Вот это поворот: фотошопер помещает персонажей из разных фильмов в один кадр

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Цифровой художник из Венгрии с ником PixelFaker делает простую вроде бы вещь - объединяет героев из известных фильмов в одной вселенной, предлагая неожиданные сюжетные ходы и возможности. Получается действительно смешно! И чем более маловероятной кажется комбинации, тем лучше.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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