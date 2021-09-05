Страшное ДТП в Татарстане попало на видео

1522
3
1
Отказ тормозной системы у МАЗа спровоцировал массовое ДТП в Бавлинском районе Татарстана. Авария произошла 4 сентября, когда неисправный грузовик двигался в сторону Самары.
На 1270-м километре трассы М5 «Урал» 44 летний водитель МАЗа на большой скорости врезался в двигавшийся в том же направлении большегруз Scania.
От удара кабина МАЗа была буквально смята в лепешку, сам грузовик выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с УАЗ "Патриот". В результате ДТП пострадали еще две фуры.
Источник:
Ссылки по теме:
- На Крымском мосту фура с щебнем вылетела на встречную полосу и опрокинулась
- Авария дня. В Тверской области фура протаранила внедорожник
- Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал
- Авария дня. Момент смертельного ДТП в Тульской области
- Авария дня. Фура протаранила трамвай с пассажирами
23
Понравилось23
Новости партнёров
За превышение - штраф ценой в стоимость авто.
А за необоснованную езду по левому ряду вообще лишать прав.
Тогда и аварий и пробок поубавится.
Я бы задал вопрос, чем думал водитель, но вопрос не уместен. Думать там явно было нечем.
Надеюсь, люди не пострадали.
=======
Его ссука не выкинуло, он пытался спасти свою шкурку протиснувшись между другими. Видел, что если бы влепился в зад другой фуре - то точно ему кранты. Так и так получились кранты. Но мог еще и со встречки кого забрать.
У тебя тормоза оказались не рабочие. Вот и делай так (как угодно) чтобы другие не пострадали.