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30 примеров образцово отвратительного дизайна

30 примеров образцово отвратительного дизайна (31 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   дизайнеры   дизайны   забавно   неловко вышло   приколы   руки не оттуда   смешно   
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31
Заниматься дизайном продукта, упаковки или рекламного объявления куда труднее, чем многие думают. Нужно помнить о тысяче деталей, и любая мелочь может выставить тебя в смешном свете. Но это не оправдание для таких гомерически смешных образчиков дизайнерского непрофессионализма, как в этой подборке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайнеры   дизайны   забавно   неловко вышло   приколы   руки не оттуда   смешно   
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6k
Евгений Час назад


Грамотно сделанный пешеходный переход. И машина перед ним притормозит, и пешеходы в другом месте не пойдут.
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6k
Кружок 58 минут назад
Что за собачий язык?
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38k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
или тетя - лилипут)
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