40 потрясающих цветных фотографий, запечатлевших жизнь британцев в 1950-х

Подборка великолепных исторических снимков, которые показывают, какой на самом деле была жизнь в Великобритании 1950-х годов.
В 1950-е годы уровень безработицы в Великобритании был минимальным, и в стране начался долгий период процветания. Нормирование продуктов питания после войны все еще продолжалось, но закончилось уже в 1954 году. К концу 1950-х годов Великобритания стала процветающей страной. К 1959 году примерно две трети британских семей имели дома пылесосы. Однако даже в 1960 году только 44% семей могли похвастаться стиральными машинами. В начале 1950-х во многих домах Великобритании еще не было ванных комнат, только туалеты на улице. Но в конце 50-х началась ликвидация трущоб.
В то же время в Великобританию хлынули жители Вест-Индии и Азии, и к концу 20-го века Великобритания стала многонациональной страной. Кроме того, в 1950-х годах молодые люди впервые обзавелись значительным доходом, в результате чего развилась яркая молодежная культура «тедди-бои». Музыкальную революцию возглавили Элвис Пресли и Билл Хейли.
Изменилось и то, как британцы совершали покупки. В начале 20 века люди обычно ходили в небольшие местные лавки, например, к булочнику или мяснику. Магазины обычно осуществляли доставку: то есть, клиент приходил к мяснику и платил за мясо, которое потом доставлял курьер на велосипеде. Первый супермаркет в Великобритании открылся в 1948 году, а любимые британцами рыбные палочки поступили в продажу в 1955 году.
После Второй мировой войны в Великобритании возросло количество автомобилей. К 1959 году уже 32% семей владели автомобилем. Первый пешеходный переход появился в 1949 году, а за ним в 1953 на работу вышли первые регулировщики движения. Первые парковочные счетчики в Великобритании были установлены в Лондоне в 1958 году.
Именно в 1950-х годах телевидение прочно вошло в жизни британцев. Многие купили телевизор, чтобы посмотреть коронацию Елизаветы II, и опрос, проведенный в конце того же года, показал, что он есть примерно в четверти домов. К 1959 году уже около двух третей семей приобрели телевизор. Изначально в Великобритании был только один телеканал, но между 1955 и 1957 годами свое вещание начали компании ITV.
Источник:
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Средний класс всегда был. Количество представителей менялось
Для меня главной отличительной чертой среднего класса является - не считать каждую копейку.
Если ты не катаешься на авто бизнес класса, но тем не менее нет необходимости решать задачки наподобие "Если я завтра куплю свинину вместо курятины сколько мне ходить на работу пешком?" и можешь себе позволить такие радости, как купить новую книжку, записаться на курсы английского (не потому что нужно, а для души) то ты вполне сойдешь за средний класс.