Как выглядела квартира советской матери-карьеристки в фильме «По семейным обстоятельствам»

Во время очередного просмотра известной комедии Алексея Коренева я обратил внимание на обстановку квартиры главной героини — Галины Аркадьевны. Эта женщина занимает руководящую должность и хорошо зарабатывает, поэтому многие вещи, которыми она пользуется, выглядят весьма добротно.
Этот фильм в основном снимался в павильонах «Мосфильма», поэтому обстановку квартиры создавали реквизиторы. Правда, не припомню, чтобы в 1977 году в комнатах стоял круглый стол: в нашей семье он был прямоугольным.
Но скатерть выглядит прекрасно. У нас тоже сохранилась подобная. Она еще в хорошем состоянии, хотя рисунок несколько потускнел.
Здесь внимание от интерьера кухни отвлекает несравненный Папанов в роли няни. Но кое-что мне удалось разглядеть, например знакомую коробку для сыпучих продуктов.
Кроме того, останавливает на себе взгляд необычный мебельный гарнитур: как правило, в те годы хозяйкам больше нравились шкафы со светлыми фасадами.
Предметы, изготовленные из прозрачного стекла, сочетание темных дверец и белой посуды можно увидеть и на современной кухне. А развешивать по стенам деревянные ложки, терку и разделочные доски было модно именно в 70-х годах.
Я уже давно не видел, чтобы белье сушили на веревках, натянутых в кухне. А вот в середине прошлого столетия такое явление было нередким. Простыни и пододеяльники кипятили тоже на плите.
Еще мой взгляд задержался на бутылке с молоком, закрытой алюминиевой крышкой. Я прекрасно помню, как сдавал эту тару в магазин.
Ценители добротной мебели из натурального дерева часто отказывались менять ее на изделия отечественной промышленности. У моих родителей тоже был такой буфет, который сохранился и до наших дней.
В нем, как и раньше, хранится столовый сервиз, используемый по праздникам или для званых приемов.
Купить хорошую мягкую мебель было непросто: в торговых залах стояли тяжеловесные раскладные конструкции. Сначала их обивали мебельной тканью, позже — велюром.
Чтобы обивка не портилась, диван накрывали, например пледом. На снимке изображен явно импортный экземпляр — югославский или чешский.
Этот кадр я изучал особенно долго. Во-первых, мне понравился серебристо-мятный цвет обоев в прихожей. Во-вторых, я заинтересовался устройство ванной комнаты.
Обратите внимание, как необычно с уклоном к двери положена плитка на полу. И экран для ванны сделан из кафеля. На мой взгляд, это не слишком практично: в удобной нише можно хранить бытовую химию.
Я сомневаюсь, что этот мрачный ковер на стене повесили ради красоты, скорее, — для звукоизоляции. Но, видимо, таков был выбор постановщиков фильма. Возможно, у какого-то сотрудника «Мосфильма» был своеобразный вкус, и этот элемент декора ему показался привлекательным.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы, что квартира героини обставлена в духе конца 70-х годов.
Источник:
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Круглый стол был у нас в семье. И у соседей. Ничего необычного.
2. Мягкую мебель купит было просто. Не просто было купить "солидную" - здоровенную-"под старину"-с обивкой из кожи или кожзама. Наша промышленность почти не выпускала такую, поскольку заточка была под современные (на тот момент) квартиры, куда такая мебель не всегда и влезала. Ну и мебель ГДР и других союзных республик была в большем почёте и более дефицитной, хотя во многих случаях исключительно из-за заграничности.
Наиболее популярная обивка - гобелен, из него же и накидки делали, были стандартные готовые, обычно с рисунком "под ковёр", можно было в "Тканях" купить на метраж
3. Новые шкафы стенки не приобретали по нескольким причинам:
- Старая мебель ещё не развалилась
- Новая была относительно дорогая. Стенку надо было покупать комплектом, а это могло и 800-1500 рубликов встать. Солидная сумма
- Новая мебель была заточена под современные квартиры и с высокими потолками и большими пространствами не очень сочеталась
- Старая "антикварная" мебель, опять же, считалась более солидной
- Сейчас эра одноразовых вещей и моды. Тогда люди к вещам относились по-другому, с ними сживались. Выкинуть не сломанный шкаф - ну это как старую собаку из дома выгнать
4. Предметы на стенах в кухне развешивают и сейчас. Просто сейчас есть стандартные релинги и магниты, раньше не было, да и стенки на кухне только входили в моду и потому открытых стен было много, а шкафчиков мало
5. Круглый стол считался особым шиком, просто его не каждый мог себе позволить - неразбираемая здоровенная дурища нормально используемая только для совместной еды и декора. Так что удел круглых столов - старый фонд в основном
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