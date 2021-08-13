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40 потрясающих цветных фотографий, запечатлевших жизнь британцев в 1950-х

40 потрясающих цветных фотографий, запечатлевших жизнь британцев в 1950-х (41 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: 50-е   великобритания   исторические фото   история   лондон   старые фото   
539
41

Подборка великолепных исторических снимков, которые показывают, какой на самом деле была жизнь в Великобритании 1950-х годов.

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Метки: 50-е   великобритания   исторические фото   история   лондон   старые фото   
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7k
Alexandr Barhudarov 56 минут назад
Пока был СССР была нужда в среднем классе , как только не стало нужда отпала ...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Последние году жизни славной великой Британской империи. Через 20 лет, в 70х, начнется упадок. А сейчас Британия, она вот такая.
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
А теперь, для контраста, неплохо посмотреть как жили колонии этих "милых британцев"
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987
Андрей Филиппов 41 минуту назад
Да пошли они нах*й, твари.
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