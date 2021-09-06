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Стюардесса на вершине самого высокого небоскрёба

Стюардесса на вершине самого высокого небоскрёба (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 сентября 2021 17:08
Метки: видео   небоскрёб   стюардесса   
1022
2
2

В начале августа вышел рекламный ролик авиакомпании Emirates

А вот что там было на самом деле:

Источник:

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Метки: видео   небоскрёб   стюардесса   
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27  комментариев
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21k
Очевидное-Невероятное 5 часов назад
смотрел ролик "как это снимали", чуть не обосрался...
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13k
aalexey3 2 часа назад
Я бы этот самый высокий небоскрёб до самого низа обгадил...
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Так или иначе на такой высоте и маленьком шпиле нужно иметь железные яйца, то есть другое в данном случае. Даже при уверенности в страховке стоять на этом пяточке- то еще удовольствие. Тётка- молодец, я бы и с десятью страховками шпиль поносом облагородил бы))))
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28k
LEPA 2 часа назад
Бабёнка,конечно страшноватая,но очень отважная!
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7
Брюс Всемогущий 3 часа назад
- А если йобнется?
- У нас еще одна есть.
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12k
Вася 4 часа назад
я бы им кирпичей выдал, что на второй бурдж-халифа хватило бы..
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3k
Дмитрий 4 часа назад
Неееее...Ну на....! Я не трус, но я боюсь!
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2k
Александр 4 часа назад
Смелая девушка. Даже алчность не смогла бы меня заставить постоять там.
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5k
Александр Зотов 5 часов назад
ну, без страховки и фиксации её бы сдуло оттуда просто-напросто))
А в целом круть
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7k
vitenok 5 часов назад
Вспомнилась песня из советской эпохи, Ротару пела - Аист на крыше, аист на крыше, миииир на землееее!
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14k
seller-k Автор поста 5 часов назад
Героиня ролика Николь Смит-Людвик. Николь профессиональный инструктор по прыжкам с парашютом.

Изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Два из них зафиксировали к вершине здания, еще один к платформе с шестом, которую соорудили специально для съемок рекламы.
Съемки компания начала на рассвете, весь процесс занял около пяти часов, из них 1 час и 15 минут ушло на то, чтобы съемочная группа забралась на вершину здания.
«Это, без сомнения, один из самых удивительных и захватывающих трюков, которые я когда-либо исполняла. Благодарю авиакомпанию за ту идею! Было приятно стать частью вашей команды!» написала Николь у себя в инстаграме.
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20k
Добрый Алабай 5 часов назад
Это не стюардесса, а специально обученная каскадёрша. Да и нет там таких страшных стюардесс.
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