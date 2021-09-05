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Страшное ДТП в Татарстане попало на видео

Страшное ДТП в Татарстане попало на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2021 16:01
Сообщество : Аварии
Метки: Татарстан   видео   дтп   тормоза   фуры   
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Отказ тормозной системы у МАЗа спровоцировал массовое ДТП в Бавлинском районе Татарстана. Авария произошла 4 сентября, когда неисправный грузовик двигался в сторону Самары.

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Метки: Татарстан   видео   дтп   тормоза   фуры   
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14  комментариев
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7k
Dima Час назад
Водитель МАЗа сам себя убил - ибо груз надо крепить, чего он не сделал - на видео видно как двигатели из кузова полетели в кабину и раздавили кабину. Никогда не понимал таких водителей которые на отъе..сь крепят груз. У меня с собой всегда 20 ремней с большими замками, и куча уголков, при чём я ремни меняю раз в год.
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19
Владимир 11 минут назад
Есть прекрасная и дешёвая сеть перевозки грузов - РЖД. Уберите весь коммерческий транспорт кроме автобусов с межгорода - и будет счастье.
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11k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Просто ограничить скорость большегрузов до максимальных 60и кмч и ни каплей больше.
За превышение - штраф ценой в стоимость авто.
А за необоснованную езду по левому ряду вообще лишать прав.
Тогда и аварий и пробок поубавится.
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17k
Andrey Час назад
Интересная логика. Вместо того чтобы тормозить об отбойник. Ну или на крайний случай пытаться втиснуться между отбойником и попутной фурой, попытаться пролезть между двумя фурами. Где места уж не было от слова совсем.
Я бы задал вопрос, чем думал водитель, но вопрос не уместен. Думать там явно было нечем.
Надеюсь, люди не пострадали.
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51k
parallax Час назад
Похоже у него и груз был не закреплён.
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28k
Игорь Час назад
"сам грузовик выкинуло на встречную полосу..." Водитель МАЗа погиб на месте... "
=======
Его ссука не выкинуло, он пытался спасти свою шкурку протиснувшись между другими. Видел, что если бы влепился в зад другой фуре - то точно ему кранты. Так и так получились кранты. Но мог еще и со встречки кого забрать.
У тебя тормоза оказались не рабочие. Вот и делай так (как угодно) чтобы другие не пострадали.
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