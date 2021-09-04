Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно, и чтобы получившийся продукт приносил приятные эмоции. Но порой кажется, что в приступе человеконенавистничества дизайнер наоборот сделал всё, чтобы заставить людей страдать! Из-за неудачных дизайнерских решений можно столкнуться с таким количеством неудобств, трудностей и даже травм, что задумываешься — зачем же они так с нами?

Скамейка, с которой сползаешь каждую секунду