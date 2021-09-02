15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов"

В ноябре нам обещают полнометражный перезапуск экранизации серии компьютерных игр Resident Evil, но уже без жены режиссера Пола Андерсона которая и по стенкам лихо бегает, и разнообразных врагов одной левой побеждает ;). Глянем, что вышло, тем более создатели фильма "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", утверждают что и с создателями серии игр (японская компания CAPCOM) тесную связь поддерживали, и сценарии писался с большим почтением к оригиналу. Посмотрим...





Некоторые любители кино уверены, что первым фильмом про зомби был "Белый зомби" 1932 года. Это так, но классикой стала именно "Ночь живых мертвецов" Ромеро. Именно в этом фильме появился смысловой фундамент жанра - медленные голодные зомби, укус зомби превращает человека в зомби и так далее...