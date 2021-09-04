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“Люди должны страдать”: 17 эпичных провалов от&nbsp;горе-дизайнеров

“Люди должны страдать”: 17 эпичных провалов от горе-дизайнеров (17 фото)

Автор:
04 сентября 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   дизайнер   забавно   провал   фото   
1274
17

Дизайнеры вечно что-то придумывают. Иногда их фантазия бьет через край, и получаются подобные "шедевры".


Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно, и чтобы получившийся продукт приносил приятные эмоции. Но порой кажется, что в приступе человеконенавистничества дизайнер наоборот сделал всё, чтобы заставить людей страдать! Из-за неудачных дизайнерских решений можно столкнуться с таким количеством неудобств, трудностей и даже травм, что задумываешься — зачем же они так с нами?


Скамейка, с которой сползаешь каждую секунду

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Мой рост 187 см, но даже я не смог дотянуться



У ребёнка есть некоторые вопросы к создателю этой горки


У тачпада точно такая же поверхность, как у остальной части ноутбука, и это чудовищно неудобно



Потратил 5 минут на поиски выключателя


А всего-то надо было посмотреть в шкафчике с лекарствами!


Место для сушилки для рук подобрано безупречно



Не могу представить, как этим нужно пользоваться



Что может быть лучше, чем чашечка утреннего ко… Ай!



Вы маленького роста? Пройдите по лестнице



Школьники наверняка оценили такое необычное решение


В комментариях под этой фотографией многие пользователи признались, что с таким дизайном связаны их самые неловкие и страшноватые сны.


Самый увлекательный путь для велосипедистов



Вот так я и сломал ногу


Дорожка для тех, кто не ищет лёгких путей



Наслаждайтесь пейзажем. Если сможете!



Плохо считаете в уме? С таким калькулятором получится ещё хуже!



Площадка для детей, которые любят риск

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Метки: Юмор   дизайн   дизайнер   забавно   провал   фото   
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7  комментариев
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1k
DoCk 2 часа назад
На первом фото это не скамейка, это упор , на который можно опереться и ждать транспорт стоя но при этом разгрузив ноги , распространены в Германии
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10k
Василий Сургайло 11 минут назад
Сцук... Что обо мне гугл подумает((( Когда искал эту картинку, забил запрос: "общественный туалет мужики срут"
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28k
Aleks Полчаса назад
Тут явно вопросы не к проектировщику, а к сборщику
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11k
Nikita Полчаса назад
По поводу первой горки могу предположить, что там пластмассовая часть отлелела/сломалась/оторвали и поставили её просто по приколу.
Да и вторую могли перенести по приколу... Хотя.. Хз.
А по поводу туалета есть сомнения, что он школьный.
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3k
Mimik 2 часа назад
На первой она раскладывается вроде
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