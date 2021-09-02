15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов"

Сегодня я предлагаю вспомнить фильм, с которого собственно зомби-жанр и начался - ленту 1968 года, режиссера Джорджа Ромеро под названием "Ночь живых мертвецов".
В ноябре нам обещают полнометражный перезапуск экранизации серии компьютерных игр Resident Evil, но уже без жены режиссера Пола Андерсона которая и по стенкам лихо бегает, и разнообразных врагов одной левой побеждает ;). Глянем, что вышло, тем более создатели фильма "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", утверждают что и с создателями серии игр (японская компания CAPCOM) тесную связь поддерживали, и сценарии писался с большим почтением к оригиналу. Посмотрим...
Некоторые любители кино уверены, что первым фильмом про зомби был "Белый зомби" 1932 года. Это так, но классикой стала именно "Ночь живых мертвецов" Ромеро. Именно в этом фильме появился смысловой фундамент жанра - медленные голодные зомби, укус зомби превращает человека в зомби и так далее...
Режиссер, оператор и один из сценаристов - Джордж Ромеро, который через пару десятилетий будет заслуженно считаться отцом-основателем жанра зомби-фильмов. Этот "почетный титул" Ромеро, не потерял до сих пор, не смотря на то, что в 2017 году отправился в лучший из миров...
Ромеро создавал свой фильм независимо от голливудских студий, сами кинокомпании активно подключились ближе к началу проката "Ночи" в Соединенных Штатах.
Идея снять "Ночь живых мертвецов" пришла к Ромеро после прочтения известной книги Ричарда Мэтисона "Я - легенда" (уверен, что если книгу вы не читали, то вольную экранизацию с Уиллом Смитом видели). В книге одинокий герой противостоял по ночам вампирам, в которых превратились все его соседи...
Часть любителей зомби-фильма уверены, что фильм это экранизация одноименного романа Джона Руссо. Но это совсем не так, так как книга была опубликована спустя несколько месяцев после выхода фильма, и является литературной адаптацией сценария...
Бюджет фильма 114 000 долларов, часть денег Ромеро выложил из собственного кармана.
Так как фильм был снят на черно-белую пленку (экономия!), так что с гримом было несколько проще, чем если бы лента была бы цветной. Забегая вперед скажу, что уже в начале XXI века оригинальный фильм "раскрасили" при помощи компьютера...
Кровь которую зритель видел на крупных кадрах, была создана при помощи шоколадного сиропа - пленка-то черно-белая! Ну, а мясо было просто поджаренной ветчиной и курятиной. Судя по всему, статисты-зомби явно были не против так перекусить ;).
Фермерский дом, в котором происходили события фильма хозяин хотел снести. Ромеро договорился сделать это бесплатно, если ему дадут снять в нем фильм. Стороны ударили по рукам...
Первая сцена встреча с зомби, была снята на старом кладбище Эванс. Теперь это место является настоящей достопримечательностью для фанатов творчества Ромеро.
Отличной шуткой можно считать тот факт, что в культовом зомби-фильме, ни разу не произнесено слово "зомби".
Знаменитый голливудский гример (а тогда еще специалист-новичок) Том Савини успел поработать в "Ночи живых мертвецов", прежде чем его призвали в армию США и отправили на Вьетнамскую войну.
Большого подвала нужного для съемок сцен в доме не было, так что использовался подвал другого дома...
1 октября 1968 год фильм вышел в прокат, ну а немного позже кинопрокат США ввел привычные нам возрастные ограничения для показа - R, PG-13 и другие...
В традиционных кинотеатрах США "Ночь живых мертвецов" показал не очень большие сборы - менее 90 000 долларов, зато в автокинотеатрах это был один из самых посещаемых фильмах конца шестидесятых годов...
А какой у вас любимый зомби-фильм?
Источник:
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- Сколько патронов у нас осталось?
- Два. Думаю, мы сможем убить нескольких, если они встанут в линию