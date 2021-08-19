Бэнкси представил 9 новых работ

В этом видео под названием "A Great British Spraycation" ("Великое британское распыление") Бэнкси приоткрыл перед поклонниками свою творческую кухню. Теперь все знают, что он ездит в фургоне и, по всей вероятности, работает один - если, конечно, знаменитый мистификатор вновь не решилввести всех нас в заблуждение. Но главное, после этого ролика британская публика узнала, где можно полюбоваться на новые работы Бэнкси. В этот раз он поработал сразу в нескольких курортных городах Британии. Взглянем на новинки и мы!