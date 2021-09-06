Стюардесса на вершине самого высокого небоскрёба

Конечно, всё было безопасно. Девушку держала надёжная страховка. Вы бы согласились постоять со всеми страховками на высоте 828 метров, если бы вам предложили, к примеру 100 тысяч рублей? Я бы точно нет. :)

2021-09-06T17:08:09+03:00