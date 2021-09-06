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Вот это поворот: фотошопер помещает персонажей из разных фильмов в один кадр

Вот это поворот: фотошопер помещает персонажей из разных фильмов в один кадр (41 фото)

Автор:
06 сентября 2021 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: digital art   Юмор   герои комиксом   герои фильмов   забавно   смешное   цифровое искусство   
1087
41
Цифровой художник из Венгрии с ником PixelFaker делает простую вроде бы вещь - объединяет героев из известных фильмов в одной вселенной, предлагая неожиданные сюжетные ходы и возможности. Получается действительно смешно! И чем более маловероятной кажется комбинации, тем лучше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   Юмор   герои комиксом   герои фильмов   забавно   смешное   цифровое искусство   
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2  комментария
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11k
Элитный тигр 20 минут назад
Когда научился пользоваться фотошопом...

Задрали эти все фотошоперы и подражатели , которые косят под звезд красятся и фоткаются в таких-же позах...
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3k
Иван 54 минуты назад
Вот это поворот: фотошопер помещает персонажей из разных фильмов в один кадрПосмотреть
Вот это поворот: фотошопер помещает персонажей из разных фильмов в один кадр
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