии и нытье!
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66k
Опять зарплата. 14 часов назад
Что он себе позволяет?...
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2k
lekha-fil 14 часов назад
Бред. Ему 16 лет, а 18(ВОСЕМНАДЦАТЬ)!!!!! ТОНН мусора!!! Бред!
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