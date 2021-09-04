Татьяна Пельтцер: брак с философом, страсть к преферансу и дружба с Абдуловым

Знаменитая актриса происходила из древнего немецкого дворянского рода. Среди её предков, которым ещё в XIV веке пожаловали баронский титул, был писатель Вальтер Скотт и светская красавица Варвара Беккер, подруга Натальи Гончаровой. Отца Татьяны Ивановны на самом деле звали Иоганн. Он родился в России и был знаменитым актёром ещё со времён немого кино.





Иоганн стал для дочери единственным учителем актёрского мастерства — профильного образования у Татьяны Пельтцер не было. В детстве она играла в его спектаклях, а в 12 лет уже была настоящей актрисой — с контрактом, гонораром и приглашениями от других режиссёров. Её брат Александр работал главным конструктором на заводе Лихачёва, разрабатывал и испытывал первые советские гоночные автомобили, на которых было установлено 30 скоростных рекордов.





Муж — философ