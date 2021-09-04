Дизайнеры вечно что-то придумывают. Иногда их фантазия бьет через край, и получаются подобные "шедевры".
Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно и комфортно, и чтобы получившийся продукт приносил приятные эмоции. Но порой кажется, что в приступе человеконенавистничества дизайнер наоборот сделал всё, чтобы заставить людей страдать! Из-за неудачных дизайнерских решений можно столкнуться с таким количеством неудобств, трудностей и даже травм, что задумываешься — зачем же они так с нами?
Скамейка, с которой сползаешь каждую секунду
Мой рост 187 см, но даже я не смог дотянуться
У ребёнка есть некоторые вопросы к создателю этой горки
У тачпада точно такая же поверхность, как у остальной части ноутбука, и это чудовищно неудобно
Потратил 5 минут на поиски выключателя
А всего-то надо было посмотреть в шкафчике с лекарствами!
Место для сушилки для рук подобрано безупречно
Не могу представить, как этим нужно пользоваться
Что может быть лучше, чем чашечка утреннего ко… Ай!
Вы маленького роста? Пройдите по лестнице
Школьники наверняка оценили такое необычное решение
В комментариях под этой фотографией многие пользователи признались, что с таким дизайном связаны их самые неловкие и страшноватые сны.
Самый увлекательный путь для велосипедистов
Вот так я и сломал ногу
Дорожка для тех, кто не ищет лёгких путей
Наслаждайтесь пейзажем. Если сможете!
Плохо считаете в уме? С таким калькулятором получится ещё хуже!
Площадка для детей, которые любят риск
Источник:
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Да и вторую могли перенести по приколу... Хотя.. Хз.
А по поводу туалета есть сомнения, что он школьный.