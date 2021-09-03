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Комик и медийная личность из Австралии Селеста Барбер известна в Инстаграме своим смешным троллингом фотографий звёзд и моделей, которые изо всех сил стараются сделать идеальный снимок.
Да, эти селебрити на самом деле имеют точёные фигуры и лица как с обложек глянцевых журналов, но до самоиронии и чувства юмора Селесты им очень далеко.
Тянем ножку, тянем
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Когда конус пригодился не только собаке, но и хозяйке
Богато жить не запретишь
Велосипед-то маловат
Чем ещё заняться на прогулке?
Прелестный костюмчик
В летнюю жару ходить за продуктами приходится именно так. Но почему в двух трусах, большой вопрос
Полёт нормальный
Эта модель пришла сюда стирать или позировать?
Ну, почти
Вечная боль
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