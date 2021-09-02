30 примеров образцово отвратительного дизайна

Заниматься дизайном продукта, упаковки или рекламного объявления куда труднее, чем многие думают. Нужно помнить о тысяче деталей, и любая мелочь может выставить тебя в смешном свете. Но это не оправдание для таких гомерически смешных образчиков дизайнерского непрофессионализма, как в этой подборке.

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Туалет на сетевой заправке. Фирменный цвет сети - красный, и дизайнер решил проявить креативность. Не здесь ли снимали "Убить Билла"? 0 Источник:

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Они рекламируют кошачью переноску или дом кошачьих свиданий? 0 Источник:

Эта реклама детских стрижек точно не вызовет доверия у клиентов 0 Источник: "Мы стрижем детей".

Это счастливое детское личико... 0 Источник:

Да научите ее кто-нибудь пользоваться наушниками! 0 Источник:

Кнопка звонка для инвалидов установлена так, что человек на коляске не имеет никакой возможности ее нажать 0 Источник:

Эту машинку для стрижки животных придумал какой-то садист 0 Источник: "Машинка для стрижки домашних животных".

"У нас очень жарко, и на этой металлической скамейке в парке практически круглый год невозможно сидеть" 0 Источник:

Этот полосатый ковер для лестнице в отеле наверняка пожертвовала какая-нибудь коммерческая ассоциация травматологов 0 Источник:

Лежачий полицейский или отсутствие ливневой канализации? 0 Источник:

Реставрация 500-летней башни прошла успешно 0 Источник:

Это не витамин Д - это просто эмодзи на баночке с глицинатом магния 0 Источник:

У нее, кажется, что-то с лицом. Похоже на инсульт, вы там осторожнее! 0 Источник:

Возможно, кто-то считает, что родитель так учит ребенка выбрасывать мусор в урну. Но мы-то видим, что он выбрасывает ребенка! 0 Источник: "Учим детей хорошим манерам!"

"Мне привезли сувенир. Не выброшу только потому, что это очень смешно" 0 Источник: "Италия".

Ручка на двери все испортила 0 Источник:

Нет, это не разлитый кофе. Это оригинальный дизайн мраморной плитки 0 Источник:

Я не понял, так можно тут припарковаться или нет? 0 Источник:

Беговая дорожка для гигантов 0 Источник:

Кажется, эти игрушки настолько скучные, что дети и смотреть на них не хотят 0 Источник:

Ванная комната - практичная и экономичная 0 Источник:

Кажется, ее ест енот 0 Источник:

Как можно было спроектировать надземный переход так, чтобы в дождь его затопило?! 0 Источник:

Наверное, модель водолазки называется "неаккуратная барриста" 0 Источник:

"В моем швейцарском отеле есть очаровательный маленький балкон с великолепным видом. Но попасть на него можно только через окно" 0 Источник:

Кажется, эту подушку облюбовали полчища жуков 0 Источник:

Эта арка выглядит очень непристйно 0 Источник:

"Душ в нашем общежитии. Между прочим, мой рост - 165 сантиметров" 0 Источник:

Кажется, эта тележка-поливалка умеет добывать воду прямо из воздуха! 0 Источник: