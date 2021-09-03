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Австралийка очень точно и&nbsp;смешно пародирует фотографии звёзд

Австралийка очень точно и смешно пародирует фотографии звёзд (12 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Селеста Барбер   Юмор   забавно   пародия   подборка   фото   
403
12

Комик и медийная личность из Австралии Селеста Барбер известна в Инстаграме своим смешным троллингом фотографий звёзд и моделей, которые изо всех сил стараются сделать идеальный снимок.

 Да, эти селебрити на самом деле имеют точёные фигуры и лица как с обложек глянцевых журналов, но до самоиронии и чувства юмора Селесты им очень далеко.



Тянем ножку, тянем

×


 

Когда конус пригодился не только собаке, но и хозяйке


 

Богато жить не запретишь


 


 

Велосипед-то маловат


 

Чем ещё заняться на прогулке?


 

Прелестный костюмчик


 


 

В летнюю жару ходить за продуктами приходится именно так. Но почему в двух трусах, большой вопрос


 

Полёт нормальный


 


 

Эта модель пришла сюда стирать или позировать?


 

Ну, почти


Вечная боль

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Метки: Селеста Барбер   Юмор   забавно   пародия   подборка   фото   
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Чет вашпе не смешно. Просто бабе делать нехер
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34
Шурман Полчаса назад
Странный у нее юмор , может быть в Австралии такие как она в почете ? У меня жена после 2х родов лучше выглядит .
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9k
Шурум-бурум 45 минут назад
очень сомневаюсь, что она смогла бы спардировать режим питания и занятия спортом этих звезд
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