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Портал в ад: украинская железная дорога испугала пассажирами новыми туалетами

Портал в ад: украинская железная дорога испугала пассажирами новыми туалетами (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 08:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Укрзализныця   видео   звуки   подъезд   смешно   страшно   унитаз   
3631
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После установки новых вакуумных унитазов в местных поездах нужду справят даже те, кто и не собирался. Послушайте звуки, издаваемые этим девайсом, и ужаснитесь!

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Метки: Укрзализныця   видео   звуки   подъезд   смешно   страшно   унитаз   
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43  комментария
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1k
Эдуард 2 часа назад
Я даже по эту сторону экрана сходил по нужде
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439
MerryGoRound 41 секунду назад
Боже, серьезно, уже реально не о чем писать что ли про "а что там у укропов?" что такое постите?!
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5k
Кузнец душ. 2 минуты назад
Как-будто душу высасывает
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18k
Евгений 18 минут назад
Ты не унитазу отдал, ты штаны обрадовал :))).
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4k
Mr.X 18 минут назад
А при чём тут Украина? В июле ехал поездом Ижевск - Новороссийк, точно такой же звук был и никто не вякал, так народ посмеялся малость и внимание перестали обращать. Автору лишь бы говна на вентилятор кинуть
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515
Сергей Сергеев Полчаса назад
Что взять с этой убогой страны? Своего вагоностроения нет, они бесконечно капиталят вагоны ещё ГДРовской постройки, на картинке как раз вагон постройки завода Аммендорф, которому, как минимум 30 лет.
Учитывая состояние Укрзализницы, скоро будут пешкарусом ходить.
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Для страдающих запором!..
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525
Alexander Kolesnikov Полчаса назад
- Ключ на старт.
- Протяжка
- Продувка
- Зажигание
- Предварительная, промежуточная, главная, подъем!

Летайте с нами! Укрзалiзниця
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28k
Воронихин А.Н. 37 минут назад
Вой памяти жертв голодомора.
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22k
SerGProS 38 минут назад
Явно вторая космическая
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8k
Ном-Номыч 44 минуты назад
В конце туалет выдает СУГС!
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1k
no_fate 56 минут назад
Це дило. Какашки прям из дупы высасывает, тужиться не нада.
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1
суходрочев 56 минут назад
вот куда ставить авиадвигатели Мотор Сич стали ...
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900
Чёрный Кися Час назад
Прям в ад! Слышно как грешники кричат.
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2k
vfrcbvec Час назад
сходил, слил, еще раз сходил, но уже в штаны
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31k
Лабуда Час назад
Звуки нового гимна вукраины!
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26k
Aqueronte Час назад
Высасывает дерьмо прям из задницы
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17k
KOSTELLO Час назад
Судя по звуку, это не вакуумный, а турбореактивный...
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183k
Winnie Час назад
Кто то после себя промыл и весь вагон от страха усрался. :)
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4k
tamin Час назад
Я понял. Украина продавать за помощь пендосов дьяволу
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11k
Graf_Dracula Час назад
Да ладно вам, ничего такого, даже смешно немножко.
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