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Бэнкси представил 9 новых работ

Бэнкси представил 9 новых работ (11 фото)

Автор:
19 августа 2021 11:41
Сообщество : Искусство
Метки: бэнкси   великобритания   граффити   искусство   картины   презентация   творчество   уличная живопись   
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Новые работы Бэнкси появились сразу в девяти прибрежных английских городах. Чтобы никто не усомнился в авторстве работ, Бэнкси опубликовал видеоролик о них в своем инстаграме. Но британцы и так быстро узнали автора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бэнкси   великобритания   граффити   искусство   картины   презентация   творчество   уличная живопись   
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Дарья 2 часа назад
Жалко у нас так не заморачиваются... А было бы круто
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Hallo FreeSpace 2 часа назад
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