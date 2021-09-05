Как выглядела квартира советской матери-карьеристки в фильме «По семейным обстоятельствам»

Этот фильм в основном снимался в павильонах «Мосфильма», поэтому обстановку квартиры создавали реквизиторы. Правда, не припомню, чтобы в 1977 году в комнатах стоял круглый стол: в нашей семье он был прямоугольным.

Но скатерть выглядит прекрасно. У нас тоже сохранилась подобная. Она еще в хорошем состоянии, хотя рисунок несколько потускнел.