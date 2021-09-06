Портал в ад: украинская железная дорога испугала пассажирами новыми туалетами

3631
2
1
После установки новых вакуумных унитазов в местных поездах нужду справят даже те, кто и не собирался. Послушайте звуки, издаваемые этим девайсом, и ужаснитесь!
Оператор железнодорожных перевозок "Укрзализныця" модернизировала туалеты в поездах, и теперь пассажиры боятся ходить по нужде. А ну как это не просто нужник, а настоящий портал в преисподнюю? Звуки-то подходящие!
Этот необычный туалет заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев-Измаил". Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Потому что так и сердце может стать" - подписано видео, впервые опубликованное Телеграм-каналом "Вартові Еспресо".Тот самый случай, когда зашел по малой нужде, но не сдержался и отдал унитазу все.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека
- В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру
- "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян
- "Ты уважаешь мужчин? А Даву?": комик Соболев потроллил феминистку, записав пародию на ее ролик
- Пьяные американки влезли в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде
58
Понравилось58
Новости партнёров
Учитывая состояние Укрзализницы, скоро будут пешкарусом ходить.
- Протяжка
- Продувка
- Зажигание
- Предварительная, промежуточная, главная, подъем!
Летайте с нами! Укрзалiзниця