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Как выглядела квартира советской матери-карьеристки в фильме «По семейным обстоятельствам»

Как выглядела квартира советской матери-карьеристки в фильме «По семейным обстоятельствам» (8 фото)

Автор:
05 сентября 2021 09:19
Сообщество : Кино
Метки: По семейным обстоятельствам   квартира   кино   состояние   факты   фильм   фото   
433
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Во время очередного просмотра известной комедии Алексея Коренева я обратил внимание на обстановку квартиры главной героини — Галины Аркадьевны. Эта женщина занимает руководящую должность и хорошо зарабатывает, поэтому многие вещи, которыми она пользуется, выглядят весьма добротно.

Этот фильм в основном снимался в павильонах «Мосфильма», поэтому обстановку квартиры создавали реквизиторы. Правда, не припомню, чтобы в 1977 году в комнатах стоял круглый стол: в нашей семье он был прямоугольным.


Но скатерть выглядит прекрасно. У нас тоже сохранилась подобная. Она еще в хорошем состоянии, хотя рисунок несколько потускнел.

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Здесь внимание от интерьера кухни отвлекает несравненный Папанов в роли няни. Но кое-что мне удалось разглядеть, например знакомую коробку для сыпучих продуктов.


Кроме того, останавливает на себе взгляд необычный мебельный гарнитур: как правило, в те годы хозяйкам больше нравились шкафы со светлыми фасадами.



Предметы, изготовленные из прозрачного стекла, сочетание темных дверец и белой посуды можно увидеть и на современной кухне. А развешивать по стенам деревянные ложки, терку и разделочные доски было модно именно в 70-х годах.




Я уже давно не видел, чтобы белье сушили на веревках, натянутых в кухне. А вот в середине прошлого столетия такое явление было нередким. Простыни и пододеяльники кипятили тоже на плите.


Еще мой взгляд задержался на бутылке с молоком, закрытой алюминиевой крышкой. Я прекрасно помню, как сдавал эту тару в магазин.



Ценители добротной мебели из натурального дерева часто отказывались менять ее на изделия отечественной промышленности. У моих родителей тоже был такой буфет, который сохранился и до наших дней.


В нем, как и раньше, хранится столовый сервиз, используемый по праздникам или для званых приемов.



Купить хорошую мягкую мебель было непросто: в торговых залах стояли тяжеловесные раскладные конструкции. Сначала их обивали мебельной тканью, позже — велюром.


Чтобы обивка не портилась, диван накрывали, например пледом. На снимке изображен явно импортный экземпляр — югославский или чешский.



Этот кадр я изучал особенно долго. Во-первых, мне понравился серебристо-мятный цвет обоев в прихожей. Во-вторых, я заинтересовался устройство ванной комнаты.


Обратите внимание, как необычно с уклоном к двери положена плитка на полу. И экран для ванны сделан из кафеля. На мой взгляд, это не слишком практично: в удобной нише можно хранить бытовую химию.



Я сомневаюсь, что этот мрачный ковер на стене повесили ради красоты, скорее, — для звукоизоляции. Но, видимо, таков был выбор постановщиков фильма. Возможно, у какого-то сотрудника «Мосфильма» был своеобразный вкус, и этот элемент декора ему показался привлекательным.


Напишите, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы, что квартира героини обставлена в духе конца 70-х годов.



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Метки: По семейным обстоятельствам   квартира   кино   состояние   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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18k
Anna Час назад
ща эксперты по 70-м годам вернутся из школы, всё обстоятельно объяснят.
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525
probel01 3 минуты назад
"Правда, не припомню, чтобы в 1977 году в комнатах стоял круглый стол: в нашей семье он был прямоугольным."
Круглый стол был у нас в семье. И у соседей. Ничего необычного.
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1k
Oldman 22 минуты назад
"Во-первых, мне понравился серебристо-мятный" вот эта фраза, особенно впечатлила...
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20k
Андрей Иванов 23 минуты назад
1. Экран из кафеля под ванной был широко распространён, особенно где ванная стояла поперёк входа. Бывали ещё самопальные дверцы из направляющих от дверец книжных полок и панелей текстолита-гетинакса. Но с кафелем солидней-богаче. Для начальников и мажоров выбора, собственно, не было

2. Мягкую мебель купит было просто. Не просто было купить "солидную" - здоровенную-"под старину"-с обивкой из кожи или кожзама. Наша промышленность почти не выпускала такую, поскольку заточка была под современные (на тот момент) квартиры, куда такая мебель не всегда и влезала. Ну и мебель ГДР и других союзных республик была в большем почёте и более дефицитной, хотя во многих случаях исключительно из-за заграничности.
Наиболее популярная обивка - гобелен, из него же и накидки делали, были стандартные готовые, обычно с рисунком "под ковёр", можно было в "Тканях" купить на метраж

3. Новые шкафы стенки не приобретали по нескольким причинам:
- Старая мебель ещё не развалилась
- Новая была относительно дорогая. Стенку надо было покупать комплектом, а это могло и 800-1500 рубликов встать. Солидная сумма
- Новая мебель была заточена под современные квартиры и с высокими потолками и большими пространствами не очень сочеталась
- Старая "антикварная" мебель, опять же, считалась более солидной
- Сейчас эра одноразовых вещей и моды. Тогда люди к вещам относились по-другому, с ними сживались. Выкинуть не сломанный шкаф - ну это как старую собаку из дома выгнать

4. Предметы на стенах в кухне развешивают и сейчас. Просто сейчас есть стандартные релинги и магниты, раньше не было, да и стенки на кухне только входили в моду и потому открытых стен было много, а шкафчиков мало

5. Круглый стол считался особым шиком, просто его не каждый мог себе позволить - неразбираемая здоровенная дурища нормально используемая только для совместной еды и декора. Так что удел круглых столов - старый фонд в основном
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6k
Мистер Фикс Час назад
"Специалисту вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других."

Вся суть современных тренингов
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8k
Andrei Час назад
Вот серьёзно, вот настолько нечем заняться?
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