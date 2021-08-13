40 потрясающих цветных фотографий, запечатлевших жизнь британцев в 1950-х

В то же время в Великобританию хлынули жители Вест-Индии и Азии, и к концу 20-го века Великобритания стала многонациональной страной. Кроме того, в 1950-х годах молодые люди впервые обзавелись значительным доходом, в результате чего развилась яркая молодежная культура «тедди-бои». Музыкальную революцию возглавили Элвис Пресли и Билл Хейли.

Изменилось и то, как британцы совершали покупки. В начале 20 века люди обычно ходили в небольшие местные лавки, например, к булочнику или мяснику. Магазины обычно осуществляли доставку: то есть, клиент приходил к мяснику и платил за мясо, которое потом доставлял курьер на велосипеде. Первый супермаркет в Великобритании открылся в 1948 году, а любимые британцами рыбные палочки поступили в продажу в 1955 году.