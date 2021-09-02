30 примеров образцово отвратительного дизайна

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Заниматься дизайном продукта, упаковки или рекламного объявления куда труднее, чем многие думают. Нужно помнить о тысяче деталей, и любая мелочь может выставить тебя в смешном свете. Но это не оправдание для таких гомерически смешных образчиков дизайнерского непрофессионализма, как в этой подборке.
Туалет на сетевой заправке. Фирменный цвет сети - красный, и дизайнер решил проявить креативность. Не здесь ли снимали "Убить Билла"?
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Кнопка звонка для инвалидов установлена так, что человек на коляске не имеет никакой возможности ее нажать
Эту машинку для стрижки животных придумал какой-то садист
"Машинка для стрижки домашних животных".
"У нас очень жарко, и на этой металлической скамейке в парке практически круглый год невозможно сидеть"
Этот полосатый ковер для лестнице в отеле наверняка пожертвовала какая-нибудь коммерческая ассоциация травматологов
Возможно, кто-то считает, что родитель так учит ребенка выбрасывать мусор в урну. Но мы-то видим, что он выбрасывает ребенка!
"Учим детей хорошим манерам!"
"В моем швейцарском отеле есть очаровательный маленький балкон с великолепным видом. Но попасть на него можно только через окно"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Грамотно сделанный пешеходный переход. И машина перед ним притормозит, и пешеходы в другом месте не пойдут.