Стюардесса на вершине самого высокого небоскрёба

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В начале августа вышел рекламный ролик авиакомпании Emirates
В ролике стюардесса стоит на шпиле Бурдж-Халифа - самого высокого здания в мире. Многие видевшие его подумали о компьютерной графике, но это не так. Авторы ролика заморочились и действительно поставили девушку на высоту 828 метров.
А вот что там было на самом деле:
Видео о том, как это всё снимали:
Конечно, всё было безопасно. Девушку держала надёжная страховка. Вы бы согласились постоять со всеми страховками на высоте 828 метров, если бы вам предложили, к примеру 100 тысяч рублей? Я бы точно нет. :)
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Метки: видео небоскрёб стюардесса
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А в целом круть
Изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Два из них зафиксировали к вершине здания, еще один к платформе с шестом, которую соорудили специально для съемок рекламы.
Съемки компания начала на рассвете, весь процесс занял около пяти часов, из них 1 час и 15 минут ушло на то, чтобы съемочная группа забралась на вершину здания.
«Это, без сомнения, один из самых удивительных и захватывающих трюков, которые я когда-либо исполняла. Благодарю авиакомпанию за ту идею! Было приятно стать частью вашей команды!» написала Николь у себя в инстаграме.