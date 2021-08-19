Бэнкси представил 9 новых работ

2048
11
Новые работы Бэнкси появились сразу в девяти прибрежных английских городах. Чтобы никто не усомнился в авторстве работ, Бэнкси опубликовал видеоролик о них в своем инстаграме. Но британцы и так быстро узнали автора.
×
В этом видео под названием "A Great British Spraycation" ("Великое британское распыление") Бэнкси приоткрыл перед поклонниками свою творческую кухню. Теперь все знают, что он ездит в фургоне и, по всей вероятности, работает один - если, конечно, знаменитый мистификатор вновь не решилввести всех нас в заблуждение. Но главное, после этого ролика британская публика узнала, где можно полюбоваться на новые работы Бэнкси. В этот раз он поработал сразу в нескольких курортных городах Британии. Взглянем на новинки и мы!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Художница создала новый жанр - бытовой сюрреализм
- "Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины
- Художник расписывает улицы в стиле вандализма
- Французский художник поражает городскими иллюзиями
- Художник вписывает граффити в реальность
51
Понравилось51
Новости партнёров