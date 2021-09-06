Портал в ад: украинская железная дорога испугала пассажирами новыми туалетами

Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi

В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру

"Ты уважаешь мужчин? А Даву?": комик Соболев потроллил феминистку, записав пародию на ее ролик

«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов

Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде

"Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян